鱷魚肉功效｜止咳補肺5功效哮喘風濕最啱！點揀+湯水 2類人不宜

鱷魚肉功效｜鱷魚外型兇殘，總對人張牙舞爪。但原來牠作為藥材，對止咳有顯著的功效。不過，市面上的鱷魚肉有急凍、乾貨，還有鱷魚尾膠。三款到底怎樣選擇？又是不是人人食得？今次請教了註冊中醫師郭志華博士，為我們解答疑問。



鱷魚肉5大功效 可治哮喘風濕

鱷魚肉是一種健康的蛋白質來源，不但膽固醇低，更含有鐵、鋅、B12和Omega-3脂肪酸等多種維生素。在中醫角度，鱷魚肉性甘平，可健脾補肺、止咳定喘、補血壯骨護關節、補腎固精及幫助胃部消化的功效，對於關於一些肺部、胃部的疾病，如哮喘、咳嗽、消化不良或是關節問題，如風濕痛症、身體虛損更為有效。

鱷魚雖然外型兇殘，但原來具非常高的營養價值。（Pixabay）

Omega-3｜研究指奧米加3強肺紓緩哮喘 三文魚豆腐7食物踢走肺病

鱷魚肉適合哪些人？

1. 有關節痛症人士：

鱷魚肉含豐富蛋白質，對治療關節痛症尤其有效。

2. 有肺部疾患人士：

鱷魚肉含豐富的核酸，能益氣潤肺，對哮喘、長新冠後遺症有效。

3. 腸胃欠佳人士：

鱷魚肉低脂、低膽固醇，及含有人體所必需的氨基酸，可紓解腸胃消化的負擔。

胃石｜女子連吃4個1款水果長拳頭大胃石 恐腸胃出血！可樂助軟化?

鱷魚肉不適合哪些人？

1. 體質溫燥人士：

郭醫師解釋， 雖然鱷魚肉性質平和，但具有一定程度的補益效果，因此體質溫燥（容易上火、喉嚨痛）人士不宜服用過量。

2. 感冒、發燒人士：

中醫治病強調「去除病邪」，在中醫角度，感冒發燒屬於外感病邪之一，如在這時候進食鱷魚肉這種補益食品，會導致病邪留在體內，反而會加重病情。

鱷魚肉怎樣選？乾貨鱷魚肉、急凍鱷魚肉、鱷魚尾膠

市面上的鱷魚肉有三種：乾貨鱷魚肉、急凍鱷魚肉、鱷魚尾膠。郭醫師說，急凍和乾貨在療效上是一樣的，只是在乎用途。如想用鱷魚肉煮餸，可選擇急凍品；如作煲湯用途，可選擇乾貨。至於鱷魚尾膠，膠質較重，含豐富的骨膠原，因此具有養顏抗衰老的療效。不過，滋陰養顏食物較易造成消化不良，需注意自身的腸胃功能是否良好，如濕重人士就應避免進食。風濕關節炎易發作？5食物助紓緩 1款減軟骨破壞

按圖看常見三種鱷魚肉及其價錢：

購買鱷魚肉 要揀這1類店舖

市面上的鱷魚肉多產自泰國，200克的乾貨鱷魚肉價錢約在100至150元不等；600克的鱷魚尾膠約100至180元，至於450克至600克的急凍鱷魚肉約65至100元不等。要注意的是，購買鱷魚肉最好找有「政府特許經營」的店舖，以免受騙。

鱷魚肉處理方法

處理鱷魚肉其實很簡單，一點也不複雜，使用前只需浸泡和洗淨便可。急凍品浸至解凍便可，而乾貨浸泡約2小時，讓鱷魚肉肉質變回軟腍，便可進行烹調。

沙參功效｜潤肺化痰5益處4類人不宜 推養津安神湯 忌配1物防中毒

鱷魚肉湯｜中醫推介補肺益腎鱷魚肉湯

郭醫師就推介了以下湯水，助大家補肺益腎，止咳潤肺，健脾補氣。

鱷魚肉核桃白果湯淮山芡實杞子

鱷魚肉核桃白果湯示意圖（資料圖片）

材料：

鱷魚肉乾100克

核桃肉30克

淮山30克

芡實20克

去殼白果8-10粒

陳皮10克

南北杏12克

薑2-3片

做法：

１將鱷魚肉浸泡水中約2小時後，連同所有材料放入湯煲。

２加水以大火煲20分鐘後，以慢火煲2小時，加入鹽調味即可。

功效：補益肺腎，止咳潤肺，健睥補氣，適合咳嗽，氣喘，氣血不足，肝腎虛弱，小便頻人仕飲用。

同場加映，轉天氣咳嗽難斷尾4體質易中招！中醫推潤肺止咳湯只需2材料