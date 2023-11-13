水梨｜降血壓養顏6大功效　4種梨營養比較1款維他命C=新世紀梨5倍

說到秋天的水果，一定會想到水梨，不僅水分多又甜，還含有多種營養素及功效。



以下台灣營養師高敏敏帶大家來認識這潤喉解渴又富含膳食纖維的水果。

水梨6大功效（按圖看清👇👇👇）

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水梨4品種

高敏敏介紹4種常見的水梨品種及其營養成分，以每100克來計算：

1. 新興梨：市面上最常見的高接梨品種，表皮果點較粗。

- 熱量：44大卡

- 總碳水化合物：11.9克

- 膳食纖維：1.4克

- 水分：87.5克

- 維他命C：2.9毫克

- 鉀：145毫克



2. 新世紀梨：甜度適中，表皮果點細小。

- 熱量：42大卡

- 總碳水化合物：10.7克

- 膳食纖維：1.8克

- 水分：88.3克

- 維他命C：4.2毫克

- 鉀：115毫克



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3. 大雪梨（又稱雪梨、總統梨）：吃起來略帶酸味，表皮特別光滑、香氣十足。因體積較大又美觀，經常拿來送禮。

- 熱量：42大卡

- 總碳水化合物：11.1克

- 膳食纖維：1.1克

- 水分：88.1克

- 維他命C：4.7毫克

- 鉀：147毫克



4. 梨山蜜梨（又稱福壽梨）：外皮粗糙，但是皮比較薄、籽較小，糖度偏高，且帶有淡淡蜂蜜味。

- 熱量：47大卡

- 總碳水化合物：12.7克

- 膳食纖維：1.6克

- 水分：86.6克

- 維他命C：22.9毫克

- 鉀：123毫克



水梨6大功效

高敏敏分享水梨的6種營養功效：

1. 利尿消水腫

水梨富含鉀，可以幫助人體排出多餘水分，消水腫，所以鈉含量攝取太多時，可以吃高鉀食物幫助代謝。

2. 補水解渴

一顆水梨的含水量高達90％，不僅可以解渴消暑，也能讓角質保持水分。

3. 軟化便便

山梨糖醇可以軟化便便，吸收充足的水分後，會幫助腸胃蠕動，促進排便，維持腸道健康。

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4. 養顏美容

水梨含有維他命C，可促進膠原蛋白生成、幫助養顏美容。

5. 降血壓、血脂

鉀可幫助細胞、組織運作調整血壓，果膠則可以降低膽固醇。

6. 促進代謝

天門冬胺酸合成蛋白質後，可以促進皮膚新陳代謝。

高敏敏提醒，雖然水梨好處多，不過建議水梨一天不吃超過一顆，尤其是腸胃敏感的人，吃過多可能會有腹瀉的症狀。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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