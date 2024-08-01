全球知名的Astell & Kern (AK)韓國個人手提音樂器材品牌 ，最近推出入門級副線ACTIVO，首款主機ACTIVO P1 音樂播放器定價HK$3,180，講真買對HOKA都千七，不是嫌貴，而是要試試為聽歌另付3千，其音色和操作體驗是否應回票價，來馬上看看開箱試玩。



低階入門機精品化

10幾年前樂迷想在街上聽歌，都會買一部 DAP (即是一般人所說的mp3機，由於音樂file已不限於.mp3，所以改稱digital audio player) ，除了聽歌就沒有其他功能。今時今日手機串流聽歌、上網睇片，弄得DAP市場步入M型走向：只做最平、最貴而沒有中價機。而韓國影音品牌Astell & Kern (AK)就決定挑戰這個市場，推出ACTIVO P1音樂播放器。

ACTIVO P1 音樂播放器機身輕巧細部，單手可輕鬆操作。（鍾世傑 攝）

3千買AK係平定貴？

定價3千其實比起一規格更高的國磚絕非便宜，但ACTIVO是由平時只做萬元級播放器的韓國名牌 Astell & Kern (AK)監修，等如Supreme似然出件299 tee，你不會覺得它比99蚊的Uniqlo貴。它更沿用了AK廠高級機的高端硬件，機底有註明「By Astell & Kern」以及made in Korea，即時覺得更抵買。想起當年iPod亦比其他MP3機賣得貴，一樣大把潮人捧場，未知ACTIVO P1 能否成為下一部iPod？

機底有註明「By Astell & Kern」，機邊寫明 Made in Korea（鍾世傑 攝）

一手掌握的安全感

ACTIVO P1 選擇了簡約的白+銀配色及流線設計，跟AK不放過任何一個細節都要用尖角，ACTIVO 各細節都是圓角圓邊的。LCD觸控屏幕很出奇地不是如今流行的全屏無邊框設計，ACTIVO 解釋是考慮到手型問題，點擊屏幕底部其實並不順手，最終決定留下機底約5分1空間、不做全屏；而「電源／播放控制／音量＋／－」4個實體鍵也放在機邊偏頂位置。

拿上手覺得好輕好日系，原來ACTIVO P1 機身僅重 155g，機背也加了一個斷層做成頂厚／底薄，無論是手掌把持的隱定度，還有重量分配都有考慮。實際拿上手也的確覺得有道理，單手、單指就能完全做到所有操作。唯一不滿是我不太喜歡耳機插設在機頂，如果能夠跟microSD卡槽及Type-C USB連接埠統一在底部就更好。

單手、單指就能完全做到所有操作。（鍾世傑 攝）

規格其實唔弱

音色方面P1搭載著Dual DAC ES9219Q高性能解碼晶片，是一部Bit-Perfect音樂播放器，支援多款主流串流音樂軟件如Spotify、Apple Music，同時配備了 Roon Ready 和 MQA Full Decoder，能夠支援最高32bit以及DSD 256 無損Hi-Res 音效檔案。其實一般用家也不必理會，總之你想簡單駁WiFi或手機個人熱點上網聽串流，又或是網購高清音樂檔案都好，幾乎任何無損高保真格式的高清歌曲file，它都能一一解碼。

ACTIVO P1是一部以android系統為基礎的手提機，可以上google play下載app，你可以自由選擇spotify、Apple Music、TIDAL、kkbox、moov等等。試過下載YouTube睇片（駁公司WiFi），其實行到720p都很流暢，亦沒有聲畫不同步問題，但屏幕始終太細，而且芒面頗為反光，不算很好的體驗。

以P1駁WiFi睇YouTube，行到720p都很流暢，亦沒有聲畫不同步問題，不過芒始終太細。

很多自定義功能

3千蚊買P1，當然玩盡AK萬元級DAP下放的技術：說的是DAR／Digital Audio Remaster 數位音訊重製，在高採樣率下提供更優質的聲音。另外機內可以自定EQ及音色濾波filter，聽每首歌都可以左試右試，聽聽音色有何變化，咁多玩一日。

P1更強調「Roon Ready 」功能，你可以當它是一個非apple air play的同類無線音樂傳輸格式，最高音質達到 768hHz PCM 和 DSD512，不過個人覺得買部3千蚊機的人，根本不會用到這些複雜，但有總比無更好。

ACTIVO P1 音樂播放器的設定有好多自定項目，一齊睇睇：

+ 3

其音色跟機身設計一樣走背景聲乾淨、清新柔順的風格，音色細膩而柔和，層次感不俗，很適合長時間聽歌。三頻平均而較為傾重人聲，試聽女聲流行曲覺得爽快柔和，不過如果聽歌喜歡很heavy、很重低音的朋友，或者就會覺得其bass能量感不夠重。小小缺點是始終機身細細、推力有點不足。

ACTIVO P1 走背景聲乾淨、清新柔順的風格，音色細膩而柔和，層次感不俗。（鍾世傑 攝）

可將P1當作Bluetooth DAC 駁手機，即變一個藍牙耳擴，將音樂無線傳到P1後再解碼，聽apple music都即時更加靚聲。或者改為USB DAC，用USB-C駁電腦/手機，同樣將P1變身為USB解碼及耳擴，返工駁在工作機聽歌，輕巧不阻地方，而聽覺享受即時加倍。

可將P1當作Bluetooth DAC 駁手機，即變一個藍牙耳擴（鍾世傑 攝）

或者改為USB DAC，用USB-C駁電腦/手機（鍾世傑 攝）

總評：ACTIVO P1 音樂播放器的設計／介面／聲音風格都很有個性，它其實有很多自定義的高端玩法，但入門者可以完全無線，當一部設計簡單的mp3機使用。適合未能滿足於手機音樂，想升級但又不會投資太多金錢的樂迷。

ACTIVO P1音樂播放器規格

機身顏色：白

機身物料：鋁金屬 & 聚碳酸酯

屏幕：4.1吋 高清 720 x 1980觸碰屏幕

支援音頻格式：WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF, MQA

取樣率：PCM : 8kHz ~ 384kHz (8/16/24/32bits per Sample)／DSD Native: DSD64(1bit 2.8MHz), Stereo / DSD128(1bit 5.6MHz), Stereo / DSD256(1bit 11.2MHz), Stereo

輸出電平：單端 2Vrms / 平衡 4.2Vrms (無負載)

CPU：八核心

解碼架構：ESS ES9219Q x2

解碼：32-bit / 384 kHz Bit-to-bit 播放

輸入：USB Type - C input (for charging & PC & MAC)

輸出：單端輸出 (3.5mm)／平衡輸出 (4.4mm, only 5-pole supported)

Wi-Fi：802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz)

藍牙：V5.3 (A2DP, AVRCP, Qualcomm® aptX™ HD, LDAC, LHDC, AAC, SBC)

機身尺寸：62mm x 119.2mm x 17.2mm／重155g

支援：aptX-HD /LDAC/LHDC 24bit 無線 Hi-Res 音質傳輸編碼

售價：HK$3,180