全球知名的Astell & Kern (AK)韓國個人手提音樂器材品牌 ,最近推出入門級副線ACTIVO,首款主機ACTIVO P1 音樂播放器定價HK$3,180,講真買對HOKA都千七,不是嫌貴,而是要試試為聽歌另付3千,其音色和操作體驗是否應回票價,來馬上看看開箱試玩。



低階入門機精品化

10幾年前樂迷想在街上聽歌,都會買一部 DAP (即是一般人所說的mp3機,由於音樂file已不限於.mp3,所以改稱digital audio player) ,除了聽歌就沒有其他功能。今時今日手機串流聽歌、上網睇片,弄得DAP市場步入M型走向:只做最平、最貴而沒有中價機。而韓國影音品牌Astell & Kern (AK)就決定挑戰這個市場,推出ACTIVO P1音樂播放器。

ACTIVO P1 音樂播放器機身輕巧細部,單手可輕鬆操作。(鍾世傑 攝)

3千買AK係平定貴?

定價3千其實比起一規格更高的國磚絕非便宜,但ACTIVO是由平時只做萬元級播放器的韓國名牌 Astell & Kern (AK)監修,等如Supreme似然出件299 tee,你不會覺得它比99蚊的Uniqlo貴。它更沿用了AK廠高級機的高端硬件,機底有註明「By Astell & Kern」以及made in Korea,即時覺得更抵買。想起當年iPod亦比其他MP3機賣得貴,一樣大把潮人捧場,未知ACTIVO P1 能否成為下一部iPod?

機底有註明「By Astell & Kern」,機邊寫明 Made in Korea(鍾世傑 攝)

一手掌握的安全感

ACTIVO P1 選擇了簡約的白+銀配色及流線設計,跟AK不放過任何一個細節都要用尖角,ACTIVO 各細節都是圓角圓邊的。LCD觸控屏幕很出奇地不是如今流行的全屏無邊框設計,ACTIVO 解釋是考慮到手型問題,點擊屏幕底部其實並不順手,最終決定留下機底約5分1空間、不做全屏;而「電源/播放控制/音量+/-」4個實體鍵也放在機邊偏頂位置。

拿上手覺得好輕好日系,原來ACTIVO P1 機身僅重 155g,機背也加了一個斷層做成頂厚/底薄,無論是手掌把持的隱定度,還有重量分配都有考慮。實際拿上手也的確覺得有道理,單手、單指就能完全做到所有操作。唯一不滿是我不太喜歡耳機插設在機頂,如果能夠跟microSD卡槽及Type-C USB連接埠統一在底部就更好。

單手、單指就能完全做到所有操作。(鍾世傑 攝)

規格其實唔弱

音色方面P1搭載著Dual DAC ES9219Q高性能解碼晶片,是一部Bit-Perfect音樂播放器,支援多款主流串流音樂軟件如Spotify、Apple Music,同時配備了 Roon Ready 和 MQA Full Decoder,能夠支援最高32bit以及DSD 256 無損Hi-Res 音效檔案。其實一般用家也不必理會,總之你想簡單駁WiFi或手機個人熱點上網聽串流,又或是網購高清音樂檔案都好,幾乎任何無損高保真格式的高清歌曲file,它都能一一解碼。

ACTIVO P1是一部以android系統為基礎的手提機,可以上google play下載app,你可以自由選擇spotify、Apple Music、TIDAL、kkbox、moov等等。試過下載YouTube睇片(駁公司WiFi),其實行到720p都很流暢,亦沒有聲畫不同步問題,但屏幕始終太細,而且芒面頗為反光,不算很好的體驗。

以P1駁WiFi睇YouTube,行到720p都很流暢,亦沒有聲畫不同步問題,不過芒始終太細。

很多自定義功能

3千蚊買P1,當然玩盡AK萬元級DAP下放的技術:說的是DAR/Digital Audio Remaster 數位音訊重製,在高採樣率下提供更優質的聲音。另外機內可以自定EQ及音色濾波filter,聽每首歌都可以左試右試,聽聽音色有何變化,咁多玩一日。

P1更強調「Roon Ready 」功能,你可以當它是一個非apple air play的同類無線音樂傳輸格式,最高音質達到 768hHz PCM 和 DSD512,不過個人覺得買部3千蚊機的人,根本不會用到這些複雜,但有總比無更好。

ACTIVO P1 音樂播放器的設定有好多自定項目,一齊睇睇:

+ 3

其音色跟機身設計一樣走背景聲乾淨、清新柔順的風格,音色細膩而柔和,層次感不俗,很適合長時間聽歌。三頻平均而較為傾重人聲,試聽女聲流行曲覺得爽快柔和,不過如果聽歌喜歡很heavy、很重低音的朋友,或者就會覺得其bass能量感不夠重。小小缺點是始終機身細細、推力有點不足。

ACTIVO P1 走背景聲乾淨、清新柔順的風格,音色細膩而柔和,層次感不俗。(鍾世傑 攝)

可將P1當作Bluetooth DAC 駁手機,即變一個藍牙耳擴,將音樂無線傳到P1後再解碼,聽apple music都即時更加靚聲。或者改為USB DAC,用USB-C駁電腦/手機,同樣將P1變身為USB解碼及耳擴,返工駁在工作機聽歌,輕巧不阻地方,而聽覺享受即時加倍。

可將P1當作Bluetooth DAC 駁手機,即變一個藍牙耳擴(鍾世傑 攝)

或者改為USB DAC,用USB-C駁電腦/手機(鍾世傑 攝)

總評:ACTIVO P1 音樂播放器的設計/介面/聲音風格都很有個性,它其實有很多自定義的高端玩法,但入門者可以完全無線,當一部設計簡單的mp3機使用。適合未能滿足於手機音樂,想升級但又不會投資太多金錢的樂迷。

ACTIVO P1音樂播放器規格

機身顏色:白

機身物料:鋁金屬 & 聚碳酸酯

屏幕:4.1吋 高清 720 x 1980觸碰屏幕

支援音頻格式:WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF, MQA

取樣率:PCM : 8kHz ~ 384kHz (8/16/24/32bits per Sample)/DSD Native: DSD64(1bit 2.8MHz), Stereo / DSD128(1bit 5.6MHz), Stereo / DSD256(1bit 11.2MHz), Stereo

輸出電平:單端 2Vrms / 平衡 4.2Vrms (無負載)

CPU:八核心

解碼架構:ESS ES9219Q x2

解碼:32-bit / 384 kHz Bit-to-bit 播放

輸入:USB Type - C input (for charging & PC & MAC)

輸出:單端輸出 (3.5mm)/平衡輸出 (4.4mm, only 5-pole supported)

Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz)

藍牙:V5.3 (A2DP, AVRCP, Qualcomm® aptX™ HD, LDAC, LHDC, AAC, SBC)

機身尺寸:62mm x 119.2mm x 17.2mm/重155g

支援:aptX-HD /LDAC/LHDC 24bit 無線 Hi-Res 音質傳輸編碼

售價:HK$3,180