Windows 10 不再強制自動更新　擾人提示消失但有條件…

Windows 作為全球首屈一指多用戶的系統，但同時也有很多不滿的聲音。當中聽得最多應是系統自動更新的問題。Windows 10 每月會進行一次安全更新，半年一次功能更新。可是強制更新的同時，不乏看到更新後出現系統錯誤和不穩定的問題，因此為人詬病。微軟（Microsoft）終於為這個部分作出調整，不再強制要求用戶更新。

5 月起不再強制更新

Windows 10 更新其中一個令人不滿的地方是，強制性更新令用戶在無預警的情況下，要等待電腦完成更新後才能使用，相信不少用戶也在迫切要使用電腦時，見到 Windows 更新的絕望。而 5 月推出的 Windows 10「19H1 v1903」更新版本後，將來的系統更新將允許用戶自行控制更新與否和更新時間等。用戶可在「現在下載並安裝」選項中，控制有關的更新設定。

兩大注意事項

這次的更新其實還有幾個要留意的地方：（一）不能完全放棄更新，每次最多可延遲 7 天，最多可以 5 次，超過 35 日後就必須要進行更新；（二）可以自行整定工作時間，例如默認的 8-17 時將不會自行更新和重啟，以免出現影響用戶正處理的資料內容；有了這兩個功能後，用戶就無須再擔心 Windows 10 在不適當的時候強制進行更新，對日常使用的影響也將在大大減低。

Windows 更新問題多

Windows 10 更新經常出事，例如上年 10 月的更新中，不少用戶發現個人文件在更新後被刪除，也有一些更新會令電腦出現無法開機的問題。如果用戶的電腦空間不足，甚至會因為這令更新無法進行，這時系統就會不斷彈出視窗訊息，提醒用戶清空內存，以進行更新。而這些系統更新提示都是極擾人的，如今微軟為 Windows 10 的更新問題才出調整，應是大多數用戶樂見和期待已久的事。用戶也可以不用在更新推出後就馬上下載安裝，可先看看其他更新了的用戶報告，才安裝更新檔案，有機會可以避開不必要的更新問題。

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