Tesla 推自動駕駛的士搶 Uber 生意　車主休息時自己識接客賺錢？

數碼生活
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Tesla 在這數年間有說是一時無兩，說起電動車和自動駕駛技術，第一時間想到的就是 Tesla。近日，Tesla 再為旗下的自動駕駛技術 召開投資者會議，稱技術將會更加成熟和引入自動駕駛的士功能，讓閒置的 Tesla 幫助車主賺錢。雖然完全自動駕駛的士可為車主賺錢，不過半夜時誰人幫車子充電呢？

完全自動駕駛

Tesla CEO Elon Musk 指，現在的 Tesla 型號已經擁有自動駕駛的硬件要求，只要更新軟件就可以做到完全自動駕駛。現時，香港的 Tesla 只有在上高速公路時，才可以開始自動駕駛，幫你駕駛到出口為止的路段。當 Tesla 升級了自動駕駛後，即使是紐約和三藩市這些充滿高樓大廈的城市路段，也可以開始自動駕駛，那香港也真的有機會使用同樣的軟件和技術。

自動駕駛安全性問題

不少人聽到自動駕駛，也會考慮到安全問題。由於路面上的情況時常改變，而且突發事件很多，自動駕駛能否應付得到成疑。不過，Musk 指出 Tesla 使用了「shadow mode」的測試系統，訓練Tesla 的軟件應付「扒頭」等路面情況。同時，Musk 承諾 2019 年之前， Tesla 將可以使用完全自動駕駛,，並在兩年內生產出沒有軚盤或腳踏的汽車。

Tesla 大搞自動駕駛的士

Musk 表示將會在 2020 年推出自動駕駛 Tesla 的士，完全自動駕駛的 Tesla 可在車主閒置汽車時，幫助車主上街賺錢。對比起 Uber 和 的士，Tesla 的士更似是「共享汽車」，由車主提供汽車，其他人在「Ride－Sharing App」內找汽車接載，只是將沒有司機在內，完程由 Tesla 的 AI 軟件駕駛。Tesla 以每輛車約使用 11 年計算，行駛 100 萬英里每年的可賺取約 3 萬美元（約 23.5 萬港元）。這個數字可謂非常驚人，完全是由 Tesla 自己就可以賺到車價保養，甚至是為車主貝一筆額外收入。

本港引入的可能性低？

Musk 更揚言，在 2020 年將會見到 100 萬自動駕駛的士在路上行走。這也是另一個誇張的數字，據 Uber CEO 在年初的 YouTube 直播上指，現時全球 500 個城市有超過 200 萬 Uber 司機，而 Tesla 的自動駕駛的士一推出同年就真的達到 Uber 司機的一半的話，可見 Tesla 在這方面有多進取。雖然，筆者也很希望在香港可以使用到自動駕駛的士的服務，不用再受短程不接﹑兜路等的問題煩惱，但要引入完全自動駕駛的士的困難很大。相信不只是香港，世界各國要引入沒有司機的自動駕駛車也不是技巧可行就能成事。其中，更涉及車主可在車子閒置時，代其打工賺車的商業問題。不過，如自動駕駛的士真的成事的話，Uber﹑Lyft和傳統的士將會受到極大的挑戰，筆者好似幻想到那個，不用在街上截多輛的士也上不了車的未來。

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