【5G嘉年華】體驗極速連線科技！教你入場免費攞積分換禮品、餐飲

香港電訊 HKT 由 6 月 15 日起至 16 日期間，在啟德郵輪碼頭舉行「香港電訊 5G 科技嘉年華」予公眾入場，除了展示最新的 5G 技術應用，亦與不同機構合作展出了有關金融科技、網絡技術等等，還有不同嘉賓主持的座談會，展現 Smart City 的未來願景。 不過有留意開科技新聞可能都知道，5G 服務最快也要到 2020 年尾、甚至 2021 年才能正式在港推出，作為消貴者，周末「山長水遠」入場，又豈可只為看遙不可及的技術？廠方深明此道，故在場內亦埋入不同「著數」，供各位與會人士享用！

一「嘟」即取Club Point、購物再賺

有關 5G 技術的主要展品全部位於展場的一樓位置，但主力以商務方案為主，例如未來有可能在香港架設的智能電話亭、智能回收機、智能公廁等等的示範，主要在強調 5G 的高速結合 IoT 的應用後可以產生更快速的協作與計算：

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至於趣味性較高、與消費者更貼身的體驗，主力都在於二樓位置。其中之一個大展攤就是位於中間的 Club Like 平台，在此有不同的貨品可以購買，包括科技產品、旅行 SIM 卡、零食甚至連茶葉都有，而且每＄20 可以為用戶帶來 1 分 Club Point。

1 分、1 分地儲，不知儲到何年何月？在這展攤中還可以讓 The Club 用戶即時以手機獲得 100 分 Club Point，過程不算複雜：

有了 100 Club Point，在場內可以即時換領富士蘋果汁一支／雪糕一杯，用 50 Club Point 則可以換領爆谷一杯。不過如果早已是 Club Point 的用戶，戶口內又有多少 Club Point 未用的，場內也有不少可以用 Club Point 兌換或是加錢換購的產品：