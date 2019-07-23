Apple推iOS 12.4更新　修復Walkie-Talkie漏洞外還有隱藏強大功能

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Apple的iOS 13備受果迷期待的，只是要等到過埋暑假9月才推出。在大型作業系統更新降臨前，Apple率先為多款產品進行重要安全更新，包括iOS 12.4、HomePod 12.4、tvOS 12.4、watchOS 5.3和macOS 10.14.6，並建議用戶盡快更新。其中iOS 12.4的隱藏功能更是令人喜出望外！

Apple趁在9月iOS 13面世前，一口氣推出iOS 12.4、HomePod 12.4、tvOS 12.4、watchOS 5.3和macOS 10.14.6的更新，動作極大。watchOS 5.3修復了Ｗalkie-Talkie對講機功能的安全漏洞，也開放了ECG功能，可以進行心電圖檢查，目前加拿大和新加坡用戶已能更新啟用。macOS 10.14.6新增了可以跟iOS同步的Apple News，另外也有針對Boot Camp和圖像處理的修正。tvOS 12.4則改進連接iOS裝置。

iPhone、iPad好多人都用，但其實當中很多設定也會於不知不覺間洩漏用家資料，大家有必要提高私隱保護的意識。

iOS 12.4的版本號為16G77，是iOS 12第四次大更新，距離上個版本12.3只有兩個月。iOS 12.4修復了Walkie-Talkie對講機功能和iOS安全漏洞。安裝後，Apple Watch上的Walkie-Talkie對講機功能的安全性會修正，將能重新啟用。是次更新也加入了日本和台灣地區的HomePod支援，和「Apple News」App的改良，當中所有新聞和出版物都將出現在Feed頂部目錄上。

最意外的是iOS 12.4竟加入「iPhone遷移」功能，以後大家買了新iPhone後，不用經過iCloud和iTunes備份，可以直接透過無線連接將舊機資料傳送至新機。iPhone在換機靈活度方面可以話終於追上Android。

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