【CarPlay】國內汽車品牌開發「手機車聯網」　Android用戶也受惠

之前，A君曾經寫過一篇關於 CarPlay 上不同地圖使用體驗的總結文章，當時有讀者曾留言問到：汽車不是都自帶中控螢幕和車機系統嗎，為什麼還要費那麼大勁兒折騰 CarPlay？

被冷落的中控螢幕

確實，越來越多的新車都會有自己車機系統。但是當你真正使用的時候會發現，每台汽車的車機系統都有「自己的想法」，比如說導航你只能某度地圖，音樂只能聽某狗音樂，有的車機系統自帶的應用商店其實是個「空貨架」，根本沒幾個能用的 app。

坐在副駕的女朋友想在車機螢幕上看個《長安十二時辰》，結果對不起，沒有優酷視頻這個應用。只能看著某度地圖上顯示的「豬肝紫」擁堵專屬色系，在節日的高速上感受「擁堵十二時辰」。

於是，大多數人還是默默地買了個車載手機支架，放棄中控大屏，轉而在開車時將目光投向了日日陪伴在自己身邊的手機小螢幕上。

不熟悉的人肯定要問了，什麼是「車機系統」？點圖看答案▼

但是在現在 2500 元就能買到的驍龍 855，手機跑分隨隨便便就是 37 萬分以上的時代裡，這裡面就是 5 倍左右的差別。

如果你說跑分 27 萬和 37 萬的設備之間沒太多體驗上的差距，我表示同意。但是 8 萬和 37 萬的差距，那就是兩重天了。

（安兔兔評測／AppSo提供）

為什麼會有這麼大的差距呢？我們都知道，手機晶片一般是一年一反覆運算，年年出新機。那汽車呢？研發光研發週期就要 3-4 年了。這意味著，當一台汽車從研發到落地產出時，已經比同年市面上的手機落後了至少 2 代。

這些就決定了 CarPlay 為什麼備受司機追捧：既提供了手機一樣強度大的性能和高度的自訂化，同時又將司機的眼睛從小螢幕上解救了出來。

CarPlay 為什麼備受司機追捧：既提供了手機一樣強度大的性能和高度的自訂化，同時又將司機的眼睛從小螢幕上解救了出來。（AppSo提供）

但是到這裡，可能又有人要問了：

Android 用戶呢？為什麼 Android 用戶不配擁有姓名？

別急，A 君今天要介紹的這個東西，正是能解決 Android 用戶沒有 CarPlay 之痛的新思路——手機車聯網。

這個概念出現得比較早，最近落地的案例來自上汽通用五菱旗下的品牌：新寶駿。在今年春季啟用了新品牌和新車標，並發佈了新車型之後，新寶駿在車聯網上也有了這個「手機車聯網」的新思路。

手機即車機，Android 用戶的 CarPlay

準確來說，Android 用戶也有 Android Auto 可以選擇，Android Auto 可以理解為 Google 出的另一個 CarPlay，只不過沒多少人用，也不好用，對於我們來說，這玩意兒約等於不存在。

實際上，不管是 CarPlay，還是 Android Auto，或者手機車聯網，他們的出現都是有大背景的。

Android Auto 可以理解為 Google 出的另一個 CarPlay。（Henry Perks／Unsplash）

電動化，網聯化，智能化，共用化。

這是現在汽車市場面臨著的「新四化」運動，在這樣的背景下傳統的舊規則正在漸漸打破。變化總是與機遇並存，因此在面對這種變化時本土品牌可以說是最積極的了。說到這裡，本土品牌在汽車新四化上做得好，也有國內互聯網產業發達，人才眾多的原因。

具體到新寶駿的新想法，簡單來講就一句話：直接把手機能力和生態潛入車機，做到手機即車機。

同時，不止是計算能力比車機強。手機的生態經過一眾廠商的多年耕耘和快速反覆運算，也擁有了比較優秀的體驗和成熟的生態。那為什麼沒有想過把手機的體驗和生態移植到車機上呢，是邏輯和技術上有難題嗎？實際上並沒有，問題的關鍵在於是否能厘清思想和利益關係，想想什麼樣的場景能夠持續受用戶喜愛，而這正是手機車聯網與其他車機的根本區別。

總的來說，手機的計算能力已經比車機強許多了，同時手機的生態也非常成熟。把手機的體驗和生態移植到車機，邏輯上技術上沒什麼障礙，關鍵是思想上和利益關係上要想得清楚，理解什麼樣的用戶場景更長久。

手機的計算能力已經比車機強許多了，同時手機的生態也非常成熟。（AppSo提供）

在即將發佈的新寶駿RC-6 車型上，我們可以看到這個「手機車聯網」的雛形：手機生態+使用者使用習慣+車載智慧系統。在曝光的內飾圖中，新寶駿RC-6 內飾亮點之一就是12.3 英寸全液晶儀錶和 12.3 英寸中控屏組成的一體式大屏。

手機好用歸好用，最大的問題還是螢幕太小，顯示介面單一。

螢幕到了 12.3 英寸之後，問題就解決了。比如說當你在使用導航和音樂兩個功能時就能同時顯示，這就類似于單任務系統和多工系統的區別。

說了這麼多，你或許已經對「手機即車機」的手機車聯網有了大致的認識了，它就像 Android 用戶 CarPlay 功能一樣，讓你在汽車上也能輕鬆使用手機做車機。

根據新寶駿的介紹，他們的這個手機車聯網在手機算力以及車機 AI 能力共同加持下，是目前語音系統反應最快的車聯網。

手機車聯網和Apple的CarPlay 確實有異曲同工之妙。（AppSo提供）

這麼看，理解起來其實並不難：手機車聯網，把手機和車機的優點結合起來，然後各自取長補短，獲得體驗的大和諧。手機嘛，性能比絕大多數車機強好多倍，由此能帶來反應速度和交互準確度上的躍升。車機呢，性能雖然弱，但是螢幕大啊，看得清楚，還能同屏多工。手機性能和車機螢幕合體之後，就變得反應快，看著爽了。

當然，手機車聯網的好處我們還可以繼續羅列羅列。（點圖看）▼

+ 3 + 2

在過去的十幾年時間裡，智慧手機把 MP3/MP4、錄音筆、卡片相機等等電子產品打的七零八落，人們花在電腦和電視上的時間也越來越少，這絕對不是什麼偶然的事件，而是智慧手機本身集結的人類智慧所決定的，最新制程的晶片總是用在智慧手機上，最快的移動網路是為智慧手機服務，觸屏和語音交互也因智慧手機而成熟，各種生態由此建立。

可以這麼說，智慧手機如今處在了互聯網的中心位置，新寶駿的這個手機車聯網，則是把汽車也拉進到了這個位置。

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：讓手機變成你的車機系統，中國 Android 使用者的 CarPlay 來了​】