武漢肺炎買口罩（2月6日）卓悅、佐敦小店今派籌　HKTVmall明返貨

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武漢肺炎疫情觸發口罩搶購，HK01為大家整理HKTV Mall、一田百貨、屈臣氏、卓悅和莎莎等各大商店口罩供貨最新資訊，定時更新。

【截至2月6日早上10時30分】

卓悅

卓悅早上（2月6日）近10時於Facebook表示，一批azfit日本製不織布舒適透氣口罩將會到貨，每盒（50個）80元，每人限買1盒，今早11時開始派籌，貨到即售。

指定分店設貨詳情：

旺角彌敦道688號旺角中心一期地下（共380盒）

旺角西洋菜街南13號（共380盒）

佐敦道23號新寶廣場地下（共380盒）

尖沙咀重慶大廈地下（共380盒）

銅鑼灣渣甸坊5號（共380盒）

卓悅Facebook：按此

HKTV mall

（2月5日晚上7時更新）HKTV mall表示與理的合作，將會連續三日不同時段推售合共24000盒口罩，65元購入30個ASTM Level 3、獨立包裝口罩。

2月5日下午7時（尺碼 : XS 小童 12cm x 7cm／9000盒／已售罄）2月7日下午4時（尺碼 : M 中童 14.5cm x 9cm／9000盒／按此連結
2月8日下午4時（尺碼 : L 成人 17.5cm x 9cm／6000盒／按此連結

（商戶陸續恢復營運後，會根據各自貨源、貨量、物流安排等因素，個別在自己商店上貨，呼籲耐心等候各商戶供應。）

HKTV mall Facebook：按此

（資料圖片）

ESeven Kidz 歐美日入口優質產品店表示，今日（2月6日）會分上下午兩個時段派共600個籌和發售日本製三層口罩，每人限購2包（每包7個裝），每包20元，須持有香港身份證

排隊地點：佐敦寶靈街44號新光粥店與米記餐廳旁

第一階段今早8時30分已進行，第二階段則有共300個籌，下午3時30分排隊，下午4時派籌，下午4時30分發售。

ESeven Kidz 歐美日入口優質產品店Facebook：按此

屈臣氏

屈臣氏早前指出，新到港口罩會盡快放上屈臣氏電子商店獨家售賣（www.watsons.com.hk），每人限購一盒，有消息會再即時公布。

屈臣氏Facebook：按此

（資料圖片）

福進國際控股

福進國際控股從杜拜採購口罩空運回港，每盒（50片）售價80元，今天及明天（5至6日）今明兩日（2月5-6日）供應合共11,000盒醫護用三層口罩。

籌號於當日早上11時派發，約中午12時開始發售，每人限買兩盒，須出示香港身份證，地址：九龍九龍灣臨興街19號同力工業中心B座9樓02室。

福進國際控股Facebook：按此

（黃金棋攝）

萬寧

萬寧表示，正向全球供應商搜購各類防護產品，相關防護產品會在店內收銀櫃枱出售。

萬寧Facebook：按此

阿布泰國生活百貨

阿布泰國生活百貨現設立「指定人士優先購買口罩網上登記平台」，進行第二輪優先購買登記，期望幫助前線醫護丶仍未封關的口岸工作人員及機場員工，並且開放予消防處救護員及孕婦登記，詳情請登入以下網址：http://sawadeeclub.com

其他公眾人士可留意阿布泰國生活百貨Facebook專頁，會持續進行門市快閃銷售。

阿布泰國生活百貨Facebook：按此

（資料圖片）

日本城

日本城指暫沒有口罩發售，呼籲留意Facebook專頁公布。

日本城Facebook：按此

實惠

實惠表示，全線門市及網店口罩和消毒洗手液已售罄，會繼續搜羅各地抗疫產品，有消息會盡快公布。

實惠Facebook：按此

sasa莎莎

莎莎表示，今天所有售賣口罩的籌號已全數派出，毋須再於分店外排隊輪候，而已領取籌號的人，請於今日內到領籌之分店購買口罩。

莎莎表示，會繼續努力爭取貨源，並以合理價錢發售，呼籲繼續留意莎莎Facebook專頁。

莎莎Facebook：按此

AEON

AEON現階段口罩缺貨，官方Facebook專頁未有新消息。

AEON Facebook：按此

一田百貨

一田百貨未有新消息，但早前表示2月初有口罩送抵分店發售，但貨量有限，每人限售2包。

一田百貨Facebook：按此

123 by Ella

123 by Ella暫未有新消息，可繼續留意Facebook專頁

123 by Ella Facebook：按此

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