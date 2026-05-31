35歲孕婦吃剩菜染李斯特菌！易致腦膜炎　揭雪櫃4大隱患＋清潔5招

「35歲孕婦吃冰箱剩菜感染李斯特菌，72歲老人食用冰箱冷藏3天的剩菜，確診李斯特菌」……近期，多起由李斯特菌（Listeria monocytogenes）引發的悲劇刷屏網絡，讓不少人驚呼：我們賴以信任的冰箱，竟成了致病菌的「温牀」。



在大多數人的認知裏，冰箱是食物的「安全保險箱」，低温能隔絕所有細菌。但事實上，有一種細菌偏偏能在低温環境中「逆勢繁殖」，它就是被稱為「冰箱殺手」的李斯特菌。它隱蔽性極強，不改變食物的外觀和氣味，卻能悄悄潛伏在冷藏食物中，尤其對孕婦、老人、嬰幼兒等高危人群發起致命攻擊。今天，我們就一文讀懂李斯特菌，教你用簡單幾步，守住冰箱食品安全防線。

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先認清「敵人」：李斯特菌到底有多狡猾？

很多人對李斯特菌感到陌生，卻不知它早已潛伏在我們的日常生活中。作為一種廣泛存在於自然界的食源性致病菌，它的生命力遠比我們想象的頑強，其「狡猾之處」主要體現在三點：

1. 耐低温能力極強

不同於大多數細菌在低温下會休眠，李斯特菌能在0-4℃的冰箱冷藏環境中緩慢增殖，4℃時每24小時數量就會翻倍，繁殖速度是沙門氏菌的3倍；即便在-20℃的冷凍室，它也能「休眠」長達1年，解凍後依然能恢復活性。

2. 隱蔽性極高

被李斯特菌污染的食物，不會出現發黴、發餿、異味等明顯異常，肉眼無法分辨，很容易被人們誤食。更棘手的是，它的潛伏期很長，通常可達3周，有的甚至超過2個月，讓人很難追溯感染源頭。

3. 致病性極強，且「欺軟怕硬」

健康的成年人感染後，可能僅出現腹瀉、低燒、乏力等輕微症狀，甚至無症狀，因此很容易被忽視；但對於孕婦、新生兒、65歲以上老人以及免疫力低下者，它會變得極具殺傷力——孕婦感染後，流產、死胎率超過30%，新生兒致死率在20%-50%；老人和免疫力低下者則可能引發腦膜炎、敗血症，嚴重時危及生命。

這些冰箱習慣，正在給李斯特菌「可乘之機」

李斯特菌的滋生，大多和我們不當的冰箱使用習慣有關。對照以下幾點，看看你家是否也存在這些隱患：

隱患一：生熟混放，交叉污染

這是最常見也最危險的習慣。生肉、生海鮮的汁液中可能攜帶李斯特菌，若直接放在冰箱上層，或與熟食、即食食品放在一起，汁液滲漏後會污染其他食物，讓細菌快速擴散。很多人圖方便，將剩菜、滷味、生肉一股腦塞進冰箱，殊不知這正是給李斯特菌創造了「傳播條件」。

隱患二：剩菜久放，加熱不徹底

不少人覺得「冰箱裏放着就不會壞」，剩菜放三四天甚至更久依然食用，且加熱時只是簡單温一下。事實上，剩菜在冰箱中存放超過2天，李斯特菌就可能繁殖到危險數量，而不徹底的加熱無法將其殺滅——李斯特菌需在75℃高温下持續20秒，或70℃以上持續5分鐘才能被滅活。

隱患三：冰箱長期不清潔，成為「細菌窩」

很多家庭只有在冰箱出現異味、食物發黴時才會清理，有的甚至一年才清潔一次。冰箱的隔板、抽屜、門封條等縫隙，很容易殘留食物殘渣和水分，成為李斯特菌的「藏身之處」；而冰箱堆放過滿，會影響冷氣循環，導致局部温度升高，加速細菌繁殖。

隱患四：盲目食用高危冷藏食品

未經巴氏殺菌的生牛奶、軟奶酪、煙燻三文魚、預切水果、即食滷味等，都是李斯特菌的「重災區」。尤其是孕婦、老人等高危人群，若經常直接食用這些冷藏食品，感染風險會大幅增加。

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實操指南：5步做好冰箱管理，遠離李斯特菌

其實，防範李斯特菌並不複雜，無需專業設備，只要養成良好的冰箱使用習慣，就能有效切斷傳播路徑。這5個實操步驟，每個家庭都要記牢：

第一步：分區存放，杜絕交叉污染

冰箱存放食物要遵循「上熟下生、密封存放」的原則。冷藏層上層存放熟食、即食食品（如滷味、酸奶、剩菜），下層存放生肉、生海鮮，且需用密封保鮮盒裝好，防止汁液滲漏；生熟食物的砧板、刀具要分開使用，避免處理生食後污染熟食。另外，冰箱門架温度波動大，不宜存放牛奶、剩菜等易腐食品，建議將這類食物放在冷藏層靠後位置。

第二步：控制存放時間，現做現吃

儘量減少食物在冰箱的存放時間，做到現做現吃。剩菜剩飯冷藏時間不超過2天，綠葉菜、豆製品等易腐蔬菜建議當天吃完；米飯類食物易滋生細菌，建議24小時內食用完畢；切開的水果、涼拌菜，存放時間不超過3天，食用前需徹底清洗或加熱。超過存放時間的食物，無論看起來是否新鮮，都要及時丟棄，切勿抱有僥倖心理。

第三步：徹底加熱，殺滅潛在細菌

從冰箱取出的熟食、剩菜，一定要徹底加熱後再食用。加熱時要確保食物中心温度達到70℃以上，並持續5分鐘，比如剩菜蒸10分鐘、煮5分鐘，才能有效殺滅李斯特菌；冷凍食物解凍後，需徹底加熱再食用，不可直接生吃或簡單温一下。需要注意的是，即食食品如火腿、冷切肉，若存放超過24小時，建議加熱後食用，或直接丟棄。

第四步：定期清潔，保持冰箱乾燥

養成定期清潔冰箱的習慣，建議每月徹底清潔一次，每周簡單擦拭一次。清潔時先斷電，取出所有食物，用温水或中性洗潔精擦拭冰箱內壁、隔板、抽屜，重點清理門封條的縫隙，去除食物殘渣；可拆卸部件清洗後晾乾再放回，清潔完畢後打開冰箱門通風，確保內部乾燥，避免潮濕環境滋生細菌。同時，定期檢查冰箱温度，確保冷藏層≤4℃、冷凍層≤-18℃，抑制細菌生長。

第五步：規避高危食品，重點保護易感人群

家裏有孕婦、老人、嬰幼兒或免疫力低下者，應儘量避免食用高危冷藏食品，包括：未經巴氏殺菌的生牛奶、軟奶酪；冷藏的即食肉類（如開封的火腿、冷切肉）、煙燻海鮮；預切沙拉、生醃食品；未徹底清洗的生鮮果蔬。購買即食食品時，儘量現買現吃，不囤貨、不存放過久；果蔬食用前需用流水徹底沖洗，必要時去皮。

最後提醒：出現這些症狀，及時就醫

如果食用冷藏食物後，出現畏寒、發熱、頭痛、肌肉痠痛、腹瀉、噁心嘔吐等症狀，尤其是孕婦、老人等高危人群，需及時就醫，告知醫生食用過的食物，以便快速診斷是否為李斯特菌感染。李斯特菌感染早發現、早治療，能有效降低併發症風險，避免悲劇發生。

冰箱的初衷是守護食物新鮮，卻因不當使用淪為「細菌温牀」。李斯特菌的威脅，從來都不是危言聳聽，而是藏在日常生活中的隱形風險。

健康無小事，從今天起，規範使用冰箱，做好分區、清潔、加熱，遠離高危食品，不僅是對自己負責，更是對家人的守護。願每一個家庭都能守住冰箱這道「安全防線」，遠離李斯特菌，吃得安心、過得放心。

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