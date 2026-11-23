容祖兒演唱會2027 終極加場，HKTicketing 公售購票攻略｜連結、座位表｜香港樂壇重量級天后容祖兒正式宣佈強勢回歸，為一眾久候多時的本地樂迷帶來全新大型巡迴演出，而且重金落實於香港啟德主場館演出，務求將整體舞台製作與視覺效果推向另一個高峰。無論之前公售及加場再售，都不足一小時，就已經完全售罄！就在今日（23／11）正式公布終極加開一場！想在今次最後終極加場成功搶票有什麼技巧？提升入手機會？記者分享一些成功購票經驗，希望大家能搶票成功！



容祖兒AURA演唱會2027 詳情+搶票連結

11月23日更新終極加場資訊及直購連結

買唔到容祖兒演唱會門票？ >>呢度仲有最後機會<<

回望過去的音樂生涯，容祖兒憑藉無數膾炙人口的金曲陪伴著一代香港人成長。距離上一次在香港舉辦的大型個人售票演唱會已經足足闊別了七個年頭，無數樂迷每天在網上論壇敲碗期待她再次踏上大舞台。英皇娛樂今次特別為這場別具意義的演出命名為「AURA」，寓意著過去二十多年來歌手與台下觀眾之間互相照亮、共同成長的深厚連結。這份長年累積的情感牽絆，將會化作每一晚的強大演出能量。

鑑於早前各個優先預訂階段及首輪公開發售的反應極度熱烈，不論是信用卡專屬預留門票還是旅遊平台的率先搶購時段，所有名額均在極短時間內被搶購一空。大批未能成功購票的粉絲紛紛湧入官方社交平台留言，強烈要求增加場次以滿足龐大需求。

主辦單位經商議及協調場地檔期後為大家帶來喜訊，確認於2027年1月20日星期三追加終極第6場演出。這次加場安排完美填補了原本兩組演出日期之間的空檔，讓整個演唱會檔期橫跨大半個星期，務求讓更多一直支持她的知音人能夠親身入場感受現場高漲氣氛，與偶像共度難忘的一夜。

連同加場場次演唱會將於2027年1月18－20、22－24日，六天晚上七時三十分開演。

門票共設有四種價位，分別為1680元、1280元、980元及680元。終極加場公售將於11月25日於HKTicketing公開發售。

《容祖兒AURA演唱會2027》｜終極加場公開發售

開賣時間：2026年11月25日中午12時

開賣連結：HKTicketing、直購連結

門券票價分爲1680元、1280元、980元及680元

《容祖兒AURA演唱會2027》｜中銀銀聯信用卡優先發售（已完結）

開賣時間：2026年11月9日中午12時

開賣連結：HKTicketing、直購連結

《容祖兒AURA演唱會2027》｜Trip.com優先發售（已完結）

開賣時間：2026年11月13日中午12時

開賣連結：Trip.com

《容祖兒AURA演唱會2027》｜港澳銀聯信用卡優先發售（已完結）

開賣時間：2026年11月10日中午12時

開賣連結：HKTicketing、直購連結

《容祖兒AURA演唱會2027》｜正式公開發售（已完結）

開賣時間：2026年11月13日中午12時

開賣連結：HKTicketing、直購連結

容祖兒AURA演唱會2027 詳情+搶票連結

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HKTicketing 2.0 購票注意！

因為HKTicketing購票系統更新，與以往的購票方式不同，在購票前請按此提早登記賬戶才可以購票（舊有賬戶不能使用）。然後購票的過程亦與以往不同，請大家留意！

面對快達票（HK Ticketing）全新升級的2.0認證防護，廣大樂迷在搶飛前必須留意其全新的「帳號綁定」機制。根據 快達票HKTicketing 最新規定，舊有會員帳號已無法直接沿用，用戶必須以唯一的手機號碼及電郵地址重新完成「雙重認證（2FA）」註冊。搶購當日，成功進入排隊系統選定心儀場次及門票後，系統只會保留座位【5分鐘】供結帳付款，若未能在倒數結束前完成銀行授權，所選門票將立即自動釋出回票池。因此，讀者切勿在付款中途點擊「上一頁」或頻繁刷新網頁，以免因重複發起請求而直接被系統判斷為惡意爬蟲並剔除排隊隊列。

HKTicketing購票流程（2026年版）👇👇

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究竟如何入會搶先購票？如何在公售提升搶飛機會？其實如果能夠學懂以下多個技巧，可提升搶飛機會。

容祖兒AURA演唱會2027 詳情+搶票連結

容祖兒AURA演唱會2027 座位表（暫以鄭秀文演唱會參考）

容祖兒AURA演唱會2027加場 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「容祖兒AURA演唱會2027」座位表及門券價錢為港幣1680元、1280元、980元及680元

容祖兒AURA演唱會2027加場 演出日期

容祖兒AURA演唱會2027 演出日期為2027年1月18日、22日及23日，加場為2027年1月19日及24日，以及最後終極加場為2027年1月20日，合共6場。

容祖兒AURA演唱會2027 終極加場公開發售資訊

容祖兒AURA演唱會2027 終極加場公開發售為11月25日中午12時。

一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到不少地面前排位置。今次就分享一下記者成功搶飛的經驗及心得。

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券戰績 包括鄭伊健、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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陳寶兒（Bobby Chan）

香港01數碼生活版記者，專注追蹤全城熱門演唱會情報與最新科技資訊。無論是全方位的搶飛攻略、買飛秘訣，還是前沿數碼趨勢與實用教學，我都為你第一手客觀送上，帶領讀者輕鬆玩轉科技與娛樂圈。



容祖兒AURA演唱會2027 詳情+搶票連結

容祖兒AURA演唱會2027 何時舉行？ 是次巡迴演唱會落實於2027年1月18、19、20、22、23及24日，合共6場。 容祖兒AURA演唱會2027 於哪個場地舉行？ 香港啟德主場館 容祖兒AURA演唱會2027 如何購票？ 終極加場公售將於2026年11月25日中午12時公開發售。如想知搶購心得，可前往購票攻略。

容祖兒AURA演唱會加場 2027｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入快達票 HK Ticketing，建議電腦同時安裝多款不同的瀏覽器，如Google Chrome、Firefox、Edge、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時12時讓用家選擇進入購買「容祖兒AURA演唱會2027 加場」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼，然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如12點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早5-10分鐘左右開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時入閘。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。