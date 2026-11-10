YOASOBI亞洲巡迴演唱會香港站2027｜優先及公售攻略｜座位表+連結

YOASOBI亞洲巡迴演唱會香港站2027｜優先＋公售攻略｜附座位表+連結｜萬眾期待的YOASOBI香港演唱會2027已落實舉行，為本地樂壇投下1枚重磅炸彈。這次名為SUPER PLANET的巡迴演出象徵著組合邁向國際舞台的重要里程碑，同時勢必在全港掀起一場激烈的門票搶購戰！想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



YOASOBI經過多個大型世界級巡演的歷練與淬鍊後，這對充滿才華的2人音樂組合終於兌現了對本地樂迷的承諾，再次踏上香港的表演舞台。根據最新公佈的官方資訊，是次演出將於2027年1月21日及22日1連2天舉行，選址為亞洲國際博覽館。是次舞台製作預計將會引入最先進的數碼燈光與立體投影技術，配合組合招牌的高能量音樂節奏，為進場觀眾建構出1個充滿科幻感與未來感的沉浸式體驗。

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YOASOBI亞洲巡迴演唱會香港站2027｜優先發售

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YOASOBI亞洲巡迴演唱會香港站2027｜Live Nation 優先門票發售

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BABYMONSTER香港演唱會2026 購票資訊

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YOASOBI亞洲巡迴演唱會香港站2027 門券、座位表及價錢資訊

官方仍未公布「YOASOBI亞洲巡迴演唱會香港站2027」座位表及門券價錢資料，待定。

YOASOBI亞洲巡迴演唱會香港站2027 演出日期

YOASOBI亞洲巡迴演唱會香港站2027演出日期為2027年1月21及22日，只演2場。

YOASOBI亞洲巡迴演唱會香港站2027公開發售資訊

YOASOBI亞洲巡迴演唱會香港站2027的售票詳情待定。

👇YOASOBI亞洲巡迴演唱會香港站2027 座位表（以上次YOASOBI香港場的座位表作參考）👇

👇Cityline購票流程參考👇（以早前五月天優先售作示範）

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濤、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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記者亦成功搶購LE SSERAFIM門券

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YOASOBI亞洲巡迴演唱會香港站2027 何時舉行？如何搶購？ YOASOBI亞洲巡迴演唱會香港站2027即睇購買連結及心得 YOASOBI亞洲巡迴演唱會香港站2027於哪個場地舉行？ 亞洲國際博覽館 Arena 舉行 YOASOBI亞洲巡迴演唱會香港站2027門券詳情？ 價格待定

YOASOBI亞洲巡迴演唱會香港站2027｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、Edge、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「YOASOBI亞洲巡迴演唱會香港站2027」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好開售前5-10分鐘開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。