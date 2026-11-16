中島美嘉香港演唱會2027｜KKTIX優先及公售攻略｜座位表+連結

中島美嘉香港演唱會2027｜優先＋公售攻略｜附座位表+連結｜萬眾期待的日本國寶級女歌手中島美嘉於東京正式宣佈，將會把極具紀念價值2027年的全新巡迴演出帶來香港，為本地樂迷帶來一場結合頂級視覺與聽覺享受的音樂盛宴。勢必在全港掀起一場激烈的門票搶購戰！而今日（11月16日）更正式公布購票詳情，想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



經過多年的等待與期盼，這位曾經憑藉多首經典影視主題曲紅遍亞洲日本國寶級女歌手中島美嘉，終於落實再次踏上香港的表演舞台。這次演出將於2027年5月29日舉行，選址為大嶼山赤鱲角的亞洲國際博覽館。這次演出不僅是一場普通的海外巡演，更是中島美嘉出道以來的紀念性里程碑。

官方指今次香港站是這次紀念巡迴演唱會中唯一一場海外專屬場次，充分反映出製作團隊對香港市場的極度重視。為了突顯這場演出的獨特性，演唱會的宣傳視覺圖更是由香港與日本兩地的創意團隊跨國合作操刀。透過高像素的數碼攝影技術與精細的後期圖像處理，完美呈現出歌手獨特的冷艷氣質。歌手本人亦親自表示，過去香港樂迷的熱情支持是她持續創作的重要動力，因此特別投入大量心血籌備這次演出，期望能與入場觀眾共同創造珍貴的回憶。

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中島美嘉香港演唱會2027｜WEWA信用卡優先預售優先發售

開賣時間：2026年12月1日（時間待定）

開賣連結：KKTIX

票價：$1580、$1280、$980、$680



中島美嘉香港演唱會2027｜WEWA信用卡優先預售優先發售

開賣時間：2026年12月11日早上11時

開賣連結：KKTIX

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中島美嘉香港演唱會2027 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「中島美嘉香港演唱會2027」座位表及門券價錢為：$1580、$1280、$980、$680

中島美嘉香港演唱會2027 演出日期

中島美嘉香港演唱會2027演出日期為2027年5月29日，只演1場。

中島美嘉香港演唱會2027 公開發售資訊

中島美嘉香港演唱會2027的售票詳情：2026年12月1日WEWA信用卡優先預售；2026年12月11日上午11時於KKTIX公開發售。

👇中島美嘉香港演唱會2027 座位表（暫時以YOASOBI座位表參考）

👇KKTIX購票流程參考👇

陳寶兒（Bobby Chan）

香港01數碼生活版記者，專注追蹤全城熱門演唱會情報與最新科技資訊。無論是全方位的搶飛攻略、買飛秘訣，還是前沿數碼趨勢與實用教學，我都為你第一手客觀送上，帶領讀者輕鬆玩轉科技與娛樂圈。



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中島美嘉香港演唱會2027｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入購票網站，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、Edge、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「中島美嘉香港演唱會2027」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好開售前5-10分鐘開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。