豐澤開倉2022年3月｜豐澤屯門時代廣場分店結業清貨，大量家品電器陳列品6折發售，現場直擊精選50件劈價商品包括：Sony電視、Dyson風扇、蒸焗爐、洗衣機、空清機等：



👉頭戴無線降噪耳機評測｜消委會19款評分 Sony佔4席AirPods Max第2

豐澤開倉2022屯門直擊（林勇 攝）

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全50款劈價陳列品 Dyson產品都有得平

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Dyson 三合一空氣清新機HP00

三合一空氣清新機，智能淨化有害氣體以及99.95%空氣中的污染物及致敏原，可以提供暖風及涼風。（原價＄4,480/陳列品$3,412）

Dyson Hot + Cool 風扇暖風機 AM09

安全無扇葉設計，廣角模式向寬範圍送出冷暖風。（原價＄3,380/陳列品$2,028）

豐澤屯門時代廣場分店豐澤開倉現場直擊（林勇 攝）

👉烤肉盤｜無煙燒烤爐具選購心得 6款流行款式／消委會實測9型號

ASUS ROG Zephyrus G14 電競筆電

14 吋機身內搭配了 AMD Ryzen 7 4000 系列處理器，打機一流，現在半價買到。（原價＄13998/陳列品$6999）

豐澤屯門時代廣場分店豐澤開倉現場直擊（林勇 攝）

👉烤肉盤｜無煙燒烤爐具選購心得 6款流行款式／消委會實測9型號

Panasonic 變頻式烤焗微波爐GD37H

容量 : 23公升、輸出功率: 1,000瓦特，採用升級版『變頻式』火力調校，更精確控制火力輸出 ，效果媲美明火煮食。（原價$1,350／陳列品$778）

豐澤屯門時代廣場分店豐澤開倉現場直擊（林勇 攝）

日期：即日起至 2022年4月3日

時間：上午11時30分至晚上8時30分

地點：屯門時代廣場南翼3樓18B – 20號舖



同場加映：日本消委會15款ANC降噪藍牙耳機推薦｜附6大買耳機揀款貼士

日本消委會網頁傳授了ANC主動降噪藍牙耳機6大選購心得，並推介15款2022年最update的推介無線耳機！大部份都可在香港買到，值得參考。（原文包括掛頸式，本文只報導真無線款式共15款。全文在此：👉日本消委會15款ANC降噪藍牙耳機推薦｜附6大買耳機揀款貼士