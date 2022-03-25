豐澤開倉2022年3月｜豐澤屯門時代廣場分店結業清貨，大量家品電器陳列品6折發售，現場直擊精選50件劈價商品包括：Sony電視、Dyson風扇、蒸焗爐、洗衣機、空清機等：
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全50款劈價陳列品 Dyson產品都有得平
+46
Dyson 三合一空氣清新機HP00
三合一空氣清新機，智能淨化有害氣體以及99.95%空氣中的污染物及致敏原，可以提供暖風及涼風。（原價＄4,480/陳列品$3,412）
Dyson Hot + Cool 風扇暖風機 AM09
安全無扇葉設計，廣角模式向寬範圍送出冷暖風。（原價＄3,380/陳列品$2,028）
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ASUS ROG Zephyrus G14 電競筆電
14 吋機身內搭配了 AMD Ryzen 7 4000 系列處理器，打機一流，現在半價買到。（原價＄13998/陳列品$6999）
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Panasonic 變頻式烤焗微波爐GD37H
容量 : 23公升、輸出功率: 1,000瓦特，採用升級版『變頻式』火力調校，更精確控制火力輸出 ，效果媲美明火煮食。（原價$1,350／陳列品$778）
日期：即日起至 2022年4月3日
時間：上午11時30分至晚上8時30分
地點：屯門時代廣場南翼3樓18B – 20號舖
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日本消委會網頁傳授了ANC主動降噪藍牙耳機6大選購心得，並推介15款2022年最update的推介無線耳機！大部份都可在香港買到，值得參考。（原文包括掛頸式，本文只報導真無線款式共15款。全文在此：👉日本消委會15款ANC降噪藍牙耳機推薦｜附6大買耳機揀款貼士
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