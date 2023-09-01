iPhone 15 實機相片整理｜iPhone 15 發布在即，每年到這階段，原本供零售商、配件生產商使用的高準確度模型機，就會開始相片流出。現在就來整理世界各地近20張 iPhone 15 ／ iPhone 15 Plus ／ iPhone 15 Pro 及iPhone 15 Pro Max 的模型機相片，一文看清15代機身有何變化，以及5+4共9隻新顏色真身。



iPhone 15 共有2種尺寸屏幕／4個型號

mini 機沒有回歸，今年Apple 的 iPhone 15 產品線依然有4款型號：分成基本規格、雙鏡頭的：6.1 吋 iPhone 15、6.7吋 iPhone 15 Plus，以及旗艦級硬件規格、三鏡頭的：6.1吋iPhone 15 Pro 和 6.7吋 iPhone 15 Pro Max。

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左起：6.7吋 iPhone 15 Pro Max／6.1吋iPhone 15 Pro／6.1 吋 iPhone 15／6.7吋 iPhone 15 Plus（MacRumors 圖片）

新變化01｜改用 USB-C 充電口

已經不是秘密啦，因應歐盟國新法例要求智能手機統一充電口制式，iPhone 15 4機型棄用蘋果自家Lightning 充電口，改為USB-C充電口。不過聽聞Apple會在插口位加上一些限制晶片，只有用原裝織布面USB-C充電線，才可以快速充電及高速過資料。

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iPhone 15 4機型棄用蘋果自家Lightning 充電口，改為USB-C充電口。（X 網上圖片）

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新變化02｜邊框方中帶圓

自 iPhone 4起，蘋果手機就常於方角邊、圓角邊設計來換來換去，記者喜歡圓邊的不刮手舒適手感，也喜歡方型邊框可以將手機放在平面上棟起來。而 iPhone 15的邊框表面看跟14一樣用方型邊框無改變，實驗上方框的起角位加了「2.5D 導角」，長期握在手上也會很舒適。集兩款設計之大成、很讚！

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iPhone 15 的方型邊框起角位加了「2.5D 導角」，長期握在手上也會很舒適。（MacRumors 圖片）

iPhone 15 的方型邊框起角位加了「2.5D 導角」，長期握在手上也會很舒適。（MacRumors 圖片）

新變化03｜全線用磨沙玻璃機背

上一代iPhone 14，一般型號為光面玻璃機背、14 Pro機型才用啞色的磨沙玻璃機背。iPhone 15 將全線劃一用磨沙機背，所以一般機款看上去都更高級。（此圖中的Dummy機，蘋果logo看來比較淡色，相信實物不長這樣。）

iPhone 15 將全線劃一用磨沙機背，所以一般機款看上去都更高級。（MacRumors 圖片）

新變化04｜統一改用動態島屏幕

由iPhone X開始使用的「M字額」瀏海屏幕正式引退，iPhone 15 / 15 Pro 4機款都會使用藥丸型「動態島」擺放前鏡頭及FaceID鏡頭。不過就只有15 Pro 系列是always-on 長亮屏幕。（即沒開背光燈，也可在屏幕上見到重點資訊）

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連基本款iPhone 15，都統一改用動態島屏幕了。（MacRumors 圖片）

一圖看清4個機型的屏幕種類、尺寸。（網上圖片）

新變化05｜Pro 機實體靜音鍵改為：動作按鈕

由第1代iPhone就開始使用的mute 靜音鍵「啪掣」，只會在iPhone 15、 15 Plus 機款中予以保留，iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max 兩機型會取消，改為一個可自定功能的「動作按鈕 action button」。

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Pro 機實體靜音掣改為：動作按鈕（9to5Mac圖片）

新變化06｜全系列機身顏色耳目一新

iPhone 15 系列全線轉色，一般機iPhone 15和iPhone 15 Plus 的配色將由鮮明轉為淡色系，左起：粉藍、粉紅、粉綠色、粉黃、黑色。（圖中間那部看似是白色，實為綠色）

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一般機iPhone 15和iPhone 15 Plus 的配色將由鮮明轉為淡色系，左起：粉藍、粉紅、白色、粉黃、黑色。（X 網上圖片）

圖中間那部看似是白色，實為綠色。（X 網上圖片）

而 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max就有（左起）：太空黑、藍色、銀色，以及（右1）全新Titan Gray「鈦金灰」（或稱：泰坦灰）。老實講，單靠這些流出圖還看不清黑與鈦金灰有只分別，始終dummy機的物料跟真機有些出入。

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iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max就有（左起）：太空黑、藍色、銀色，以及全新Titan Gray「鈦金灰」（X 網上圖片）

新變化07｜Pro 系列鈦合金邊框+新鏡頭

iPhone 15 Pro 系列採用全新鈦合金邊框，更輕身更耐用，有傳 iPhone 15 Pro 機身會比 iPhone 14 Pro 系列略為窄一點。而iPhone 15 系列全線鏡頭位置都有調整，尤其Pro機的鏡頭又比上代略大了一點，所以手機殼完全沒法共用。（但留意鏡頭因涉級機體內零件，這部份外觀上，Dummy模型機與實機出入頗大，相片可能有PS過 ）

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總結：不再只是隔代大更新、14升15變化極多

這去一直存在，Apple 要隔代才會加入大量新設計吸引人換機的說法，但iPhone 15卻不一樣，外觀上跟iPhone 14分別非常大，改用磨面機背、動態島屏幕；而iPhone 15 Pro / Pro Max 從外觀則看來好像沒變化，其實在用料、鏡頭等細位有大更新。不知你又想換邊一款？

睇完機身，最重要當然還是要看看iPhone 15的價錢變化啦！有傳iPhone 15 Pro Max 售價爆光、將會刷新最貴iPhone紀錄

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