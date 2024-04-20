英國自由行景點｜首次開放！英女王最愛的城堡　仲有英式下午茶

近日，英國查理斯國王宣佈將對公眾開放位於蘇格蘭的巴爾莫勒爾城堡內部（Balmoral Castle）。這是巴爾莫勒爾城堡自1855年建成以來首次對外開放，此前城堡一直是英國歷代王室的行宮。

伊莉莎白二世女王相當喜愛這座城堡，並在每年夏天都要在此長住一段日子避暑。甚至生命的最後時刻，女王也是在巴爾莫勒爾城堡中度過。



這座城堡的內部為何突然開放？遊客又可以在城堡內獲得哪些遊覽體驗呢？Miss已經迫不及待地打開了城堡的官網準備開始預訂。

按圖看看巴爾莫勒爾城堡Balmoral Castle👇👇👇

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城堡內部首次對外開放 還可以享用下午茶

巴爾莫勒爾城堡將從五月開始正式對外開放，屆時遊客通過在線預訂門票，即可參觀城堡的庭院、花園和展覽，成人票價為17.5英鎊，小童為9英鎊，另有2大3小的家庭票價為38英鎊。

在城堡宴會廳的展覽，可以看到查理斯國王的水彩畫集，還可以參觀的查理斯國王和卡米拉王后、已故伊莉莎白女王和伊莉莎白王太后所穿過的華麗服飾。

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城堡在7月1日至7月11日之間，還提供參觀連享受經典英倫下午茶的選擇，遊客可以在女王最愛的巴爾莫勒爾城堡新裝修的餐廳中享受下午茶，品嚐三明治、司康和蛋糕，絕對是永生難忘的體驗，票價為60英鎊。

至於城堡首次對外開放的內部遊覽之旅，則是在7月1日至8月4日之間舉行，將由專業導遊帶領，每次遊覽僅限10人，堪稱史無前例。到訪者將開啓一場穿越時間的歷史之旅，靜靜聆聽從維多利亞女王時代落成的城堡的傳奇歷史，並且參觀城堡的主廳以及數個著名而精美的房間，甚至可以瞭解到當今的國王及王室成員是如何在城堡內生活的。雖然票價為100英鎊，不過銷售情況相當火爆，在門票上線之後一天之內就已全部售罄。

值得一提的是，城堡內部和宴會廳區域都是不可以攝影的，而且城堡內部禁止飲食，可見作為現在還在使用的皇室行宮，城堡還是有很多規則的。

除了城堡內的遊覽之外，遊客也可以和護林員一起，進行兩小時的林地徒步，是深入瞭解巴爾莫勒爾城堡周邊的野生動物、管理和歷史。遊客除了可以欣賞到巴爾莫勒爾城堡和迪伊谷的美景，還可以觀賞維多利亞女王建造的石頭遺蹟，最後沿着蜿蜒的步道穿過樹林到達迪伊河，並沿河走回城堡，6人團體票價為350英鎊。

在城堡的馬廄禮品店（Mews Gift Shop），遊客能夠購買到為巴爾莫勒爾城堡定製的蜜餞、威士忌、杜松子酒和啤酒等手信。

巴爾莫勒爾城堡在今年還將舉辦一系列的活動，4月27日-28日將舉行週末跑步活動Run Balmoral；5月25日將舉行汽車拉力賽；6月2日將舉行英國遛狗慈善籌款活動The Great British Dog Walk，在女王的城堡放狗，這無疑也是狗狗的高光時刻。7月20日，城堡的露天劇場將上演《仲夏夜之夢》，8月3日則會舉辦家庭日活動。

目前，巴爾莫勒爾城堡區域內有8座度假小屋對外開放，可以作為度假別墅出租。對於想要遊覽巴爾莫勒爾城堡的遊客來説，是個不錯的下塌地點。👇👇👇

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戴妃蜜月地、女王離世 這座城堡有多傳奇

對公眾開放表現出積極姿態的巴爾莫勒爾城堡，其實並非是王室的財產，而是君主的私人財產。

嚴格來説，巴爾莫勒爾城堡並不是一座單一的城堡，而是一座佔地50000畝，由150棟建築組成的恢弘莊園。其歷史可以追溯到1852年的維多利亞女王時期，在機緣巧合下女王的丈夫阿爾伯特親王買下了這座莊園，並且請來著名設計師威廉史密斯設計全新的巴爾莫勒爾城堡。

在1861年親王去世之後，維多利亞女王在每年的初夏和秋季都會在城堡長住四個月，這讓巴爾莫勒爾城堡成為之後王室的御用夏宮。

伊莉莎白二世女王也會在每年夏天來到城堡避暑，並且在這裏接受醫療護理。這也是為什麼英國前首相卓慧思的任命地點是在巴爾莫勒爾城堡而非傳統的白金漢宮，因為僅在任命2天之後英女王就在巴爾莫勒爾城堡離世，她也是英國第一位在巴爾莫勒爾城堡離世的君主。

這裏也是戴安娜王妃不太浪漫的蜜月地，那個時候她和還是王子的查理斯常常住在擁有7間卧室的石頭小屋Craigowan Lodge，兩人還在這座建築前有過合影。

也是在巴爾莫勒爾城堡，哈里王子和威廉王子得知母親戴妃離世的消息。

除了建築，在巴爾莫勒爾城堡還擁有一系列的花園、種植園、農田、森林等等。在這裏隨便走走，還可以見到已經成為瀕危物種的紅松鼠。查理斯國王就非常喜歡這些松鼠，不僅給它們起了名字，還允許它們可以進入城堡。

在城堡的主入口，則是能夠看到蘇格蘭經典風格的寬闊門廊，還有用黑色斑點的花崗岩鑄成的三級台階。推開威士忌色的橡木大門，寬敞的大廳映入眼簾。鋪着灰色星形瓷磚的白色石頭地板、巨大的壁爐、壁爐架上有華麗雕刻的深色木頭，這座精緻而氣派的大廳完美符合人們對於英國王室的想象。

在走廊上有很多房間，對於王室成員都有特定的用途，可以坐着看書、看電視或者喝茶，城堡裏還有一間專門的書房。奶油色的牆面上面繪有凸起的金色羊羣圖案，與走廊上鋪着的深紅色地方和淺棕色木門交相輝映。

相較於王室其他的宮殿建築，巴爾莫勒爾城堡對於王室來説更像是一處私人的度假區。在這裏，他們好像能夠一下子卸去王室的頭銜和光環，就像一個享受自己假期的普通人。彷彿只有在巴爾莫勒爾，一直是大眾焦點的英國王室成員們才能做回自己。

白金漢宮東翼也開放了

除了巴爾莫勒爾城堡，英國王室今年還將對公眾開放白金漢宮（Buckingham Palace）的東翼。

此前白金漢宮的國事廳以及宮殿的後花園遊客都是可以進入的，但是這次的東翼建築則是首次開放。建於1840年的白金漢宮東翼，是白金漢宮整體建築中最新的部分。東翼的建設是因為維多利亞女王加冕之後需要在白金漢宮有全新的住所，由此東翼也成為了皇家住所的一部分。👇👇👇

東翼的參觀之旅已經從4月9日開始發售，在7月15日至8月31日每天都將會有限量的東翼之旅。參觀東翼和國事廳的套票，售價為75英鎊，銷售情況同樣火爆，門票已經售罄。

這也是有史以來第一次，公眾可以深入地參觀王室的住所，包括最為著名的白金漢宮的正面陽台，遊客可以從這裏看到完全不同的風景，享受一回「王室成員」視角。

在東翼，還可以欣賞到很多藝術品，包括兩幅愛德華七世國王的肖像畫以及兩座大型的六角形九層中國瓷塔。