深圳好去處｜9個免費「治癒系公園」　打卡湖景海景網紅玻璃棧道

逛公園是默認的解壓方式，露營、帶孩子放電、散步，在呼吸之間療愈疲憊的身心。



今天，我們整理了9個「深圳治癒系公園」，都是免費的，適合悠閒的週末。👇👇👇

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1. 四海公園

開園36年的四海公園是無數老蛇口的回憶，整個公園大約2/3的面積都是湖，湖水碧綠清澈，像是打翻了的莫奈調色盤。

四海公園

地址：深圳南山區公園路82-2號

交通：深圳地鐵12號線四海站A出口



2. 西麗生態公園

被無數網紅打卡過的深圳版「天空之鏡」，南山網紅高空玻璃棧道，讓你感受小眾至美視角360°觀景深圳。

西麗生態公園

地址：深圳南山區打石一路中興員工宿舍對面

交通：公交M109路/B667路/B708路等，至中興人才公寓公交站



3. 福田紅樹林生態濕地公園

在深圳繁華的CBD中，這裏有紅樹林、濕地、蘆葦湖，運氣好的時候還能看到候鳥羣~

福田紅樹林生態濕地公園

地址：深圳福田區福榮路和新洲交匯處

交通：深圳地鐵7號線沙尾A出口



4. 深圳灣運動海風公園

不出深圳市區也能解鎖超治癒沙灘，附近還有超大綠草坪可以野餐、露營，遊玩項目太豐富，沒有一天時間可玩不完！

深圳灣運動海風公園

地址：深圳南山區望海路

交通：深圳地鐵2號線灣廈站A出口



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5. 前海演藝公園

打卡摩天輪，邊等日落，邊感受「快節奏」「忙碌」之外的愜意，溢出屏幕的浪漫與美好，彷彿都在此刻凝固。

前海演藝公園

地址：深圳南山區桂灣四路

交通：深圳地鐵5號線桂灣站E出口



6. 華僑城濕地公園

佔地68.5萬m²，這裏有天然濕地、觀景台、棧橋和超多種類的動植物。

華僑城濕地公園

地址：深圳南山區白石路與雲天路交匯處西北側

交通：深圳地鐵1號線僑城東地鐵站B出口

tips：進園需提前預約，可至「華僑城濕地」官方微信公眾號預約



7. 立新湖公園

14年寶安區政府圍繞着立新湖修建起漂亮的環湖綠道，還打造了林中棧道、半島花海等景觀。

立新湖公園

地址：深圳寶安區橋頭社區稔山二路8號

交通：深圳地鐵11號線橋頭站C出口



8. 洪湖公園

位於羅湖的中心區，親子活動、野餐、閒時遛娃，在這裏都是再適合不過。

洪湖公園

地址：深圳羅湖區文錦北路2023號

交通：深圳地鐵7號線洪湖站A出口



9. 尖崗山公園

這裏有千階紅梯、圍屋環廊、山頂古廟，還能遠眺湖光山色，簡直像繁華都市間「隱秘的角落」。

尖崗山公園

地址：深圳寶安區寶巖路附近

交通：深圳地鐵興東站D出口



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