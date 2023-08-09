深圳龍華好去處｜觀瀾4大景點　有軌電車如日漫　版畫古村有花海

隨着深圳地鐵4號線延長線的開通，福田去觀瀾所需時間至少縮短40分鐘！除了交通更加便利，沿線的美食美景已經等不住啦！



日漫裏的有軌電車，藝術感爆棚的版畫博物館，幽靜唯美的觀瀾版畫村，還有老字號甜品私廚！

觀瀾一日遊攻略，你值得擁有👇👇👇

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1. 龍華有軌電車

它像是動漫裏的電車，雖然速度較慢，卻可以將沿途風景一覽無餘！

平平無奇的有軌電車，是龍華特有的亮麗風景線，吸引不少人前來打卡～

喜歡日系、小清新的你，快乘坐它出發吧～

深圳有軌電車Tram

票價：2元／人（人民幣，下同）

營業時間：06:30-23:00



2. 中國版畫博物館

館內常年辦有各種主題的展覽，實現中外版畫學術研究訊息共享。同時對接版畫基地入駐藝術家的作品收藏、研究工作。

如果看展滿足不了你，不妨親自動手體驗一番。博物館的一樓有專門的手藝工作室，在這裏，你可以自由創作獨一無二的作品！

為了您的出行體驗，請您提前做好出行計劃，提前預約。

門票：免費，需在微信公眾號「龍華文體雲」預約入場

版畫博物館開放時間：10:00-17:00（周二閉館，逢法定節假日照常開放）



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3. 觀瀾版畫村（版畫基地）

版畫村是一個典型的客家人居住的古村落。古村落依山傍水而建，水塘、古井、宗祠、碉樓古色古香，構建成獨特的客家居住風情。

村子被參天大樹環抱，椰樹、芒果樹、榕樹等亞熱帶植物成片相連，一派風光怡人，靜謐安詳的氣象。

觀瀾版畫村，這個久負盛名客家小村，是都市繁華深處隱藏的一塊淨土，是中國著名版畫家陳煙橋的故鄉，人們稱之為「深圳最美麗的鄉村」。

十月是格桑花最旺盛的時候，想拍花海的朋友可以記下來！

門票：免費，需在微信公眾號「觀瀾版畫」預約入場

版畫基地開放時間：09:00-18:00，每日閉園前半小時停止進場，提前十五分鐘進行清場



4. 網紅甜品店——僑鄉

位於古墟旁邊的僑鄉，是一家開了很多年的傳統糖水店，開車半個鐘也要來打卡的值得！

招牌椰皇凍，是觀瀾人心裏的白月光，椰香濃郁，入口順滑！

蒜蓉雞翅尖，蒜香味十足，浸入骨子裏的入味！

紅燒乳鴿也是招牌必點，外皮香脆，肉質緊實，又嫩又有汁，真的絕了！

僑鄉

營業時間：10:30-22:30

地址：深圳市觀瀾大街新瀾社區萬安堂村45號

交通指引：深圳地鐵觀瀾站B出口

人均：60元／人



祝你有個充實快樂的一天！

【本文獲「深圳市吃喝玩樂生活」授權轉載，微信公眾號：livesz0755】