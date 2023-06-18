深圳荷花盛開中　洪湖公園等4大免費賞荷花好去處｜地鐵巴士可達

撰文：深圳潮生活
出版：更新：

荷葉田田，荷花依依。6月，進入令人最期待的賞荷季節。

深圳有上千平方米的荷花正值花期，有的含苞待放，有的已經完整盛開。在層層疊疊的荷葉襯托下，更顯得粉嫩嬌美。

滿池的接天蓮葉，與亭亭玉立的映日荷花，在炎炎夏季中清香遠溢，別有一番愜意。

+4

周末別只躲在冷氣房裏，深圳各大公園的荷花開始悄悄盛放，第一波「賞荷人」已經出發，趕緊收好這份「賞荷地圖」吧！

初夏賞花｜荷花季又到！深圳15萬平方米荷塘超過700品種盛開中荷花季賞花｜帶你遊覽深圳最佳荷花池盛況　白粉紫紅各色荷花吐艷

1. 洪湖公園

地址：深圳市羅湖區文錦北路2023號
花期參考：6月中旬至7月中下旬
門票：免費
交通：地鐵7號線「洪湖站」B出口步行250m

2. 觀瀾版畫村

地址：深圳市龍華區裕新路169號
花期參考：6月中旬至7月中下旬
門票：免費，需提前預約
交通：地鐵4號線觀瀾湖站a口換乘公交M285到版畫基地站

深圳好去處｜踩單車郊遊散步秘境　茅洲河碧道玩水捉魚打卡位多深圳好去處「雲海公園」正式開放　海拔380米看山看海看書歎咖啡深圳福田咖啡一條街　100米7間Cafe各有特色　放鬆hea咖啡控天堂

3. 深圳國際低碳城

地址：深圳市龍崗區工業三路8號
花期參考：6月上旬至7月中下旬
門票：免費
交通：乘坐公交M308到冠旭電子站

4. 光明小鎮歡樂田園西門

地址：深圳市光明區樓村一號路
花期參考：6月上旬至7月中下旬
門票：免費
交通：地鐵6號線支線圳美站A1出口，步行800m

夏日炎炎，就用一池荷香留住美好瞬間吧！觀賞荷花建議早上去，中午氣溫升高後花瓣會收攏，一朵荷花一般開放3-4天。

深圳龍崗萬達全新室內遊樂場　¥168任玩賽車溜冰保齡飛鏢50+項目深圳好去處｜極具格調「麻雀館」唔駛¥10/hr　約朋友打麻將玩桌遊深圳書城新開「沉浸式書寫」茶館　邊靜心寫字邊品嚐特色茶飲甜點

【本文獲「深圳潮生活」授權轉載，微信公眾號：SZLife0755】

深圳在六七月有什麼花正盛開？

6月正進入令人最期待的賞荷花季節，滿池的接天蓮葉，與亭亭玉立的映日荷花，在炎炎夏季中清香遠溢，別有一番愜意，按此來看看4個精選的賞荷花好去處景點。

深圳打卡
花海
公園
郊遊
親子郊遊
親子遊
深圳好去處
深圳
深圳潮生活
大灣區生活
大灣區旅遊
大灣區
人氣景點
景點
打卡
打卡秘景
旅遊Jetso