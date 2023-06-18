深圳荷花盛開中　洪湖公園等4大免費賞荷花好去處｜地鐵巴士可達

荷葉田田，荷花依依。6月，進入令人最期待的賞荷季節。



深圳有上千平方米的荷花正值花期，有的含苞待放，有的已經完整盛開。在層層疊疊的荷葉襯托下，更顯得粉嫩嬌美。

滿池的接天蓮葉，與亭亭玉立的映日荷花，在炎炎夏季中清香遠溢，別有一番愜意。

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周末別只躲在冷氣房裏，深圳各大公園的荷花開始悄悄盛放，第一波「賞荷人」已經出發，趕緊收好這份「賞荷地圖」吧！

1. 洪湖公園

地址：深圳市羅湖區文錦北路2023號

花期參考：6月中旬至7月中下旬

門票：免費

交通：地鐵7號線「洪湖站」B出口步行250m



2. 觀瀾版畫村

地址：深圳市龍華區裕新路169號

花期參考：6月中旬至7月中下旬

門票：免費，需提前預約

交通：地鐵4號線觀瀾湖站a口換乘公交M285到版畫基地站



3. 深圳國際低碳城

地址：深圳市龍崗區工業三路8號

花期參考：6月上旬至7月中下旬

門票：免費

交通：乘坐公交M308到冠旭電子站



4. 光明小鎮歡樂田園西門

地址：深圳市光明區樓村一號路

花期參考：6月上旬至7月中下旬

門票：免費

交通：地鐵6號線支線圳美站A1出口，步行800m



夏日炎炎，就用一池荷香留住美好瞬間吧！觀賞荷花建議早上去，中午氣溫升高後花瓣會收攏，一朵荷花一般開放3-4天。

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