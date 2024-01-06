深圳郊遊行山｜特色景點不止小長城　5個小眾公園綠道啱漫步打卡

什麼？深圳竟然有一座小長城？我不會是最後一個知道的吧！

但深圳的驚喜可不止小長城！還有超多小眾景區等待解鎖！



1. 梅林山郊野徑

深圳的小眾景點裏，福田區的梅林山郊野徑絕對算得上是其中之一，這個神秘的徒步山道可以用寶藏來形容~

雖然説是郊野徑，但這裏的台階真的很適合徒步，緩緩向上，就算是登山新手也不會有太大的難度~

山裏還有一些適合中途休息的落腳點，爬山爬累了可以坐下來小憩一番，或者是玩玩蹺蹺板。

等到太陽逐漸西下的時候，還能碰上絕美的日落，感受站在山頂眺望遠處的愜意~

梅林山郊野徑

長度：4.15公里，步行約2小時

地址：深圳福田區龍尾路

交通：深圳地鐵4/9號線上梅林站B出口，深燃大廈路口往裏步行100m左右到達梅坳入口



2. 淘金山綠道

説起徒步綠道，鳥語花香的淘金山綠道就是個不二之選，就在羅湖區。

一眼望去盡是綠意的綠道，走起來真是讓人頗感心曠神怡，不僅是眼裏感受到了大自然的美景，心裏也會禁不住感慨萬物復甦的魅力~

淘金山綠道一切都恰到好處，温暖不燥熱的陽光、清麗不聒噪的鳥鳴，置身其中如同進行了一場心靈spa~

走在綠道上還能聞到陣陣花香，清淡的味道縈繞在鼻尖很是愜意，讓人流連忘返~

淘金山綠道

長度：7.07公里（主線6.59公里，布心山登山道0.48公里）

地址：深圳羅湖區翠蔭路與東湖路交叉口

交通：

1. 64/B696公車至公車七支隊生活區，從翠蔭路入口進入；

2. 搭乘E32/M417/M476/M559公車至沙灣公車總站，經沙灣路向南至沙灣路入口進入



3. 尖崗山公園

寶安區中像極了動漫畫面的尖崗山公園，彷彿隱於世的寶藏一般，漫山遍野的綠和和諧呼應的徒步棧道，吸引了很多前來踏青的遊客~

尖崗山公園的森林十分茂密，給人一種沉浸在綠色畫卷裏面的夢幻感，清新的空氣也讓人身心放鬆~

雖然登山棧道看起來很長，但依山蜿蜒的設計和緩轉的斜度，讓人走起來也不會太累，半個多小時就可以登頂。

登頂眺望湖光山色，一眼望去如同秘境一般，令人驚歎眼前的好山好水好風景~

尖崗山公園

地址：深圳寶安區鐵崗水庫南側

交通：深圳地鐵5號線興東地鐵站D出口，步行550m



4. 求水山公園

長城！我沒看錯吧！在深圳竟然有個小長城！龍崗區的求水山公園的小長城雖不及北京長城般氣勢恢宏，但對於想要登高的朋友來説體驗感也是不錯的~

不爬不知道，到了上面才發現小長城也不「小」，石青色的階梯伴着斜陽、來來往往的遊客，眼前的畫面有種讓人忘卻煩惱的魔力~

累了就席地而坐，休息的時候也可以看看沿途的風景，喜歡拍照的朋友絕對會愛上這裏，因為分分鐘都是讚爆朋友圈的大片哇~

一直爬到最上面就能到觀景台啦，觀景台的視野簡直不要太好，平時看起來冷冰冰的高樓大廈，在此處遠望竟也有了和諧又温暖的氛圍~

求水山公園

地址：深圳龍崗區南灣街道南嶺村

交通：

1. 深圳地鐵5號線百鴿籠站D出口，步行約1.8公里；

2. 深圳地鐵2/4號線市民中心站或3號線草埔站轉乘公車371於總站南嶺花園下車，步行約10分鐘



5. 內伶仃福田國家級自然保護區

每天只有80個預約名額的神秘公園，來晚了還得等待下一個時段才能進場，説的就是福田區的內伶仃福田國家級自然保護區啦！

保護區位於深圳和香港的邊界，作為自然保護區，這裏的一方一寸都要小心呵護，所以保護區裏的自然風景也是讚到爆~

天氣好的時候一定要體驗一下坐船，船艙內部寬敞舒適，窗外就是藍天碧湖相互輝映，靜靜地坐一下午那也是極舒服的~

走在保護區的林蔭小道間，有種闖進綠野仙蹤的奇妙感，裏面還有各種植物、鳥類，很適合帶小朋友一起來哦~

內伶仃福田國家級自然保護區

地址：深圳福田區紅樹林路1號

交通：

1. 深圳地鐵1號線竹子林站；

2. 公交人才園站／港大醫院站／金海燕花園站／紅樹林站下車

備註：保護區實行預約參觀制，每天80個參觀名額，在微信小程序「內伶仃福田自然保護區」預約



週末當然要出門走走啦！趁這些小眾景點還沒被太多人發現，趕緊去感受呀！

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