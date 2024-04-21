奢華酒店學懂「女人心」　瑰麗寶格麗梳妝台超驚豔　半島隱藏驚喜

相信有不少女生和Miss一樣，每次住酒店的時候化妝和卸妝都是個難題。絕大部分的酒店客房都沒有配備專屬的梳妝枱，狹小的衣帽間也容不下一張桌。房內唯一可能有的配置也就是小號的梳妝鏡或者額外添置一張梳妝凳。



很多時候，我會直接手拿着梳妝鏡出現在任何自然光線好的地方，浴缸裏、飄窗上、甚至走廊。

有的房間好不容易配了一個化妝台，卻有着「死亡光線」，畫眉變成蠟筆小新，眼線直接加粗兩倍的無奈，我想女生們都懂。酒店房間內的燈光大多數都是頂光，而化妝所需要的燈光最好是面光。如果沒有一個專屬的化妝台，對於女生來説其實相當不便。

有時候我甚至忍不住感嘆一下，奢華酒店配一張梳妝枱很難嗎？好在，出差這麼多年，Miss還是發現有不少酒店很懂「女人心」，成為了我旅途中温暖的小驚喜。

酒店客房的梳妝枱 讓化妝也有儀式感

其實有越來越多的酒店注意到了「化妝台」的這一需求，尤其是中國國內新開的酒店都會設法加入化妝台的配置。

Miss去年入住的西安經開洲際酒店的時候，就被其開放式的島式洗手枱所吸引。特別它是在洗手枱的背面設計了一個獨立的梳妝枱，枱面寬敞，還配備了一大一小兩面鏡子，下方還有收納空間和插座，非常實用。

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長沙W客房的梳妝枱設計也很「聰明」，在長條的洗手枱區域做了延展，擁有和洗手枱同款的圓形帶燈鏡面，並且用橫槓連接起來，在保證實用性的前提下還巧妙地增添了設計感。

其實專屬的梳妝枱要求並不高，只需滿足高度合適、桌面寬敞、有大鏡子和充足的面部光線這些條件即可。

Miss早前入住的上海外灘華爾道夫酒店的外灘總會套房，就設有一個獨立的梳妝枱，實木的材質搭配優雅的外形，相當符合老樓套房的復古調性。化妝鏡也是很巧妙地設計成「三扇」的樣式，旁邊再搭配一個復古小枱燈，顏值超高。

上海蘇寧寶麗嘉酒店和西岸美高梅酒店，也都很懂女生的心思，留出了一處專屬的空間用作梳妝枱。

前年剛開業的巴黎白馬莊園，更是將LVMH旗下自家的化妝品牌Dior直接搬進了房間，打造了一個定製的Dior梳妝枱。淺色的木質梳妝枱，中間翻起的梳妝鏡，兩側擺上精心設計的收納盒甚至還有Dior的試用裝，應該不會有女生能夠拒絕如此精緻小巧的梳妝枱。

奢華酒店的梳妝枱 還有這些隱藏驚喜

如果説以上提到的獨立梳妝枱都還只是注重實用功能，那麼總有一些奢華酒店的梳妝枱能夠徹徹底底地俘獲每一個愛美女生的心。這些精心打造的梳妝枱，擁有超高的顏值、專業的化妝燈，甚至還有很多隱藏的驚喜，堪稱梳妝枱中的「進階款」。

寶格麗酒店（Bulgari）的梳妝枱可以用「奢華」來形容。

還記得Miss第一次入住上海寶格麗酒店的時候，就被它的獨立梳妝枱驚豔到。深色木飾面的梳妝櫃，搭配紅色的皮質沙發墊，頗具格調，鏡子上還安裝了兩盞球形的專業化妝燈，抽屜拉開裏面不僅有風筒，還貼心準備了化妝刷。

坐在這樣的梳妝枱前化妝，真的有一種自己是女明星的感覺。

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去年新開業的東京寶格麗酒店的梳妝枱也可圈可點，設計上更為簡約，但是皮質的編織物裝飾非常時髦。除了中央的大號圓形化妝鏡，一側還有可移動的小號化妝鏡，而且Dyson風筒就在手邊，想要做個髮型也很方便。

如果説寶格麗酒店的梳妝枱是一種比肩「明星」的奢侈感，那麼瑰麗酒店（Rosewood）的梳妝枱則是「最懂女人心」的存在。畢竟瑰麗酒店一直都是女掌門，在設計的時候也是充分從女性的視角出發。

北京瑰麗酒店的梳妝枱藏在步入式衣帽間的深處，雖然設計線條簡約但是相當實用，而且整個衣帽間都可以是女生的專屬化妝間。

廣州瑰麗酒店雖然只是將梳妝枱設計成洗手枱的延伸，但是卻為女生單獨打造了一個「護膚台」，一個小巧的木質牆邊桌搭配懸掛的圓鏡，可以完美滿足女生吹頭髮、梳頭和使用護膚品的需求。

當然，瑰麗客房梳妝枱的高光時刻，一定是在香港瑰麗酒店。在那個宛若宮殿的浴室裏，一個獨立梳妝枱就這樣立在兩座獨立洗手枱的中間。黑色石材的桌面搭配浴室整體的大理花紋，極具奢華氣場。再加上多重鏡面和專業化妝燈的配置，香港瑰麗的這座梳妝枱完全可以提名「最美梳妝枱」。

以「妥帖周全」聞名的半島（The Peninsula），自然也不會忽略梳妝枱在客房中所扮演的重要角色。

無論是上海半島還是北京王府半島，酒店的基礎房型都騰出了整個客房近乎四分之一房間打造了一個步入式的獨立衣帽間。這個衣帽間的空間之闊綽可以和正對門的浴室分庭抗禮。而在衣帽間的中央，則是梳妝枱這位主角。坐在這樣的梳妝枱前化妝，真的太有儀式感。

而且半島酒店的梳妝枱還有隱藏驚喜——指甲烘乾機，這是為了幫助女生塗完指甲油之後能夠儘快乾燥。沒有一個塗指甲油的女生能夠拒絕這個配置，甚至為了用一用這個機器，也要塗一次指甲油。

半島大概是唯一會在客房內配備指甲烘乾機的酒店，這一出人意料的配置在體現半島對於科技產品迷戀的同時，也是讓人感慨於其對女性住客的呵護。

配備梳妝枱的背後 是真正的「女性友好」

不配獨立梳妝枱，有相當一部分理由是：客房的面積不足。但在MISS看來，這個理由顯然並不是那麼站得住腳。

酒店配不配梳妝枱，配備的梳妝枱是否實用，問題的根本其實在於酒店客房設計時，是否有從女性用户的角度出發。在如今高級酒店設計師大多為男性的時代，很多時候、很多酒店內，我們都可以看到對於女性視角的缺失。

甚至，很多女性用户自己都沒有注意到這一點。

例如洗手枱高度的不合理，浴室或者是衣帽間裏的「死亡頂光」，沒有充足的空間放置各類化妝品和護膚品……這些問題都是因為缺失了設計中的女性視角。

相較於配備一個獨立梳妝枱，酒店的設計其實更應該去考慮女性用户的實際使用體驗和感受，尤其是當下各大奢華酒店的消費主力都是女性。

好的設計，並非只是讓女生們打卡拍照好看而已，而是真正地能夠解決她們的需求，讓她們感到備受關懷。也無怪乎瑰麗、半島、寶格麗這些奢牌酒店能夠牢牢俘獲女生們的芳心。

獨立而精緻的梳妝枱只是一個縮影。在背後的各種化妝品盒、首飾收納盒，隨處可及的風筒、捲髮棒插座，再到準備好的化妝刷、卸妝油、化妝巾，乃至指甲烘乾機，才是「女性友好」的真正體現。