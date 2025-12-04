輕井澤攻略｜新商場T-SITE 3月開幕！12大景點/美食/天氣指南

輕井澤一日遊攻略｜日本東京是很多港人的熱門旅遊勝地，不少人都會在遊覽完東京的景點後選擇到近郊玩樂，由於從東京到輕井澤只需1小時左右，因此輕井澤是東京近郊一日遊的熱門地區。《香港01》「好食玩飛」記者為大家整理輕井澤一日遊懶人包，包括12大必去景點、7大美食推介，以及酒店住宿、交通、天氣等攻略，讓你可以輕鬆規劃行程！



輕井澤位於長野縣，海拔約1,000公尺的高原上，氣候涼爽舒適，與同樣是高原地形的「瑞士」類似，因此又被稱為「東方小瑞士」，還是日本具有代表性的避暑勝地。另外，輕井澤受到歐美傳教士影響，吸引了眾多西方人到此長居，連帶興建不少教堂、洋房等歐陸風式建築，街景、文化、氣氛都充滿歐洲風情，令輕井澤成為日本知名的度假勝地。

輕井澤12大景點好去處

輕井澤景點推介【1】T-SITE

輕井澤T-Site將於2026年3月，在輕井澤站開業！通往信州的新門戶，與輕井澤站直接相連，是全新的輕井澤站遊覽方式！設施以「發揚並體驗信州風情，激發好奇心的閘口」為概念，匯聚餐飲、商店、溫浴設施以及住宿設施。

先說餐飲方面，地方將呈現活用當地食材的信州風味體驗區，並迎來東京人氣店「Torimati」與壽司名店「鮨屋小野」等；溫浴設施方面，是由溫泉度假村「AQUAIGNIS」首度進軍甲信越地區，提供露天浴池和戶外桑拿等設施；住宿設施方面，則將推出僅有9間客房的小型酒店「HACIENDA KARUIZAWA」。

T-SITE

地址：長野縣北佐久郡輕井澤町輕井澤中谷內1178-1293

交通：從北陸新幹線輕井澤站步行約1分鐘／從信濃鐵道輕井澤站步行約1分鐘



輕井澤景點推介【2】輕井澤高原教堂

輕井澤高原教會誕生於1921年，以「藝術自由教育研討會」為起源，歷史上曾是北原白秋、島崎藤村等當時文化名人的聚集地，大家自由聚集、暢所欲言的精神一直傳承至今，為幾個世代所喜愛。這教堂更是演員劉俊謙和蔡思韵的婚禮場地！

輕井澤高原教堂

地址：長野県軽井沢町星野市389-0195

交通：從信濃鐵道「中輕井澤站」步行約17分鐘



輕井澤景點推介【3】雲場池

雲場池是輕井澤三大名勝之一，因以前每到冬天就會有飛鵝前來而又被稱為「天鵝湖」。（圖片來源：Ikidane Nippon）

雲場池是輕井澤三大名勝之一，因以前每到冬天就會有飛鵝前來而又被稱為「天鵝湖」。雲場池四周被茂密的樹林圍繞，平靜的湖面倒影著湖邊的林木，形成一幅如畫的美景。這裡四季都有不同的迷人景色，在春天，可以欣賞到粉嫩的櫻花。在夏天，這裡綠意盎然，到了秋天，湖邊楓樹被染成鮮艷的紅色，而到了冬天，大樹被白雪覆蓋著，如灑上白霜。

雲場池

地址：〒389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢

交通：JR輕井澤站騎單車約10至15分鐘；或步行約20分鐘



輕井澤景點推介【4】白絲瀑布

白絲瀑布是輕井澤必去的景點之一，場面壯闊震撼。（圖片來源：輕井澤觀光協會）

白絲瀑布位於輕井澤北部，水源於淺間山，雖然只有3公尺高，但寬度卻長達70公尺，淺間山的融雪化作涓涓細流沿著岩壁流淌下來，遠看時彷彿數千數百條白絲直衝而下，壯麗如畫。

白絲瀑布

地址：〒389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町長倉小瀬

交通：JR輕井澤站乘搭前往草津溫泉的巴士於「白糸の滝」站下車，再步行約5分鐘



輕井澤景點推介【5】石之教堂

石之教堂將石、光、水、綠、樹自然界五大元素融入設計中，讓教堂就像本身自然存在一般。（圖片來源：石之教堂官網）

石之教堂是由美國建築師Kendrick Kellogg所設計，將石、光、水、綠、樹自然界五大元素融入設計中，讓教堂就像本身自然存在一般。石之教堂主要由石頭和玻璃相互堆砌而成，屋頂由巨石堆砌而成，傾斜角度更經過精密計算，絕妙的傾斜角度讓室內也有自然光灑落，營造出前衛又神聖的和諧美。

石之教堂

地址：〒389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町星野

開放時間：10:00-17:00

交通：JR輕井澤站乘搭1號巴士至星野度假區，再步行約9分鐘



輕井澤景點推介【6】聖保羅天主教堂

輕井澤有不少具有特色的教堂，當中最廣為人知的就是位於舊輕井澤銀座巷內的聖保羅天主教堂。（圖片來源：小紅書@日本吃貨）

輕井澤有不少具有特色的教堂，當中最廣為人知的就是位於舊輕井澤銀座巷內的聖保羅天主教堂。該教堂于1935年由捷克建築師Anthony Raymond所設計，混合了水泥石板及木造的建築素材建成，擁有巨大尖塔與童話裡薑餅屋般的三角形屋頂，成為了輕井澤的象徵。

聖保羅天主教堂

地址：〒389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢179

開放時間：07:00-18:00

交通：JR輕井澤站乘搭2號巴士至舊輕井澤站，再步行約6分鐘



輕井澤景點推介【7】輕井澤新藝術博物館

輕井澤新藝術博物館由商業設施改建而成。（圖片來源：輕井澤新藝術博物館官網）

輕井澤新藝術博物館由商業設施改建而成，靈感來自落葉松林的白柱設計搭配玻璃帷幕的外觀，是由建築家西森陸雄所設計的。樓中設有藝廊和美術館商店兼咖啡廳，收藏了許多受到國際評價的當代日本藝術：繪畫、雕刻、以及浮世繪、春畫、漫畫、書法等各種領域的藝術品。

輕井澤新藝術博物館

地址：〒389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1151-5

開放時間：10:00-17:00（星期一閉館）*7至9月開館至18:00

交通：JR輕井澤站北口步行於10分鐘



輕井澤景點推介【8】輕井澤Taliesin

輕井澤Taliesin是一個佔地約10萬平方米的大型複合休閒娛樂設施。（圖片來源：輕井澤Taliesin官網）

輕井澤Taliesin是一個佔地約10萬平方米的大型複合休閒娛樂設施，設施以鹽澤湖為中心，沿著湖邊而建，包括博物館、美術館、划船區、卡丁車場、網球場、兒童遊樂區、玫瑰園等各種不同設施。不論是想深入了解輕井澤本地文化歷史，還是帶著小朋友出遊的親子家庭都十分適合。

輕井澤Taliesin

地址：〒389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町長倉塩沢217

開放時間：2至11月09:00-17:00；12至1月10:00-16:00

入園門票：成人（高中生或以上）900日圓（約HK$45）、中小學生400日圓（約HK$20）、小孩（0-5歲）免費

交通：JR輕井澤站乘搭輕井澤循環巴至塩沢湖站



輕井澤景點推介【9】輕井澤王子購物廣場（Outlet）

輕井澤王子購物廣場是東京近郊其中一個最大的Outlet。（圖片來源：輕井澤王子購物廣場官網）

東京近郊有兩件規模最大的Outlet，而輕井澤王子購物廣場就是其中一個，佔地約5.5個東京巨蛋大。場內商店多達240間商店，由著名品牌、日本品牌、運動品牌、潮流精品等都應有盡有，而且品牌整體折扣也是讓人心動，是可以逛一整天的地方。除了逛街購物外，場內還有大草原和湖泊，營造出舒適自然氛圍，特別適合帶小朋友一同遊玩！

輕井澤王子購物廣場

地址：〒389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢

營業時間：10:00-19:00

交通：JR輕井澤站南口步行約3分鐘



輕井澤景點推介【10】舊輕井澤銀座通

舊輕井澤銀座是輕井澤最道地的熱鬧街區，是必逛的景點之一。（圖片來源：日本觀光局）

舊輕井澤銀座是輕井澤最道地的熱鬧街區，每年都有數百萬人造訪，是必逛景點之一。這裡有各種特色雜貨店、服飾店、美食餐廳、甜點店等，因此大家可以在這裡飽嘗美食。另外，輕井澤有名的果醬、洋菓子、雜貨小物等都可以在這裡買到！

舊輕井澤銀座通

地址：〒389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢541

交通：JR輕井澤站步行20分鐘；或乘搭町內循環巴士，車程約5分鐘



輕井澤景點推介【11】榆樹街小鎮

榆樹街小鎮因有100多顆自然生長的榆樹而得名。（圖片來源：IG@harunireterrace）

榆樹街小鎮位於中輕井澤的「輕井澤星野度假區」，因有100多顆自然生長的榆樹而得名。小鎮以輕井澤的日常為概念，用木造棧板平台連接9間小木屋以及16家商店和餐廳。溫和的木質元素與大自然融合，給人熟悉親和感。這裡設有知名咖啡店「丸山咖啡」、人氣蕎麥麵店「川上庵」與其他特色甜點、麵包、冰淇淋店等應有盡有！

榆樹街小鎮

地址：〒389-0111 長野縣北佐久郡輕井澤町長倉2145ｰ5

交通：JR輕井澤站乘搭1號巴士至星野度假區，再步行3分鐘



輕井澤景點推介【12】輕井澤王子大飯店滑雪場

輕井澤王子大飯店滑雪場是其中一個由東京出發最容易前往的滑雪勝地。（圖片來源：FB@軽井沢プリンスホテル / Karuizawa Prince Hotel ）

冬季到輕井澤，就一定要體驗滑雪，輕井澤王子大飯店滑雪場是其中一個由東京出發最容易前往的滑雪勝地。滑雪場內有多達16條滑雪道，有大面積的緩坡讓新手練習，也有提供給有滑雪基礎的旅客的全長約900公尺的坡道，不論是新手還是有經驗者都能找到合適的坡道。

另外，雪場內還設有可以玩雪橇、雪胎的「Snow man area」區，連小朋友也能體驗滑雪的樂趣和速度感，十分適合家庭出遊。

輕井澤王子大飯店滑雪場

地址：〒389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢

開放時間：08:00-17:00

交通：JR輕井澤站南口乘搭免費接駁巴士



輕井澤美食7間推介

輕井澤美食推介【1】川上庵

「川上庵」是輕井澤的人氣排隊美食，就連當地人都喜歡。（圖片來源：川上庵官網）

「川上庵」是輕井澤的人氣排隊美食，就連當地人都喜歡。招牌是炸蝦天婦羅蕎麥麵及鴨肉蕎麥麵。「川上庵」保留了江戶時代開始流行的「小口啜吸」蕎麥麵吃法，屬於冰冰涼涼型蕎麥麵，蕎麥麵口感爽彈有咬勁，配上由鰹魚和昆布熬製的鮮甜湯底。炸天婦羅份量十足，炸衣透薄酥脆。鴨肉蕎麥麵則是以熱鴨湯和長蔥作為湯底，味道濃郁，相當入味，而且鴨肉燉煮得十分軟嫩，喜歡蕎麥麵的一定要試這家！

川上庵

地址：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 6-10

營業時間：10:00-22:00

交通：JR輕井澤站步行15分鐘



輕井澤美食推介【2】村民食堂

「村民食堂」採用大量玻璃設計，映照出森林的倒影。（圖片來源：輕井澤星野區官網）

日本小說家堀辰雄指輕井澤是「美麗之村」，而「村民食堂」絕對是能忠實呈現輕井澤之美的景點。「村民食堂」採用大量玻璃設計，映照出森林的倒影，令人有置身自然用餐的遼闊感。店家的招牌是信州鄉土料理「山賊燒」，雞腿肉炸得酥脆，外皮涮上甘甜的信州味噌，中和油膩感，十分下飯！

由於「村民食堂」不開放預約，因此建議大家早點到店取候位號碼牌，再到榆樹小鎮逛逛節省時間，注意叫號後30分鐘內要抵達店裡，否則就會被取消候位資格。

村民食堂

地址：長野県北佐久郡軽井沢町長倉2148

營業時間：11:30-21:30

交通：JR輕井澤站步行25分鐘



輕井澤美食推介【3】腸詰屋

「腸詰屋」開業近50年，主打德式香腸。（圖片來源：腸詰屋官網）

「腸詰屋」開業近50年，是由德籍、法籍兩位創辦人選用日本國產豬肉，研製出Q彈香脆口感的德式香腸。「腸詰屋」販賣多種口味香腸、火腿，也提供熟食，有經典、法蘭克福、香料、咖喱以及辣味口味可供選擇。烤過的香腸外皮香脆，一口咬下去，滿滿的肉汁而且肉香有嚼勁！

腸詰屋

地址：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢東19-5

營業時間：10:00-18:00

交通：JR輕井澤站步行5至6分鐘



輕井澤美食推介【4】丸山咖啡

「丸山咖啡」是到輕井澤必試的手沖咖啡店。（圖片來源：FB@MARUYAMA COFFEE）

「丸山咖啡」是到輕井澤必試的手沖咖啡店，店內從選豆、買豆到烘焙、煮泡都是由團隊包辦，而該團隊更是亞洲第一個參加「世界咖啡大賽」獲得冠軍的咖啡團隊！

店家會定期更新季節限定咖啡，大家可以按自己的口味挑選不同豆種及烘焙程度，而且外觀看來像是森林裡的童話小屋，走進去就瀰漫住濃郁的咖啡香氣，咖啡控一定不能錯過這間！

丸山咖啡

地址：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1154-10

營業時間：10:00-17:00

交通：JR輕井澤站步行7至8分鐘



輕井澤美食推介【5】珈琲館旦念亭

「珈琲館旦念亭」低調而又具設計感的木屋外觀，讓人宛如置身世外桃源一般。（圖片來源：小紅書@yoyo的學習日誌）

「珈琲館旦念亭」低調而又具設計感的木屋外觀，加上戶外庭院種滿植物，讓人宛如置身世外桃源一般。來這邊必點復刻「舊三笠飯店」的招牌咖啡，及冰滴咖啡、手作巧克力蛋糕、蘋果派等。另外，這裡的早餐套餐同樣出色，除了有招牌咖啡外，還有手製麵包、粟米濃湯、土豆泥已經香腸等，份量十足。

珈琲館旦念亭

地址：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢東4-2

營業時間：09:00-19:00

交通：JR輕井澤站北口步行5分鐘



輕井澤美食推介【6】PAOMU

「PAOMU」是人氣第一的輕井澤布丁。（圖片來源：IG@paomu806）

「PAOMU」是人氣第一的輕井澤布丁，「輕井澤布丁」選用北輕井澤高原鮮乳、特選生鮮奶油、蛋黃烘烤後直接放入冰櫃，口感濃郁順滑，能吃到蛋黃和鮮奶油味，兩者搭配完美！除了「輕井澤布丁」外，店內還有多款甜點可供選擇，如芝士蛋糕、巧克力味布丁、卷蛋糕等。

PAOMU

地址：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢806-2

營業時間：11:00-15:00（逢星期四休息）

交通：JR輕井澤站北口步行20分鐘



輕井澤美食推介【7】L’ibisco

「L’ibisco」每天以初榨鮮乳和新鮮果汁現做意式雪糕。（圖片來源：L’ibisco官網）

「L’ibisco」每天以初榨鮮乳和新鮮果汁現做意式雪糕，因此雪糕口味依照當季時令而有所不同，春季有白柚、椪柑，夏季草莓、西瓜、水蜜桃口味，秋季有蘋果、巨峰葡萄，冬季則是蜜柑。除了水果外，店內還有其他口味的雪糕，例如薔薇花、南瓜和焙茶等，每次都會有新驚喜！

L’ibisco

地址：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢746-4

營業時間：10:30-16:30（平日）／10:30-17:00（週末）

交通：JR輕井澤站北口步行25分鐘



輕井澤住宿推介

輕井澤酒店選擇眾多，《香港01》好食玩飛記者精選了10間酒店，當中部份酒店價格低、鄰近輕井澤高原教會等區內知名景點以及火車站，部份更有私人泳池、落地玻璃湖景房，更能看到紅葉漫山一片紅的艷麗景色。

輕井澤酒店推介

輕井澤酒店推介詳情以下連結可看：

輕井澤交通指南

東京至輕井澤【1】北陸新幹線

在東京站或上野站乘坐「北陸新幹線」就可以直達輕井澤站，車程時間會因為所乘搭的新幹線車型有所不同，一般需時約1小時至1小時20分鐘。從東京站出發單程票價為7,320日圓（約HK$367），上野站出發為6,570日圓（約HK$329）。

若想同時暢遊輕井澤、草津溫泉、富士山等觀光景點的旅客，就建議購買可以無限搭乘新幹線的「JR東京廣域周遊券」，可於指定日期內無限次乘搭JR東日本所有列車和新幹線。

東京至輕井澤【2】高速巴士

乘搭高速巴士前往輕井澤的地點較新幹線多，在新宿、東京、池袋、立川均有高速巴士前往輕井澤，單程價格為2,500日圓（約HK$125）、往返則為4,500日圓（約HK$225），需時3小時。

東京至輕井澤【3】包車/自駕遊

若是多人出行又或是想以更輕鬆的方法遊東京近郊，可以考慮選擇包車遊覽或自駕遊，出發時間、路線和景點都可以按照意願自由選擇和搭配，在形成安排上更為彈性方便。

輕井澤市內交通【1】租單車

輕井澤天氣舒爽，處處都是好風景，最適宜騎單車慢慢欣賞沿途風光。加上輕井澤的單車道規劃良好，輕井澤北口也有許多單車店林立，大家可以自行比較選擇。

有不少網民推薦位在車站北口的「白貓租車店」（白ネコサイクル），電動單車只需1,300-1,500日圓（約HK$65-76）就能租借一天，不僅價錢便宜，而且租借手續簡單，只要在表單上填上姓名、電話，並支付費用就可租借。

輕井澤市內交通【2】巴士

雖然輕井澤的巴士路線及班次不多，但不會騎單車的旅客，只要配搭好時間，一樣可以輕鬆遊玩輕井澤。輕井澤主要有兩條巴士路線可以到達絕大部分的觀光景點，「急行草輕線」以及「淺間白根火山線」，停靠的景點包括白絲瀑布、雲場池及舊輕井澤等。兩條巴士路線均可在輕井澤站乘搭。

「急行草輕線」時間表按此 「淺間白根火山線」時間表按此

輕井澤天氣指南

3至5月（春季）：平均氣溫約5℃至12℃

6至8月（夏季）：平均氣溫約17℃至23℃

9至11月（秋季）：平均氣溫約6℃至20℃

12至2月（冬季）：平均氣溫約-3℃至1℃

（數據來源：輕井澤觀光協會）



由於輕井澤屬於高寒地區，所以夏季涼爽、冬季寒冷。根據輕井澤觀光協會的數據可見，輕井澤夏天的平均氣溫亦不會太高，因此是避暑勝地。即使在夏季，傍晚也會有涼意，所以建議帶備披肩或薄外套。而冬天去的話就要做好御寒措施，羽絨、手套以及帽子是必備的。

