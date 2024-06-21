東京星野溫泉飯店10大推介｜望富士山＋私人風呂／輕井澤／渡假村

東京星野溫泉飯店推介2024！東京近郊有不少溫泉勝地，星野集團旗下亦有不少抵住的溫泉酒店！《香港01》「好食玩飛」頻道是次為大家整合10間特色東京近郊星野溫泉酒店，有位於輕井澤、東京、富士及熱海等選擇，有酒店更可以欣賞到熱海海上花火大會，以及有不同免費活動或工作坊可以參與！



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東京星野溫泉酒店推介【1】虹夕諾雅 東京（HOSHINOYA Tokyo）

虹夕諾雅 東京（HOSHINOYA Tokyo）於2023年首次入選全球50家最佳飯店排名的第39名，無論是地理位置、清潔度還是設施都在不同平台上獲得極高評分！酒店鄰近車站，亦鄰近東京車站、皇居、東京國立近代美術館等著名景點。

酒店客房方面，融合日本傳統與現代設計，有榻榻米和日式拉門亦增添和室氣氛，浴室則採用可霧化的大面積玻璃。酒店亦附設源自東京地底下1500公尺泉水的室內溫泉池及戶外溫泉區，亦有天空清晨劍術及茶道等體驗。

虹夕諾雅 東京（HOSHINOYA Tokyo）

房價：人均HK$3,592起（百合-豪華特大床房）

地址：東京都千代田區大手町一丁目9番1

交通：大手町站步行6分鐘

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東京星野溫泉酒店推介【2】虹夕諾雅 富士（HOSHINOYA Fuji）

虹夕諾雅 富士（HOSHINOYA Fuji）是日本首間主打奢華風露營的度假村，由東京出發前往酒店約需時2.5小時，可於新宿乘搭JR或新幹線至大月站，轉乘富士急行在河口湖站下車，轉乘的士前往度假村。

酒店全部房間都擁有坐擁富士山景觀的露台，全部配備衛浴設施及浴缸。酒店亦提供晨間現煮咖啡、享用季節點心、早晨獨木舟、晚間營火酒吧或森林音樂會等豐富活動！雖然酒店沒有溫泉，但距離富士山溫泉亦僅需15分鐘車程，想浸溫泉都非常方便！

虹夕諾雅 富士（HOSHINOYA Fuji）

房價：人均HK$2,891起（T Cabin）

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町大石1408

交通：河口湖站轉乘的士

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東京星野溫泉酒店推介【3】虹夕諾雅 輕井澤（HOSHINOYA Karuizawa）

虹夕諾雅 輕井澤（HOSHINOYA Karuizawa）距離東京市中心車程大約1.5小時，在上野搭乘北陸新幹線到輕井澤站，轉乘信濃鐵道線到中輕井澤站下車轉程的士前往會較方便。酒店是環境與生態友善的度假村，客房空間都融入自然環境。全部客房均設有露台、浴缸，部分客房更設有私人風呂，酒店亦設有天然露天浴池及室內溫泉，可以好好放鬆！

虹夕諾雅 輕井澤（HOSHINOYA Karuizawa）

房價：人均HK$1,746起（山路特大床房）

地址：長野縣北佐久郡軽井澤町長倉2148

交通：中輕井澤站轉乘的士

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東京星野溫泉酒店推介【4】界 箱根（Hoshino Resorts KAI Hakone）

界 箱根（Hoshino Resorts KAI Hakone）距離東京市中心大約2小時車程，在東京車站搭乘東海道・山陽新幹線到小田原站，轉乘Ｈ箱根町線到三枚橋後，再轉乘Ｋ箱根舊街道線到葛原站下車步行3分鐘便可抵達酒店。

酒店座落於河畔，每間客房都能看到須雲川美景，全部客房均設有浴缸及露台，可選擇日式或洋式風格客房。酒店亦設有半露天檜木浴池，每晚亦會在寄木茶屋舉辦活動或工作坊。

界 箱根（Hoshino Resorts KAI Hakone）

房價：人均HK$1,544起（日式河景房TD2；包早餐及晚餐）

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町湯本茶屋230

交通：葛原站步行3分鐘

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東京星野溫泉酒店推介【5】界 鬼怒川（Hoshino Resorts KAI Kinugawa）

界 鬼怒川（Hoshino Resorts KAI Kinugawa）距離東京市中心車程大約2.5小時，於上野站搭乘常磐線到北千住車站，轉乘東武鐵道到下今市站，再轉乘東武鬼怒川線到鬼怒川溫泉站下車步行15分鐘即達。

酒店融合傳統與現代風格，全部均為日式客房，部分客房設有露台及私人風呂。酒店亦設有玻璃景觀大浴場，可以看到鬼怒川的四季變化。酒店每晚亦會舉辦「益子燒講座」，了解文化之餘更可以挑選喜歡的作品作為紀念！

界 鬼怒川（Hoshino Resorts KAI Kinugawa）

房價：人均HK$1,573起（日式房；包早餐及晚餐）

地址：櫪木縣日光市川治溫泉川治22

交通：鬼怒川溫泉站步行15分鐘

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東京星野溫泉酒店推介【6】界 仙石原（Hoshino Resorts KAI Sengokuhara）

界 仙石原（Hoshino Resorts KAI Sengokuhara）距離東京市中心大約3小時車程，從新宿搭乘小田原線到小田原站後轉乘Ｔ桃源台線到「品の木・箱根ハイランドホテル」站下車步行15分鐘即達。

酒店客房採用和洋式套房設計，全部房間均帶有沙發區、浴缸、露台及露天風呂。酒店更提供「熱湯」與「溫湯」兩種溫度的室內室外溫泉浴池，還可以體驗「彩繪手帕」活動，利用繪布與蠟筆DIY專屬於自己的手帕！

界 仙石原（Hoshino Resorts KAI Sengokuhara）

房價：人均HK$2,771起（主樓和洋式套房RB2（帶露天風呂）；包早餐及晚餐）

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町仙石原817-359

交通：品の木・箱根ハイランドホテル站步行15分鐘

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東京星野溫泉酒店推介【7】RISONARE 熱海（Hoshino Resorts RISONARE Atami）

RISONARE 熱海（Hoshino Resorts RISONARE Atami）距離東京市中心車程大約1小時，建議從品川車站搭乘東海道・山陽新幹線到熱海站再轉乘的士前往。酒店主打親子旅客，全部客房均可供最多4-5人入住，空間寬敞之餘設備齊全，大部分客房附設露台、露天浴池、按摩浴缸、桑拿等，在熱海海上煙花大會期間更可以在客房欣賞到絕煙花！酒店亦有不少娛樂設施，包括：樹屋、攀岩牆、空中漫步、桑拿、Spa等，亦提供免費泊車。

RISONARE 熱海（Hoshino Resorts RISONARE Atami）

房價：人均HK$1,634起（優質客房；包早餐）

地址：靜岡縣熱海市水口町2 -13 -1

交通：熱海站轉乘的士車程9分鐘

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東京星野溫泉酒店推介【8】RISONARE 山梨八岳（Hoshino Resorts RISONARE Yatsugatake）

RISONARE 山梨八岳（Hoshino Resorts RISONARE Yatsugatake）距離東京大約2小時車程，建議從新宿站搭乘JR特急中央線到小淵澤站後轉乘酒店免費穿梭巴士前往。酒店位於葡萄酒產地山梨縣，客房用色亦融合了紅酒顏色。酒店大部分客房能眺望富士山與日本阿爾卑斯山等，部分客房亦附帶露台。酒店亦設有全年開放的室內游泳池及溫泉等休閒娛樂設施。

RISONARE 山梨八岳（Hoshino Resorts RISONARE Yatsugatake）

房價：人均HK$1,113起（標準現代雙床房；包早餐）

地址：山梨縣北杜市小淵澤町129-1

交通：小淵澤站轉乘免費穿梭巴士

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東京星野溫泉酒店推介【9】RISONARE 那須（Hoshino Resorts RISONARE Nasu）

RISONARE 那須（Hoshino Resorts RISONARE Nasu）距離東京大約2小時車程，東京車站搭乘東北新幹線到那須鹽原站轉乘免費穿梭巴士，大約40分鐘便可抵達。酒店是以體驗、活動為主的渡假村，有許多適合親子同樂的設施和課程，例如：披薩制作、農活體驗、森林工藝品等。

酒店客房同樣親子友善，以3人房為主，空間寬敞且附帶露台、浴缸、沙發區等。酒店亦提供戶外溫泉、兒童遊樂場等設施，絕對可以度過一個不一樣的難忘假期！

RISONARE 那須（Hoshino Resorts RISONARE Nasu）

房價：人均HK$1,254起（主樓高級三人房）

地址：那須郡那須町高久乙道下2301

交通：那須鹽原站轉乘免費穿梭巴士

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東京星野溫泉酒店推介【10】BEB5 輕井澤（Hoshino Resorts BEB5 Karuizawa）

BEB5 輕井澤（Hoshino Resorts BEB5 Karuizawa）距離東京市中心車程大約1.5小時，在上野搭乘北陸新幹線到輕井澤站，轉乘信濃鐵道線到中輕井澤站下車轉乘的士，車程大約5分鐘。

酒店主打平價青年旅館，擁有24小時營業的咖啡店及桌遊區，雖然酒店沒有自設的溫泉，但亦可以以半價優惠浸星野溫泉的「蜻蜓之湯」。酒店客房設計簡約，空間寬敞，浴室乾濕分離且有浴缸及淋浴間，CP值超高！

BEB5 輕井澤（Hoshino Resorts BEB5 Karuizawa）

房價：人均HK$517起（雙床房）

地址：長野縣輕井澤市星野 389-0195

交通：中輕井澤站轉乘的士

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