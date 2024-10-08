成田機場酒店10間推介｜10分鐘到機場／戶外溫泉／人均$150起

撰文：陳映蓉
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成田機場酒店推介2024！搭凌晨機去東京又累又怕無交通工具出市區，在機場附近的酒店過一晚夜就最好不過！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合10間鄰近成田機場的酒店，大部分酒店人均不超過$300，更有溫泉、游泳池、免費穿梭巴士等設施及服務！

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成田機場酒店推介【1】成田山門前和空酒店（WAQOO NaritasanMonzen）

成田山門前和空酒店（WAQOO NaritasanMonzen）於2022年9月開幕，距離成田國際機場僅10分鐘車程，來往JR車站亦只需步行11分鐘，交通十分方便！酒店擁有23間房，分為日式及和洋室房，配備咖啡機、茶具、私人浴室、暖氣等，部分房型亦設有浴缸。酒店亦提供Spa、公共浴池及餐廳等設施。

成田山門前和空酒店（WAQOO NaritasanMonzen）
房價：人均HK$791起（日式房）
地址：千葉縣成田市仲町379-1
交通：JR成田站步行11分鐘
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成田機場酒店推介【2】東京成田機場希爾頓酒店（Hilton Tokyo Narita Airport）

東京成田機場希爾頓酒店（Hilton Tokyo Narita Airport）坐落於成田市中心，搭乘免費穿梭巴士至成田國際機場車程只需約10分鐘，非常方便！酒店設有548間客房及套房，配備浴缸、迷你吧、景觀窗等。酒店亦提供室內游泳池、Spa、健身室、桑拿等設施。

東京成田機場希爾頓酒店（Hilton Tokyo Narita Airport）
房價：人均HK$425起（希爾頓大床房）
地址：千葉縣成田市小菅456
交通：JR機場第2大樓站車程8分鐘
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成田機場酒店推介【3】成田東武機場酒店（Narita Tobu Hotel Airport）

成田東武機場酒店（Narita Tobu Hotel Airport）地理位置優越，距離成田國際機場僅10分鐘步程，亦可以搭乘酒店免費穿梭巴士來往機場，非常便利。酒店於2023年完成翻新，擁有484間房，配備私人浴室及浴缸、特長睡床、暖氣等，最大的房型可容納5人。酒店亦附設室內游泳池、高爾夫球場、健身室、桑拿等休閒娛樂設施。

成田東武機場酒店（Narita Tobu Hotel Airport）
房價：人均HK$184起（標準雙人床房）
地址：千葉縣成田市取香320-1
交通：成田國際機場步行10分鐘
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成田機場酒店推介【4】日航國際酒店（Hotel Nikko Narita）

日航國際酒店（Hotel Nikko Narita）距離成田機場約5分鐘車程，從機場可以搭乘免費接駁車前往酒店，以及收費接駁車來往奧特萊斯購物中心，非常方便！酒店擁有685間客房，雖然已經開業多年，但房內的設施仍然非常乾淨齊全，房間亦非常舒適寬敞。酒店亦設有室外游泳池、日光浴場等設施。

日航國際酒店（Hotel Nikko Narita）
房價：人均HK$265起（主樓舒適雙床房）
地址：千葉縣成田市取香500
交通：JR機場第2大樓站車程6分鐘
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成田機場酒店推介【5】成田馬羅德國際酒店（Marroad International Hotel Narita）

成田馬羅德國際酒店（Marroad International Hotel Narita）提供免費機場班車服務，來往機場車程只需約10分鐘，地理位置優越。酒店共有801間房，配備小浴室及浴缸、電視、雪櫃等，設備齊全。酒店亦提供2間餐廳、洗衣間、自動售賣機、禮品店等設施。

成田馬羅德國際酒店（Marroad International Hotel Narita）
房價：人均HK$212起（雙人房）
地址：千葉縣成田市駒井野763-1
交通：JR機場第2大樓站車程7分鐘
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成田機場酒店推介【6】國際度假酒店湯楽城（International Resort Hotel Yurakujo）

國際度假酒店湯楽城（International Resort Hotel Yurakujo）距離成田國際機場車程約20分鐘，酒店設有來往機場的免費穿梭巴士、以及從東京站到酒店的高速巴士服務。酒店曾於2019年進行翻新，提供463間客房，配備洗衣機、深泡式浴缸、暖氣、電視等設施。酒店亦設有室外游泳池、高爾夫球場、溫泉、健身室、兒童遊樂場、不同球類活動等。

國際度假酒店湯楽城（International Resort Hotel Yurakujo）
房價：人均HK$151起（Xnet-標準房）
地址：千葉縣富裡市七榮650-35
交通：京成成田站車程16分鐘
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成田機場酒店推介【7】ART成田酒店（ART HOTEL Narita）

ART成田酒店（ART HOTEL Narita）鄰近成田溫泉美湯、成田市櫻之山等景點，來往成田國際機場亦只需8分鐘車程，更提供免費機場穿梭巴士，交通方便！酒店擁有490間房，設有多種房型，最多可供4人入住。房間均配備私人浴室及浴缸，景觀開揚。酒店亦設有溫泉、按摩室、桑拿、公共浴池等設施，部分設施需要額外收費。

ART成田酒店（ART HOTEL Narita）
房價：人均HK$150起（舒適雙人床房）
地址：千葉縣成田市小菅700
交通：JR機場第2大樓站車程8分鐘
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成田機場酒店推介【8】成田全日空皇冠假日酒店（Ana Crowne Plaza Narita, an IHG Hotel）

成田全日空皇冠假日酒店（Ana Crowne Plaza Narita, an IHG Hotel）距離日本成田國際機場只需7分鐘車程，且酒店安排有免費來回班車服務，非常便利！酒店配備390間房，房間設備齊全且空間寬敞，附帶浴缸，可以盡情泡澡！酒店亦提供室內游泳池、健身室、桑拿、網球場等設施。

成田全日空皇冠假日酒店（Ana Crowne Plaza Narita, an IHG Hotel）
房價：人均HK$272起（標準房）
地址：千葉縣成田市掘之內68
交通：成田國際機場車程7分鐘
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成田機場酒店推介【9】MYSTAYS成田精品酒店（HOTEL MYSTAYS Premier Narita）

MYSTAYS成田精品酒店（HOTEL MYSTAYS Premier Narita）是2018年2月開業的四星級酒店，距離成田國際機場、JR成田站、京成成田均為10分鐘車程，酒店亦有提供免費機場穿梭巴士。酒店共有684間客房，房間分為日式簡約房型及和洋室房型，房間空間非常大，可以把行李箱完全打開！酒店亦提供室內游泳池、公共浴池、桑拿、網球場等設施。

MYSTAYS成田精品酒店（HOTEL MYSTAYS Premier Narita）
房價：人均HK$205起（舒適雙人床房）
地址：千葉縣成田市大山31
交通：成田國際機場車程7分鐘
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成田機場酒店推介【10】成田機場酒店（Narita AIC Airport Hotel）

成田機場酒店（Narita AIC Airport Hotel）距離成田國際機場僅13分鐘車程，鄰近芝山千代田站及JR機場第2大樓站，交通方便！酒店提供72間客房，房間坐擁城景，窗戶可以打開通風，亦設有乾濕分離浴室、洗浴用品、暖氣等設施，最大的房型可容納5人入住。酒店亦設有餐廳、洗衣間及公共浴池，並提供免費私人停車場及免費送機服務。

成田機場酒店（Narita AIC Airport Hotel）
房價：人均HK$281起（標準雙床房）
地址：千葉縣成田市1-409
交通：芝山千代田站車程11分鐘
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