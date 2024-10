羽田機場酒店10間推介｜新開幕／東京紅眼航班必住／人均$184起

羽田機場酒店推介2024!如果搭凌晨機或早機到東京羽田機場,選擇靠近羽田機場的酒店休息一天也是不錯的選擇!《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合10間鄰近羽田機場的酒店,有酒店提供來往機場的免費接駁車、免費溫泉等,人均只需$184起!



羽田機場酒店推介【1】美居東京羽田機場酒店(Mercure Tokyo Haneda Airport)

美居東京羽田機場酒店(Mercure Tokyo Haneda Airport)在2023年11月開幕,距離羽田機場車程15分鐘,鄰近羽田神社、穴守稻荷神社、萩中公園等景點。酒店擁有363間客房,配備乾濕分離浴室、暖氣、電視等,部分房型亦設有浴缸。酒店亦附設健身室、餐廳、酒吧、機場穿梭巴士等設施。

美居東京羽田機場酒店(Mercure Tokyo Haneda Airport)

房價:人均HK$401起(高級房帶2張單人床)

地址:東京都大田區羽田一丁目2番11號

交通:羽田機場車程15分鐘

羽田機場酒店推介【2】JR東日本大都會大飯店東京羽田(Hotel Metropolitan Tokyo Haneda)

JR東日本大都會大飯店東京羽田(Hotel Metropolitan Tokyo Haneda)於2023年10月全新開幕,酒店旁邊就是天空橋站,交通十分方便!酒店提供237間房,房間空間雖然不算大,但勝在設備齊全,擁有浴缸、茶几、電視、暖氣等。酒店亦設有健身室、洗衣間、餐廳等設施。

JR東日本大都會大飯店東京羽田(Hotel Metropolitan Tokyo Haneda)

房價:人均HK$351起(標準大床房)

地址:東京都大田區羽田空港1-1-4

交通:天空橋站步行1分鐘

羽田機場酒店推介【3】東京羽田蒲田東急STAY酒店(Tokyu Stay Kamata - Tokyo Haneda)

東京羽田蒲田東急STAY酒店(Tokyu Stay Kamata - Tokyo Haneda)於2011年開幕、2024年翻新,距離羽田機場約20分鐘車程,鄰近京急蒲田站,地理位置優越。酒店配備140間客房,房內設有微波爐、小廚房、洗衣機、浴缸等,設備齊全。

東京羽田蒲田東急STAY酒店(Tokyu Stay Kamata - Tokyo Haneda)

房價:人均HK$283起(小型雙人床房A)

地址:東京都大田區蒲田4-23-1

交通:京急蒲田站步行4分鐘

羽田機場酒店推介【4】維拉芳泉羽田機場高級酒店(Villa Fontaine Premier Haneda Airport)

維拉芳泉羽田機場高級酒店(Villa Fontaine Premier Haneda Airport)於2020年開幕,距離羽田機場7分鐘車程,鄰近羽田新市區複合商場及羽田機場第3航廈站,交通方便!酒店設有160間房,配備乾濕分離浴室、浴缸及淋浴間、咖啡機、景觀窗等。酒店亦設有溫泉、公共浴池、健身室、Spa、桑拿、餐廳及酒吧等設施。

維拉芳泉羽田機場高級酒店(Villa Fontaine Premier Haneda Airport)

房價:人均HK$829起(豪華雙床房)

地址:東京都大田區羽田機場2-7-1

交通:羽田機場第3航廈站步行9分鐘

羽田機場酒店推介【5】維拉芳泉羽田機場大酒店(Hotel Villa Fontaine Grand Haneda Airport)

維拉芳泉羽田機場大酒店(Hotel Villa Fontaine Grand Haneda Airport)於2020年開幕,距離羽田機場國際線客運大樓僅3分鐘步程,鄰近羽田新市區複合商場,吃喝玩樂都超方便!酒店提供多達1557間房,房內均配備乾濕分離浴室、特長睡床、洗漱用品等基本配套設施,更有不同卡通主題房間!酒店亦提供溫泉、大浴場、桑拿、健身室等設施。

維拉芳泉羽田機場大酒店(Hotel Villa Fontaine Grand Haneda Airport)

房價:人均HK$445起(摩登女王房)

地址:東京都大田區羽田機場2-7-1

交通:羽田機場第3航廈站步行8分鐘

羽田機場酒店推介【6】東京蒲田聖域酒店(Hotel Asyl Tokyo Kamata)

東京蒲田聖域酒店(Hotel Asyl Tokyo Kamata)在2020年10月開幕,距離羽田機場車程大約20分鐘,步行9分鐘即可抵達蓮沼站,交通方便。酒店提供48間客房,房間簡約舒適,配備浴缸、暖氣、電視等設施,採光度及空間都足夠,部分房型另設按摩浴缸及露台。酒店亦附設洗衣間。

東京蒲田聖域酒店(Hotel Asyl Tokyo Kamata)

房價:人均HK$263起(舒適雙人房帶加床)

地址:東京都大田區蒲田3-18-2

交通:蓮沼站步行9分鐘

羽田機場酒店推介【7】羽田大劇院II(Theatel Haneda II)

羽田大劇院II(Theatel Haneda II)於2021年開業,鄰近穴守稻荷神社、六間堀仲羽公園、羽田機場花園等景點,來往車站亦只需步行4分鐘,地理位置優越。酒店僅提供19間客房,房間均設有投影機、音響等設備,可以沉浸式看電影!房內亦提供微波爐、雪櫃、茶几等設施,非常方便。

羽田大劇院II(Theatel Haneda II)

房價:人均HK$184起(劇院雙人房)

地址:東京都大田區羽田4-4-6

交通:穴守稲荷站步行4分鐘

羽田機場酒店推介【8】昆特薩酒店東京羽田-漫畫和書籍(QuintessaHotel TokyoHaneda Comic&Books)

昆特薩酒店東京羽田-漫畫和書籍(QuintessaHotel TokyoHaneda Comic&Books)在2017年開業,鄰近蒲田八幡神社及蒲田溫泉,距離車站僅8分鐘步程,交通便利。酒店提供131間客房,配備浴缸、暖氣、景觀窗等,設備齊全。酒店亦設有自行車租借服務、洗衣間、圖書館等設施,可以盡情看漫畫!

昆特薩酒店東京羽田-漫畫和書籍(QuintessaHotel TokyoHaneda Comic&Books)

房價:人均HK$220起(標準雙人房;包早餐)

地址:東京都大田區南蒲田1-25-13

交通:糀谷站步行8分鐘

羽田機場酒店推介【9】京急 EX INN 羽田機場(Keikyu EX Inn Haneda)

京急 EX INN 羽田機場(Keikyu EX Inn Haneda)距離羽田機場僅10分鐘車程,鄰近有穴守稻荷神社、羽田神社、羽田機場花園等景點,地理位置極佳!酒店距離天空橋站只需步行7分鐘,亦可從機場搭乘免費穿梭巴士,交通同樣方便!酒店擁有313間房,房間均有電視、雪櫃、浴缸等設備。酒店亦附設洗衣間及餐廳。

京急 EX INN 羽田機場(Keikyu EX Inn Haneda)

房價:人均HK$231起(標準小型雙人床房b型)

地址:東京都大田區羽田5-5-14

交通:天空橋站步行7分鐘

羽田機場酒店推介【10】川崎KINGSKYFRONT東急REI酒店(Kawasaki King Skyfront Tokyu Rei Hotel)

川崎KINGSKYFRONT東急REI酒店(Kawasaki King Skyfront Tokyu Rei Hotel)在2018年開業,距離羽田機場僅11分鐘車程,酒店亦有提供免費機場穿梭巴士服務,來往機場十分方便!酒店設有186間房,設計簡約、景觀開揚,浴室乾濕分離,設備齊全。酒店亦配備健身室、公共浴池、乒乓球室、日光浴場、餐廳及酒吧等設施。

川崎KINGSKYFRONT東急REI酒店(Kawasaki King Skyfront Tokyu Rei Hotel)

房價:人均HK$212起(高級雙人房)

地址:川崎市川崎區殿町3-25-11

交通:天空橋車程7分鐘

