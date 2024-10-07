羽田機場酒店10間推介｜新開幕／東京紅眼航班必住／人均$184起

撰文：陳映蓉
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羽田機場酒店推介2024！如果搭凌晨機或早機到東京羽田機場，選擇靠近羽田機場的酒店休息一天也是不錯的選擇！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合10間鄰近羽田機場的酒店，有酒店提供來往機場的免費接駁車、免費溫泉等，人均只需$184起！

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羽田機場酒店推介【1】美居東京羽田機場酒店（Mercure Tokyo Haneda Airport）

美居東京羽田機場酒店（Mercure Tokyo Haneda Airport）在2023年11月開幕，距離羽田機場車程15分鐘，鄰近羽田神社、穴守稻荷神社、萩中公園等景點。酒店擁有363間客房，配備乾濕分離浴室、暖氣、電視等，部分房型亦設有浴缸。酒店亦附設健身室、餐廳、酒吧、機場穿梭巴士等設施。

美居東京羽田機場酒店（Mercure Tokyo Haneda Airport）
房價：人均HK$401起（高級房帶2張單人床）
地址：東京都大田區羽田一丁目2番11號
交通：羽田機場車程15分鐘
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羽田機場酒店推介【2】JR東日本大都會大飯店東京羽田（Hotel Metropolitan Tokyo Haneda）

JR東日本大都會大飯店東京羽田（Hotel Metropolitan Tokyo Haneda）於2023年10月全新開幕，酒店旁邊就是天空橋站，交通十分方便！酒店提供237間房，房間空間雖然不算大，但勝在設備齊全，擁有浴缸、茶几、電視、暖氣等。酒店亦設有健身室、洗衣間、餐廳等設施。

JR東日本大都會大飯店東京羽田（Hotel Metropolitan Tokyo Haneda）
房價：人均HK$351起（標準大床房）
地址：東京都大田區羽田空港1-1-4
交通：天空橋站步行1分鐘
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羽田機場酒店推介【3】東京羽田蒲田東急STAY酒店（Tokyu Stay Kamata - Tokyo Haneda）

東京羽田蒲田東急STAY酒店（Tokyu Stay Kamata - Tokyo Haneda）於2011年開幕、2024年翻新，距離羽田機場約20分鐘車程，鄰近京急蒲田站，地理位置優越。酒店配備140間客房，房內設有微波爐、小廚房、洗衣機、浴缸等，設備齊全。

東京羽田蒲田東急STAY酒店（Tokyu Stay Kamata - Tokyo Haneda）
房價：人均HK$283起（小型雙人床房A）
地址：東京都大田區蒲田4-23-1
交通：京急蒲田站步行4分鐘
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羽田機場酒店推介【4】維拉芳泉羽田機場高級酒店（Villa Fontaine Premier Haneda Airport）

維拉芳泉羽田機場高級酒店（Villa Fontaine Premier Haneda Airport）於2020年開幕，距離羽田機場7分鐘車程，鄰近羽田新市區複合商場及羽田機場第3航廈站，交通方便！酒店設有160間房，配備乾濕分離浴室、浴缸及淋浴間、咖啡機、景觀窗等。酒店亦設有溫泉、公共浴池、健身室、Spa、桑拿、餐廳及酒吧等設施。

維拉芳泉羽田機場高級酒店（Villa Fontaine Premier Haneda Airport）
房價：人均HK$829起（豪華雙床房）
地址：東京都大田區羽田機場2-7-1
交通：羽田機場第3航廈站步行9分鐘
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羽田機場酒店推介【5】維拉芳泉羽田機場大酒店（Hotel Villa Fontaine Grand Haneda Airport）

維拉芳泉羽田機場大酒店（Hotel Villa Fontaine Grand Haneda Airport）於2020年開幕，距離羽田機場國際線客運大樓僅3分鐘步程，鄰近羽田新市區複合商場，吃喝玩樂都超方便！酒店提供多達1557間房，房內均配備乾濕分離浴室、特長睡床、洗漱用品等基本配套設施，更有不同卡通主題房間！酒店亦提供溫泉、大浴場、桑拿、健身室等設施。

維拉芳泉羽田機場大酒店（Hotel Villa Fontaine Grand Haneda Airport）
房價：人均HK$445起（摩登女王房）
地址：東京都大田區羽田機場2-7-1
交通：羽田機場第3航廈站步行8分鐘
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羽田機場酒店推介【6】東京蒲田聖域酒店（Hotel Asyl Tokyo Kamata）

東京蒲田聖域酒店（Hotel Asyl Tokyo Kamata）在2020年10月開幕，距離羽田機場車程大約20分鐘，步行9分鐘即可抵達蓮沼站，交通方便。酒店提供48間客房，房間簡約舒適，配備浴缸、暖氣、電視等設施，採光度及空間都足夠，部分房型另設按摩浴缸及露台。酒店亦附設洗衣間。

東京蒲田聖域酒店（Hotel Asyl Tokyo Kamata）
房價：人均HK$263起（舒適雙人房帶加床）
地址：東京都大田區蒲田3-18-2
交通：蓮沼站步行9分鐘
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羽田機場酒店推介【7】羽田大劇院II（Theatel Haneda II）

羽田大劇院II（Theatel Haneda II）於2021年開業，鄰近穴守稻荷神社、六間堀仲羽公園、羽田機場花園等景點，來往車站亦只需步行4分鐘，地理位置優越。酒店僅提供19間客房，房間均設有投影機、音響等設備，可以沉浸式看電影！房內亦提供微波爐、雪櫃、茶几等設施，非常方便。

羽田大劇院II（Theatel Haneda II）
房價：人均HK$184起（劇院雙人房）
地址：東京都大田區羽田4-4-6
交通：穴守稲荷站步行4分鐘
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羽田機場酒店推介【8】昆特薩酒店東京羽田-漫畫和書籍（QuintessaHotel TokyoHaneda Comic&Books）

昆特薩酒店東京羽田-漫畫和書籍（QuintessaHotel TokyoHaneda Comic&Books）在2017年開業，鄰近蒲田八幡神社及蒲田溫泉，距離車站僅8分鐘步程，交通便利。酒店提供131間客房，配備浴缸、暖氣、景觀窗等，設備齊全。酒店亦設有自行車租借服務、洗衣間、圖書館等設施，可以盡情看漫畫！

昆特薩酒店東京羽田-漫畫和書籍（QuintessaHotel TokyoHaneda Comic&Books）
房價：人均HK$220起（標準雙人房；包早餐）
地址：東京都大田區南蒲田1-25-13
交通：糀谷站步行8分鐘
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羽田機場酒店推介【9】京急 EX INN 羽田機場（Keikyu EX Inn Haneda）

京急 EX INN 羽田機場（Keikyu EX Inn Haneda）距離羽田機場僅10分鐘車程，鄰近有穴守稻荷神社、羽田神社、羽田機場花園等景點，地理位置極佳！酒店距離天空橋站只需步行7分鐘，亦可從機場搭乘免費穿梭巴士，交通同樣方便！酒店擁有313間房，房間均有電視、雪櫃、浴缸等設備。酒店亦附設洗衣間及餐廳。

京急 EX INN 羽田機場（Keikyu EX Inn Haneda）
房價：人均HK$231起（標準小型雙人床房b型）
地址：東京都大田區羽田5-5-14
交通：天空橋站步行7分鐘
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羽田機場酒店推介【10】川崎KINGSKYFRONT東急REI酒店（Kawasaki King Skyfront Tokyu Rei Hotel）

川崎KINGSKYFRONT東急REI酒店（Kawasaki King Skyfront Tokyu Rei Hotel）在2018年開業，距離羽田機場僅11分鐘車程，酒店亦有提供免費機場穿梭巴士服務，來往機場十分方便！酒店設有186間房，設計簡約、景觀開揚，浴室乾濕分離，設備齊全。酒店亦配備健身室、公共浴池、乒乓球室、日光浴場、餐廳及酒吧等設施。

川崎KINGSKYFRONT東急REI酒店（Kawasaki King Skyfront Tokyu Rei Hotel）
房價：人均HK$212起（高級雙人房）
地址：川崎市川崎區殿町3-25-11
交通：天空橋車程7分鐘
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