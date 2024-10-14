關西機場酒店10間推介｜新開幕／天然溫泉／包早餐／人均$142起

關西機場酒店推介2024！有時候搶到特價機票無可避免要坐凌晨機，夜機到大阪又想盡快休息，在機場附近的酒店住一晚亦是不錯的選擇！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合10間鄰近關西機場的酒店，除了交通方便，酒店的設施亦非常齊全，人均不過$142起，CP值超高！



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關西機場酒店推介【1】星野集團 OMO 關西機場（OMO Kansai Airport by Hoshino Resorts）

星野集團 OMO 關西機場（OMO Kansai Airport by Hoshino Resorts）於2023年開幕，鄰近臨空之湯、臨空公園、JR臨空城站等，來往關西國際機場則需約13分鐘車程，交通方便。酒店提供700間客房及套房，房間雖小但設備齊全，部分房型亦配備廚房、洗衣機等設備。酒店亦設有公共浴池、桑拿、圖書館及餐廳等設施。

星野集團 OMO 關西機場（OMO Kansai Airport by Hoshino Resorts）

房價：人均HK$240起（大床間）

地址：大阪府泉佐野市臨空往來北1-833

交通：JR臨空城站步行3分鐘

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關西機場酒店推介【2】REF 關西機場泉佐野VESSEL酒店（REF Kansai Airport by VESSEL HOTELS）

REF 關西機場泉佐野VESSEL酒店（REF Kansai Airport by VESSEL HOTELS）於2023年開業，附近有上善寺及妙光寺等景點，距離關西機場車程約19分鐘。酒店共有209間房，配備乾濕分離浴室，坐擁城景，部分房間配備微波爐。酒店附設公共浴池、桑拿、兒童遊樂場等休閒娛樂設施。

REF 關西機場泉佐野VESSEL酒店（REF Kansai Airport by VESSEL HOTELS）

房價：人均HK$201起（單張床房）

地址：大阪府泉佐野市上町3-11-21

交通：泉佐野站步行1分鐘

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關西機場酒店推介【3】大阪關西機場奧德西斯套房酒店（Odysis Suites Osaka Airport Hotel）

大阪關西機場奧德西斯套房酒店（Odysis Suites Osaka Airport Hotel）開業於2023年，步行15分鐘即可到達Outlet、臨空之湯、大理石海灘等景點，前往關西機場大約15分鐘車程。酒店配備258間客房，設有深泡式浴缸，部分房型設有獨立客廳及卧室，並坐擁大阪灣景觀。酒店附設洗衣間、餐廳及咖啡室等，並提供免費送機服務。

大阪關西機場奧德西斯套房酒店（Odysis Suites Osaka Airport Hotel）

房價：人均HK$195起（標準大床房）

地址：大阪府泉佐野市りんくう往来北1番地

交通：JR臨空城站步行3分鐘

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關西機場酒店推介【4】住一關西空港店（Kansai International Airport Hotel 11）

住一關西空港店（Kansai International Airport Hotel 11）在2022年12月底正式開業，距離羽倉崎站不過10分鐘步程、關西機場18分鐘車程，交通十分方便！酒店設有139間房，房間設計簡約舒適，採光及空間足夠，配備乾濕分離浴室。酒店亦設有免費私人停車場及餐廳。

住一關西空港店（Kansai International Airport Hotel 11）

房價：人均HK$142起（標準雙床房）

地址：大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺588

交通：羽倉崎站步行10分鐘

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關西機場酒店推介【5】關西機場日航酒店（Hotel Nikko Kansai Airport）

關西機場日航酒店（Hotel Nikko Kansai Airport）位於關西國際機場內，距離JR關西機場站僅1分鐘步程，步行4分鐘即到關西國際機場，地理位置極佳！酒店提供576間客房，亦設有3人房及家庭房，最大的房型可供4人入住。房間空間寬敞，躺平行李箱完全無難度！酒店亦設有洗衣間、餐廳、免費私人停車場等設施。

關西機場日航酒店（Hotel Nikko Kansai Airport）

房價：人均HK$359起（經濟艙雙床房）

地址：大阪府泉佐野市泉州空港北1番地

交通：JR關西機場站步行1分鐘

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關西機場酒店推介【6】松庭日式酒店（Kansai Airport Pine Villa）

松庭日式酒店（Kansai Airport Pine Villa）位於泉佐野市，距離關西國際機場車程約22分鐘，鄰近意賀美神社、泉佐野丘陵綠地、總福寺天滿宮等景點。酒店於2022年10進行過裝修，提供30間客房，房間採用和洋室設計，配備乾濕分離浴室、戶外平台、電視等。酒店亦設有高爾夫球場、餐廳、免費私人停車場等設施。

松庭日式酒店（Kansai Airport Pine Villa）

房價：人均HK$299起（豪華雙床房）

地址：大阪府泉佐野市1820-1

交通：JR長瀧站步行18分鐘

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關西機場酒店推介【7】白樺之宿泉（Shirakabanoyado - Izumi）

白樺之宿泉（Shirakabanoyado - Izumi）是位於大阪的單棟式民宿，距離關西機場車程19分鐘，來往泉佐野站則需步行8分鐘左右。民宿設有6間臥室、廚房、客廳，配備煮食爐、廚具、電視、洗衣機、戶外平台等設施。

白樺之宿泉（Shirakabanoyado - Izumi）

房價：人均HK$927起（六卧室住宅；8人入住）

地址：大阪府泉佐野市旭町3-16

交通：泉佐野站步行8分鐘

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關西機場酒店推介【8】關西機場天然温泉海茵娜酒店（Henn na Hotel Kansai Airport）

關西機場天然温泉海茵娜酒店（Henn na Hotel Kansai Airport）距離關西機場車程15分鐘，鄰近臨空公園、大理石沙灘、臨空之湯等景點。酒店於2019年開幕，擁有103間房，提供設備齊全的浴室、小廚房、洗衣機及乾衣機等，大部分房間坐擁海景。酒店亦配備健身室、公共浴池、桑拿、溫泉、Spa、餐廳等設施。

關西機場天然温泉海茵娜酒店（Henn na Hotel Kansai Airport）

房價：人均HK$207起（標準雙床房）

地址：大阪府泉佐野市臨空往來北1番23

交通：JR臨空城站步行10分鐘

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關西機場酒店推介【9】關西國際機場温泉花園皇宮酒店（Kansai Airport Spa Hotel Garden Palace）

關西國際機場温泉花園皇宮酒店（Kansai Airport Spa Hotel Garden Palace）已經開幕多年，坐落在距離關西機場19分鐘車程的泉佐野市，酒店提供免費穿梭巴士來往機場。酒店曾於2009年翻新，提供55間客房，房間分為日式及和洋室設計，房間均配備私人浴室，部分浴室亦設有浴缸。酒店亦附設公共浴池、桑拿、足浴、溫泉等設施。

關西國際機場温泉花園皇宮酒店（Kansai Airport Spa Hotel Garden Palace）

房價：人均HK$331起（商務雙床房）

地址：大阪府泉佐野市中町1-3-51

交通：泉佐野站步行16分鐘

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關西機場酒店推介【10】日本之門酒店（N GATE HOTEL OSAKA）

日本之門酒店（N GATE HOTEL OSAKA）距離關西國際機場車程14分鐘，並提供24小時前台服務，就算是凌晨或清晨落磯都可以隨時check-in！酒店於2017年開業，擁有90間客房，房間分為雙床及大床房房型，空間寬敞且設備齊全，房價更包含免費早餐！

日本之門酒店（N GATE HOTEL OSAKA）

房價：人均HK$246起（雙床房；包早餐）

地址：大阪府泉南郡田尻町臨空島北5-14

交通：羽倉崎站步行18分鐘

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