澳門手信丨三盞燈晶記餅家53年老字號本地人日日食　純手工CP值高

澳門的晶記餅家已有50多年歷史，代代相傳，真材實料，堅持手工製作，裝修樸素，包裝簡單，價格實惠，技藝細膩，承載無數澳門人的舊時回憶。



從紅街市到三盞燈，澳門人都認識它

眾所周知，為食妹經常都出沒喺三盞燈附近覓食。而就喺某日為食妹正同攝影大哥「橫掃街頭」嘅時候，有兩位路過嘅買餸阿姨強力推薦我哋去呢間開咗半個世紀嘅餅家。👇👇👇

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為食妹過嚟打卡嘅時候係工作日嘅下午， 完全估唔到呢個時間都會有咁多街坊過嚟買餅。聽街坊講呢度開咗50幾年，以前鋪頭係喺紅街市，後來搬嚟三盞燈。

嚟呢度買餅嘅都係老街坊，個個都食咗幾十年「晶記」嘅餅，每日買餸過嚟買翻半磅，放喺屋企送茶當早餐、零食。「晶記」嘅餅，好似已經成為咗佢哋生活中嘅一部分。

鋪頭絕大部分嘅餅點都係純手工製作，53年來，「晶記」一直用佢哋嘅堅守住澳門呢一份「人情味」，代代相傳生生不息，每一啖都仲係舊陣時嘅好滋味。

專做廣式經典餅點，識食街坊買啲乜👇👇👇

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光酥餅、加蛋餅、雞仔餅、老婆餅、老公餅……呢度嘅品種非常齊全，專注做經典傳統嘅廣式餅點，行到街口已經聞到一陣飄香。係街坊嘅熱情「推薦」下，為食妹買咗幾隻嚟試~

1. 光酥餅

講到「晶記」，最出名嘅一定係佢嘅光酥餅，街坊話嚟遲咗都買唔到！其實鋪頭嘅光酥餅有黃糖同白糖兩隻味，其中黃糖光酥餅係最經典最多人買嘅存在。

「晶記」嘅光酥餅，扎實得嚟又鬆軟，糖香十足。夠曬乾身，食落「啃頸」先係光酥餅嘅靈魂所在，配翻壺靚茶就非常完美~

除咗黃白光酥餅，老闆專登送咗一個「菠蘿餅」俾我試下味，查實菠蘿餅嘅口感同光酥餅差不多，不過造型比較別緻，同埋蛋味比較重，推薦指數五粒星，算得上係「晶記」嘅遺珠！

2. 加蛋餅

最出名係光酥餅，而最受歡迎嘅就係加蛋餅，為食妹係呢度邊睇邊影個幾鐘，發現嚟買餅嘅街坊幾乎人手半磅加蛋餅~

細細粒嘅蛋餅依然係真材實料，口感非常扎實，食落又幾鬆軟，最緊要係蛋味非常香，未食都聞到一陣蛋香味，試咗之後更係忍唔住食完一個又一個！

3. 雞仔餅

雞仔餅喺廣東家喻戶曉，而「晶記」嘅雞仔餅同樣喺澳門家喻戶曉。雞仔餅第一啖酥脆，第二啖煙韌，第三啖甘香。鹹中帶甜，耐人尋味。

4. 老婆餅&老公餅

老婆餅同老公餅都係街坊嘅推薦，老婆餅老公餅呢兩款餅都一樣係皮薄餡靚，甜老婆餅、鹹老公餅，大家可以根據口味嚟選擇~

小眾寶藏手信推薦，送禮自留一樣得

其實「晶記」除咗做街坊街里最中意嘅餅點之外，仲有好多經典嘅澳門手信，例如杏仁餅、蛋卷鳳凰卷、澳門四寶之類，手信嘅種類一樣係多到數不勝數。👇👇👇

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不過呢度嘅出品都係天然無添加，買翻去要盡快食喔！

一邊食一邊同老闆傾計，了解到嚟幫襯嘅大部分都係港澳居民，嚟買手信嘅顧客會比較少，但其實除咗澳門嗰幾個比較出名嘅牌子，「晶記」都係一個唔錯嘅選擇。

雖然呢度只有樸素嘅裝修，只有簡單嘅包裝，但係卻53年如一日咁堅守住最細膩嘅技藝，最實惠嘅價格，保持住最初嘅味道，送出嘅唔止係一份來自澳門嘅手信，仲係一份來自澳門嘅「人情味」。

晶記餅家

地址：澳門新橋盧九街1號A地下（三盞燈步行100m）

營業時間：07:00-18:30



【本文獲「食在澳門」授權轉載。】