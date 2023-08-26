澳門景點｜東望洋燈塔聖母雪地殿教堂　2大好去處宛如希臘｜有片

澳門東望洋燈塔位於澳門半島最高峰東望洋山之巔，俯瞰整個半島，燈塔曾經因風暴受損，經過重修後重新啟用一直至今。



燈塔旁邊的的聖母雪地殿聖堂約建於1622年，政府進行保護和修復工程中發現了壁畫遺跡。壁畫運用了中國繪畫的技法，整個畫面是中西文化和藝術的大融匯。

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東望洋燈塔十分有異國風情，十足似希臘小白屋的縮小版，如果遇上天氣好，藍天白雲，影相就會更加靚。雖然當日纜車停運需要行一小段路，不過都是一個值得去的景點。

前往方法：

巴士：2，16，16S，2A，6A

上車地點：新馬路／大豐 （2） 、十六浦（6A）、水坑尾天神巷（16、16S、2A）

下車地點：荷蘭花園站下車，行5分鐘到達松山纜車站（全球最短纜車），如果纜車暫停，由纜車站行上東望洋燈塔大約20分鐘



開放時間：

炮台：09:00 – 18:00（17:30停止入場）

聖母雪地殿聖堂：10:00-17:00



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