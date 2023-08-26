澳門景點｜東望洋燈塔聖母雪地殿教堂 2大好去處宛如希臘｜有片
撰文：Mi米遊記
出版：更新：
澳門東望洋燈塔位於澳門半島最高峰東望洋山之巔，俯瞰整個半島，燈塔曾經因風暴受損，經過重修後重新啟用一直至今。
燈塔旁邊的的聖母雪地殿聖堂約建於1622年，政府進行保護和修復工程中發現了壁畫遺跡。壁畫運用了中國繪畫的技法，整個畫面是中西文化和藝術的大融匯。
+2
東望洋燈塔十分有異國風情，十足似希臘小白屋的縮小版，如果遇上天氣好，藍天白雲，影相就會更加靚。雖然當日纜車停運需要行一小段路，不過都是一個值得去的景點。
前往方法：
巴士：2，16，16S，2A，6A
上車地點：新馬路／大豐 （2） 、十六浦（6A）、水坑尾天神巷（16、16S、2A）
下車地點：荷蘭花園站下車，行5分鐘到達松山纜車站（全球最短纜車），如果纜車暫停，由纜車站行上東望洋燈塔大約20分鐘
開放時間：
炮台：09:00 – 18:00（17:30停止入場）
聖母雪地殿聖堂：10:00-17:00
澳門景點｜大熊貓館看四隻熊貓 仲有小熊貓川金絲猴等動物｜有片澳門美食2023｜官也街必吃攻略 9間食店掃街小食Cafe酒樓全搜羅澳門手信｜唔止杏仁餅！澳門人推介5大特色手信 嚐澳門舊日味道澳門美食｜本地人推薦6間雪糕冰品店 點止椰子雪糕榴蓮雪糕澳門美食｜零差評「無骨雞翼包」 大三巴隱世茶檔位置考起本地人澳門特色美食推介「貓山王榴槤葡撻」爆多肉20蚊超值丨大三巴附近澳門美食｜食葡國菜本地人推介4間葡式餐廳 點止非洲辣雞馬介休澳門美食2023｜「炭火現烤」雞蛋仔格仔餅 懷舊小食消失中咪走寶2022澳門5間新酒店盤點 Versace、LINE、L’Occitane各有特色
【本文獲「Mi米遊記」授權轉載。】
世界文化遺產名錄內的澳門歷史城區，有哪些適合打卡的好去處？
東望洋炮台，又稱松山炮台、東望洋山炮台，當中的東望洋燈塔和聖母雪地殿教堂十分有異國風情，十足似希臘小白屋的縮小版，東望洋山還有松山軍事隧道可以參觀，按此看看交通方法，還有更多介紹和相片影片。
東望洋山可如何乘車前往？
交通方面，可乘搭巴士前往（2，16，16S，2A，6A），在荷蘭花園站下車，步行5分鐘便可到達松山纜車站，詳細交通資料和更多介紹相片影片可按此。