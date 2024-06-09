澳門美食手信｜傳承三代的純手工傳統糕點　砵仔糕白糖糕芝麻糕

撰文：食在澳門
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喚起你的童年回憶，澳門傳承三代的傳統點心，華生小食。

澳門這家賣傳統點心的「華生小食」，喚起了你的童年回憶。原來自店主爺爺的年代已經有這個品牌，三代人做下來，從之前的茶葉到了孫女接手後就成為了傳統糕點小食。

最好賣是傳統砵仔糕、紅豆糕、芝麻糕和咸肉糭，過時過節會有年糕、芋頭糕和蘿蔔糕等限定糕店推出。

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1. 招牌砵仔糕

還沒踏足店鋪，就已經被紅豆的香味吸引了。傳統的砵仔糕是把粘米粉與黃糖混和後，放入瓦制的小砵內蒸熟因而得名。

+2

好吃的傳統砵仔糕吃起來筋道而不粘牙，同時華生也衍生出各種口味和色彩繽紛的砵仔糕，它們也最受小朋友和年輕人歡迎。老闆娘說，放涼後的砵仔糕比剛出蒸完出爐的更加美味。

2. 純手工傳統糕點

白糖糕 | 米香濃郁　冰涼香甜

白糖糕又名倫教糕，米香濃郁而且口感好，晶瑩剔透，冰涼香甜的感覺，在夏天吃能讓人食慾大振。而且傳統白糖糕製作過程需要發酵，全人手工製作，不僅美味，同時吃起來沒有多餘酸味，從小吃到大也吃不膩！

+2

芝麻糕 | 屬於父輩的回憶

芝麻糕屬於父輩的回憶了。其實芝麻糕品嘗起來更清爽，香濃程度絲毫不遜色於芝麻糊。作為粵式糕類特色名點，也是必吃打卡。華生店家選用優質的芝麻再磨成粉末，還未製成糕點就已經香味四溢，好吃不黏牙。

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紅豆糕 | 手工古早甜點

可以躋身「古早甜點」的紅豆糕也是絲毫不遜色，口感相當Q彈，一口咬下還吃得到粒粒分明的紅豆，味道甜而不膩，紅豆和砂糖的配搭，吃到粒粒紅豆實在太爽了！之所以紅豆糕可以這樣受到大家歡迎，有一個重要原因是堅持使用傳統方式，不用機器取代人手，這樣手工做出來的糕點口感才會好，而不是機器的單一感覺。

+1

紅棗糕 | 早茶常客　健康美顏又美味

廣府人常飲早茶，最後的甜點往往會上一些紅棗相關的甜點。而「華生小食」的紅棗糕材料扎實，吃起來很有飽腹感，紅棗的香味非常足，整體是很Q的口感，咬下去的時候能感受到彈性，裡面能吃到一些紅棗碎，而且紅棗本來就有滋補美容的功效，健康美顏又美味，兩不誤～

華生小食
地址：澳門塘巷2號J鋪（鄰近三盞燈）
營業時間：07:00-20:00
電話：+853 2821 7466

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【本文獲「食在澳門」授權轉載。】

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