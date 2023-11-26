深圳南山美食｜華僑城嚐現蒸現吃「蒸汽海鮮」　少油鹽更鮮上加鮮

深圳南山區美食「優食坊．蒸汽海鮮」，坐落在寸土寸金的華僑城，獨棟全景玻璃，高端不失溫馨。



海鮮現蒸現吃好，新鮮看得見，品質看得見。

「蒸汽海鮮」鼻祖來了

它，是蒸鮮餐飲的創領者

極具科技感的智能升降蒸汽鍋，是他家自主研發生產製造的，他家還為全國六千家蒸汽海鮮餐廳提供蒸汽鍋設備和運營支持，說他是蒸汽海鮮餐廳的鼻祖，一點都不為過。

利用「飽和超乾蒸汽」，保留食材的原汁原味和營養物質，生猛海鮮在桌面現蒸現吃，即是視覺盛宴也留下深刻的味覺記憶～

優食坊（深圳店）僅用一年時間，就常駐深圳魚鮮好評榜、環境榜、口味榜、服務榜 TOP，成為深圳當地人推薦餐廳。👇👇👇

同時，優食坊在中山連續六年蟬聯好評榜 NO.1，在美食之都還榮獲【尋味順德】金鳳凰餐廳名號，深受食客喜歡。

它，是生猛鮮活海鮮的收割機

這怕是把整個海鮮市場搬過來了吧？

每一隻海鮮都生生猛猛，進門就能看到四層高的海鮮池，琳琅滿目。到店就能立馬現撈現蒸，新鮮可見對標深圳速度。

它，是高端宴請的寶藏餐廳

坐落在南山CBD華僑城，主打高端雅緻，環境寬敞明亮，燈光柔和，溫馨感十足。

海鮮現蒸現吃好👇👇👇

+ 8

1. 清蒸帝王蟹

剛從海鮮池中打撈上來的生猛帝王蟹，蒸着桑拿進入夢鄉，蒸汽桑拿後的帝王蟹肉質更為鮮嫩，營養價值更高。

重達5斤的帝王蟹，每隻腿的蟹肉都滿到爆出來，絲絲分明，蘸上秘製醬料更是鮮上加鮮，鎮桌之寶非它莫屬！

2. 百香果鮑魚

新鮮的百香果和香橙做胚，鮑魚嵌入果身，這創意，我給 100 分！複合果香味的鮮軟鮑魚，驚豔味蕾～百香果的酸甜配上鮑魚的鮮味，入口肉質彈牙，幽幽果香，難怪榮獲了「粵菜名品」。

3. 清蒸東星斑

無魚不成宴，名貴的東星斑必然是全桌的一抹亮色～蛋白質含量更是高於一般的魚類，從魚池中現撈現蒸，嘗一口魚肉Q彈，鮮的掉牙～

4. 蒜蓉大生蠔

山東乳山生蠔，每一隻都肉厚肥美多汁，和手掌一樣大～吃一口彷彿掉進海洋，感受大海的氣息，鮮甜至極～

5. 清蒸九節蝦

活蹦亂跳的九節蝦經過幾分鐘的烹飪瞬間變成亮眼的紅色，蝦肉Q彈緊實，蘸上醬油更是鮮上加鮮！

6. 蒜蓉蒸天鵝貝

終於明白現蒸的好，鮮甜的汁水經過蒸汽烹飪都快要溢出貝殼，拿着貝殼一飲而下，是嘴角上揚的味道～天鵝貝的肉質更是Q彈緊實，吃着太上癮了！

除了蒸海鮮，還有這些……👇👇👇

+ 2

1. 順德桑拿雞

他家的招牌桑拿雞只選山裏養足250天走地雞，紅棗、蟲草花等食材提鮮，用新鮮白菜苗蒸制而成，鮮嫩多汁，保持原有雞味，爽口順滑。

2. 三文魚吞拿魚刺身

喜歡刺身的也不要錯過，來一份三文魚厚切和吞拿魚厚切！綿軟鮮糯的口感，豐腴滑彈～感受滿口腔的鮮甜，幸福就是此刻這麼簡單。

3. 精品手工牛肉包

主食來一份食客盛讚的「包中愛馬仕」，優食坊手工牛肉包，熱騰騰的時候吃最香！手工現包，滿滿牛肉餡，蓬鬆有嚼勁，一人一個超滿足。

4. 五常大米雞骨粥

享受完海鮮，再來一碗汲取了海鮮精華的五常大米雞骨粥，上蒸下煮，雙重享受，完美！

5. 石斛燉海螺湯

這是我見過最精緻的湯了～茶壺裝的石斛海螺湯，暖胃又暖心，儀式感滿滿，湯清甜人美好。

獨棟雙層，卡座包廂任選

獨棟全景玻璃，放眼望去盡是華僑城美景，一邊賞美景一邊吃美食，是浪漫與享受～👇👇👇

+ 1

醫學博士創始品牌，放心吃

創始人賴東生是專注蒸鮮餐飲的醫學博士，為倡導少油少鹽、少煎炸的健康飲食理念，採用蒸烹技藝，只選原生態高品質食材，滿足人們對美好生活的嚮往！

優食坊．蒸汽海鮮

地址：深圳市南山區華僑城大廈商業裙樓D座

交通：深圳地鐵1號線華僑城站B出口，步行270m

營業時間：11:00～14:30，17:00～23:00



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