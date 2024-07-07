深圳南山好去處｜華僑城「森林秘境」人少景美　如在綠野仙蹤遊玩

在深圳南山中心區有一處城市綠洲，猶如絕世而獨立的「森林秘境」。



燕晗山郊野公園位於華僑城中心位置，佔地24.5公頃，是華僑城北區最主要的綠色空間資源。

在深圳南山華僑城中心的燕晗山郊野公園，猶如絕世而獨立的「森林秘境」。（深圳派提供）

在深圳南山華僑城中心的燕晗山郊野公園，猶如絕世而獨立的「森林秘境」。（深圳派提供）

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池塘、瀑布、石階小溪和葱鬱叢林，有幾分綠野仙蹤之意。行走於此就如同走進一個微觀生態森林，加上清新的空氣、靜謐的環境引來了不少附近的居民在這散步遊玩。

公園不算大，半小時便可以逛完，茂密叢林下，炎熱氣息一掃而盡。

燕晗山郊野公園

地址：深圳南山區僑城東路6號

交通：深圳地鐵1號線華僑城站B出口，步行800多米；2號線僑城北站B出口，步行8分鐘



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