廣州好去處｜5個寶藏打卡景點　曼谷園/江邊日落/希臘摩洛哥IG風

撰文：廣州吃喝玩樂生活
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愛打卡拍照的朋友要留意，分享5個廣州的寶藏打卡地給大家！全部免費！

廣州5個拍照打卡勝地！你還在猶豫什麼？趕緊上車！👇👇👇

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1. 海珠區，橘子海

橘紅色的天空，再配上IG風滿滿的建築，注目度真的100%，如果想拍日落氛圍感的朋友，小編首推來BIG海珠灣藝術園區拍橘子海！

吹着江風，金色的日落灑滿臉龐，伴隨着美好的音樂，再一次感嘆真的好浪漫。而且這裏有很多咖啡店、買手店，每一處都很好拍。

位置：廣州海珠區瀝滘路2號BIG海珠灣藝術園區
交通：廣州地鐵2號線／廣佛線南州站，叫車2公里
開放時間：全天開放
門票：免費

2. 越秀區，UUS拍攝基地

來這裏彷彿置身在希臘愛情海，純白作為主基調，在藍天白雲的襯托下，每張照片都是妥妥的IG feel。

站在斑馬線上，差點以為誤入首爾街頭，隨手一拍就是大片的節奏，簡直就是「身在廣州，神在希臘」，還不趕緊衝一波~

位置：廣州越秀區廣園西路14號U:US國際服裝城10樓
交通：廣州火車站F出口直行右轉
開放時間：10:00-19:00
門票：免費

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3. 白雲區，T28OAK橡樹院

擁有異域風情的建築，摩洛哥式的裝修風格，隨處可見的棕櫚設計元素，彷彿置身熱帶。

位置：廣州白雲區白雲堡大道南6號T28OAK橡樹院
交通：廣州地鐵3號線永泰站B2出口，步行910m
開放時間：全天開放
門票：免費

4. 白雲區，龍舟基地

不用去日本，廣州這個地方就很日系，馬路路口、綠道草地、河邊燈塔，都非常有日劇味，很適合拍JK服！

夏天最好傍晚時分去拍，天氣好的時候還能碰上日落，近廣州地鐵8號線的綠道和日系路口，人和車還特別少，喜歡日系風的友友們趕緊來打卡。

位置：廣州白雲區石門街鴉崗村金水圍路29號白雲龍舟基地
交通：廣州地鐵8號線亭崗站B出口，打車前往
開放時間：全天開放
門票：免費

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5. 花都區，廣州曼谷園

這個地方江湖人稱「廣州小曼谷」，鎏金飛檐、瑞象金壁，與泰國相似度高達99%，關鍵是居然還免費！

不花一分錢就能玩轉「泰國」，這波是不是賺大了？

隨處可見的泰式建築，讓你一秒穿越到泰國！這裏充斥着濃濃的異國風情，神態各異的佛像無處不在，大家可以自帶泰國風味的服裝過來拍攝，估計能騙到不少人哦~

位置：廣州花都區花都珠寶小鎮大觀園路5號廣州曼谷園
交通：廣州地鐵9號線花都汽車城站C出口
開放時間：09:00-22:00
門票：免費

IG風、日系風、北歐風、韓風、泰風，都給大家集齊啦~

最後提醒，夏天去拍照記得做好防曬，不然真的以為剛從非洲回來。

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【本文獲「廣州吃喝玩樂生活」授權轉載，微信公眾號：gzlive020】

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