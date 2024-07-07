中山美食｜深中通道直達　6家地道平民食店：乳鴿/大煎堆/雙皮奶

深中通道，這個萬眾矚目的大灣區超級工程終於要正式通車了！

它東起深圳寶安區鶴洲立交，向西跨越珠江口到中山橫門樞紐，全長24公里，雙向八車道，設計速度100公里/小時，將中山與深圳的距離從2個多小時拉至30分鐘內，極大便利了兩地的出行體驗！



網上已經掀起了一波中山旅遊討論潮，「中山兩日遊」、「中山美食」等等話題不斷，本期也給大家整理了一些攻略，速速記下，放假一定用得到！

深圳怎麼去中山

1. 深中跨市公交定製專線

線路：

①中山博覽中心一深圳前海夢工場北區

②中山國際人才港一深圳前海夢工場北區



服務時間：

中山博覽中心/中山國際人才港 06:20-21:30

前海夢工廠北區 07:00-21:30

（每20分鐘一班）



票價：15元-18元

線下購票點：①中山往深圳方向：中山博覽中心9號門；②深圳往中山方向：深圳航站樓二樓國內抵達出口處



2. 自駕前往

過路費：

標準車（一類客車）全線收費最低66元/車次

*具體價格可前往「廣東省交通運輸廳」查詢



深中通道過路費具體價格可前往「廣東省交通運輸廳」查詢（ShenzhenWeekly提供）

深圳出發：可以選擇從西鄉北站、前海站的收費口

深圳市區（南山/福田等）出發：可通過廣深高速轉沿江高速公路主線，直達深中通道

前往中山：選擇廣東翠亨站、翠亨東站、翠亨東站等任意一個收費站繳費駛出



中山美食推薦

1. 石岐佬中山菜館：嚐嚐中山乳鴿

司機都説只有遊客才會去吃的石岐佬，最後還是被他家的中華第一鴿子吸引過去了！乳鴿先醃製後紅燒，如果説深圳乳鴿講究是皮脆，那中山乳鴿肉質嫩得讓人驚歎，一口爆汁，值得嘗試~

嚐嚐旺財大煎堆

同樣值得一嘗的大煎堆，大小跟籃球差不多，都是在店門口現場製作的，特別搶手，色澤金黃，外皮又薄又脆，香香甜甜的。

用餐tips：

①飯點需要排隊，週末節假日最好提前訂位

②某點評人均100，節假日加收10%服務費



營業時間：週一至週日 11:00-14:30，17:00-21:30

地址：中山市石岐街道康華路36號

停車：餐館有停車場，免費



2. 滿足面：嚐嚐中山人平價食堂

這家店是中山的情懷老字號，也是很多本地人從小吃到大的飯堂，這裏幾乎符合了廣東人對小吃店的一切想象，混醬腸粉、炸雲吞……種類多，價格低，一整桌才50元！

番茄醬豬扒是招牌

陽光豬扒飯是店裏的招牌，豬扒整整兩層厚，炸得非常酥脆，肉質還保留着水份，加上番茄醬超好送飯，當然你也可以選擇搭配通心粉、米粉、河粉等~

用餐tips：

①飯點需要排隊等空座位，前台點餐付款坐下即可（沒有餐牌，阿姨會準確找到你）

②菜品選擇很多，某點評人均17



營業時間：週一至週日 08:00-24:00

地址：中山市石岐街道白水井大街採碟軒旁

停車：建議步行過去，附近不好停車



3. 眾生堂：嚐嚐咖喱雞翼

這家店也是中山美食list裏的常客，一份咖喱雞翅讓多少人為它大老遠驅車而來，確實味道也很不錯，很濃厚的咖喱香味，外酥裏嫩，個頭很大噢。

嚐嚐薑蓉燙菜

他家隱藏最深的要數薑蓉燙菜，很特別，在深圳還沒吃到過類似的，素菜的價格大多都是兩三塊，便宜又好吃就是等待的時間要長一些。

用餐tips：

①需要排隊，進店主動找店員點餐，然後拿號碼牌找座位

②某點評人均20，菜單最貴10元



營業時間：週一至週日 11:00-24:00

地址：中山市逢源商業街5號21卡

停車：店門口有停車位，1h免費｜22點-次日10點免費



4. 中懇民信：嚐嚐窩蛋雙皮奶

在中山想要吃一碗牛奶甜品，那就來中懇民信吧。它是正宗水牛奶甜品鋪，嚐了一下窩蛋雙皮奶！真的超嫩超滑，直接吸溜進嘴裏，滿滿奶香在喉嚨處迴盪，真材實料！

菜單上也有一些傳統冰室有的小吃噢！

用餐tips：

某點評人均21，掃碼下單即可



營業時間：週一至週日 09:00-24:00

地址：中山市泰安路23號10-11卡

停車：對面有少量停車位，5元/h，30封頂



5. 順柚記：嚐嚐肉丸粥

又是一家本地人經常光顧的老字號，最愛他家的肉丸粥，很綿綢，肉丸依舊保留着手工打肉丸的手藝，口感很q彈！

要不是留肚子吃別家，一定會「打孖上」！

用餐tips：

①前台找店家點單拿餐牌入座

②菜品選擇超級多，某點評人均22



營業時間：週一至週日 07:30-次日03:30

地址：中山市民生路從善坊3號

停車：路邊都可以停，但建議停在逢源商業街



6. 釗釗美食：嚐嚐炸炸嘢

這家店主打一些油炸小吃，煎釀三寶、糖水，幾年前吃過一次，最愛炸九肚魚！巨酥脆巨嫩！

還有料超足的腐竹鵪鶉蛋糖水，一碗只要5塊錢，都是小時候的味道。

用餐tips：

①可以掃碼點單，也可以前台點單

②某點評人均20，座位比較少需排隊



營業時間：週一至週日 09:00-19:00

地址：中山市石岐街道西華社北巷13號(逢源麥當勞後門斜對面)

停車：店鋪在巷子裏，需要去附近停車



記得來上上籤，喝喝本土茶飲。中山人的洗廁靈，來中山不喝上上籤就像到了長沙不喝茶顏悦色一樣虧！

吃飽喝足，不妨去逛逛中山影視城、香山博物館、孫中山紀念堂。

中山還有什麼好吃好玩的，歡迎大家補充。

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