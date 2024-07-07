中山美食｜深中通道直達 6家地道平民食店：乳鴿/大煎堆/雙皮奶
深中通道，這個萬眾矚目的大灣區超級工程終於要正式通車了！
它東起深圳寶安區鶴洲立交，向西跨越珠江口到中山橫門樞紐，全長24公里，雙向八車道，設計速度100公里/小時，將中山與深圳的距離從2個多小時拉至30分鐘內，極大便利了兩地的出行體驗！
網上已經掀起了一波中山旅遊討論潮，「中山兩日遊」、「中山美食」等等話題不斷，本期也給大家整理了一些攻略，速速記下，放假一定用得到！
深圳怎麼去中山
1. 深中跨市公交定製專線
線路：
①中山博覽中心一深圳前海夢工場北區
②中山國際人才港一深圳前海夢工場北區
服務時間：
中山博覽中心/中山國際人才港 06:20-21:30
前海夢工廠北區 07:00-21:30
（每20分鐘一班）
票價：15元-18元
線下購票點：①中山往深圳方向：中山博覽中心9號門；②深圳往中山方向：深圳航站樓二樓國內抵達出口處
2. 自駕前往
過路費：
標準車（一類客車）全線收費最低66元/車次
*具體價格可前往「廣東省交通運輸廳」查詢
深圳出發：可以選擇從西鄉北站、前海站的收費口
深圳市區（南山/福田等）出發：可通過廣深高速轉沿江高速公路主線，直達深中通道
前往中山：選擇廣東翠亨站、翠亨東站、翠亨東站等任意一個收費站繳費駛出
中山美食推薦
1. 石岐佬中山菜館：嚐嚐中山乳鴿
司機都説只有遊客才會去吃的石岐佬，最後還是被他家的中華第一鴿子吸引過去了！乳鴿先醃製後紅燒，如果説深圳乳鴿講究是皮脆，那中山乳鴿肉質嫩得讓人驚歎，一口爆汁，值得嘗試~
嚐嚐旺財大煎堆
同樣值得一嘗的大煎堆，大小跟籃球差不多，都是在店門口現場製作的，特別搶手，色澤金黃，外皮又薄又脆，香香甜甜的。
用餐tips：
①飯點需要排隊，週末節假日最好提前訂位
②某點評人均100，節假日加收10%服務費
營業時間：週一至週日 11:00-14:30，17:00-21:30
地址：中山市石岐街道康華路36號
停車：餐館有停車場，免費
2. 滿足面：嚐嚐中山人平價食堂
這家店是中山的情懷老字號，也是很多本地人從小吃到大的飯堂，這裏幾乎符合了廣東人對小吃店的一切想象，混醬腸粉、炸雲吞……種類多，價格低，一整桌才50元！
番茄醬豬扒是招牌
陽光豬扒飯是店裏的招牌，豬扒整整兩層厚，炸得非常酥脆，肉質還保留着水份，加上番茄醬超好送飯，當然你也可以選擇搭配通心粉、米粉、河粉等~
用餐tips：
①飯點需要排隊等空座位，前台點餐付款坐下即可（沒有餐牌，阿姨會準確找到你）
②菜品選擇很多，某點評人均17
營業時間：週一至週日 08:00-24:00
地址：中山市石岐街道白水井大街採碟軒旁
停車：建議步行過去，附近不好停車
3. 眾生堂：嚐嚐咖喱雞翼
這家店也是中山美食list裏的常客，一份咖喱雞翅讓多少人為它大老遠驅車而來，確實味道也很不錯，很濃厚的咖喱香味，外酥裏嫩，個頭很大噢。
嚐嚐薑蓉燙菜
他家隱藏最深的要數薑蓉燙菜，很特別，在深圳還沒吃到過類似的，素菜的價格大多都是兩三塊，便宜又好吃就是等待的時間要長一些。
用餐tips：
①需要排隊，進店主動找店員點餐，然後拿號碼牌找座位
②某點評人均20，菜單最貴10元
營業時間：週一至週日 11:00-24:00
地址：中山市逢源商業街5號21卡
停車：店門口有停車位，1h免費｜22點-次日10點免費
4. 中懇民信：嚐嚐窩蛋雙皮奶
在中山想要吃一碗牛奶甜品，那就來中懇民信吧。它是正宗水牛奶甜品鋪，嚐了一下窩蛋雙皮奶！真的超嫩超滑，直接吸溜進嘴裏，滿滿奶香在喉嚨處迴盪，真材實料！
菜單上也有一些傳統冰室有的小吃噢！
用餐tips：
某點評人均21，掃碼下單即可
營業時間：週一至週日 09:00-24:00
地址：中山市泰安路23號10-11卡
停車：對面有少量停車位，5元/h，30封頂
5. 順柚記：嚐嚐肉丸粥
又是一家本地人經常光顧的老字號，最愛他家的肉丸粥，很綿綢，肉丸依舊保留着手工打肉丸的手藝，口感很q彈！
要不是留肚子吃別家，一定會「打孖上」！
用餐tips：
①前台找店家點單拿餐牌入座
②菜品選擇超級多，某點評人均22
營業時間：週一至週日 07:30-次日03:30
地址：中山市民生路從善坊3號
停車：路邊都可以停，但建議停在逢源商業街
6. 釗釗美食：嚐嚐炸炸嘢
這家店主打一些油炸小吃，煎釀三寶、糖水，幾年前吃過一次，最愛炸九肚魚！巨酥脆巨嫩！
還有料超足的腐竹鵪鶉蛋糖水，一碗只要5塊錢，都是小時候的味道。
用餐tips：
①可以掃碼點單，也可以前台點單
②某點評人均20，座位比較少需排隊
營業時間：週一至週日 09:00-19:00
地址：中山市石岐街道西華社北巷13號(逢源麥當勞後門斜對面)
停車：店鋪在巷子裏，需要去附近停車
記得來上上籤，喝喝本土茶飲。中山人的洗廁靈，來中山不喝上上籤就像到了長沙不喝茶顏悦色一樣虧！
吃飽喝足，不妨去逛逛中山影視城、香山博物館、孫中山紀念堂。
中山還有什麼好吃好玩的，歡迎大家補充。
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