中山美食不只石岐乳鴿　本地人推薦5間小店　小食十幾蚊起有驚喜

中山，是中國人再熟悉不過的兩個字。它是一位偉人的名字，是全國各地市中心標配的一條街，也是一座南方小城。

深中通道開通後，深圳來往中山的車程從2小時縮短至30分鐘，去中山逛吃逛吃一天，真的很chill。



中山這座城很神奇，沒仔細探究它之前，沒有人會覺得它有多迷人有趣。

吃貨收藏好，來中山必吃的店

提到中山美食，人們通常會想到酥脆的石岐乳鴿。

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但中山的美食遠不止這些。

1. 新星休閒點食店

位於白水井的新星休閒點食店是一家開了20多年的老店，也是本地人最愛去的餐廳之一。

店內的胡椒雞腳湯和醬骨架是店裏的招牌。

值得一嘗的胡椒雞腳湯，據説是老闆娘每天凌晨2點開始熬，一直熬到天亮。其中的當歸、枸杞等藥材香味和濃郁的胡椒味直擊味蕾。

新星休閒點食店

地址：中山市白水井民安路26號

人均消費：26元

營業時間：11:00-23:00



2. 眾生堂

據聞這家店是中山本地人的童年回憶，小小的兩卡門店坐滿了大人小孩。

一家賣涼茶的店鋪卻以薑蓉燙菜、糖水和咖喱雞翼出名，這種反差的喜感莫名很吸引人。

眾生堂（繽紛城商場店）

地址：中山市石岐區逢源商業街眾生堂

人均消費：22元

營業時間：10:00-24:00



3. 四喜咖啡公司

3. 四喜咖啡公司（深圳派提供）

坐落於中山紀念堂公園對面的騎樓下，木質店名牌匾在白牆上格外醒目。還沒走進店內，門口的藤椅、木桌、閒聊的啡友，已經將悠然之情盡展。

四囍咖啡公司（中山紀念堂店）

地址：中山市孫文中路169號一層

人均消費：25元

營業時間：08:00-21:30



4. 順柚記

4. 順柚記（深圳派提供）

小小的店面卻承載着街坊們的回憶，順柚記的主打一直都是粥品，材料日日新鮮、料足、品種繁多，物廉價美。

順柚記（從善坊店）

地址：中山市泰安路23號

人均消費：15元

營業時間：06:00-24:00



5. 釗釗美食

5. 釗釗美食（深圳派提供）

釗釗美食是一家藏在逢源商業街背後的內街的煎炸滷小食店。店內的炸番薯外酥脆裏甜軟，再配上一碗腐竹鵪鶉蛋糖水清甜舒服。

釗釗美食（逢源商業街店）

地址：中山市石岐街道西華社北巷13號

人均消費：20元

營業時間：09:00-18:30



中山，這座承載着偉人榮光的城市，擁有着歷史與時間交織的温婉魅力，生活在此的人們以他們特有的節奏，悠然自得地品味着生活的每一刻。

如果你渴望逃離喧囂，尋找一片寧靜的天地，記得一定要來中山看看。

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