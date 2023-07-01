深圳地鐵遊｜1隻膏蟹3隻蝦只收¥29？海鮮蝦蟹煲仔粥平價美食首選

開在南山區深圳職業技術學院附近的煲仔粥，火了！

一營業就坐滿人，來自廣州順德，先炸後啫，做法純粹，喝的就是這一口實惠和新鮮。



西麗鮮活蝦蟹粥，29元／煲？

開在深圳職業技術學院附近的港風懷舊煲仔粥鋪子，一煲海鮮蝦蟹粥，只要29元人民幣？

「老闆，你家是有礦吧？！」

按圖看看海鮮蝦蟹粥的材料和炮製過程👇👇👇

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每日鮮運，食材新鮮

進店就能看見門口海鮮缸裏堆滿了活蟹，隨手掀開一隻都是滿滿黃金蟹膏，還有每日鮮運的基圍蝦，衝這食材新鮮程度還實惠，不去打卡，真的虧了！

先炸後啫，做法講究

新鮮到貨的基圍蝦一送進店清水洗淨後，馬上油炸一遍保持鮮度，螃蟹宰殺後也要油鍋裏面泡會澡，然後放入砂鍋裏面啫一會，鎖住鮮味！

調味簡單，原汁原味

倒入粥細火慢燉，撒上鹽和胡椒粉，就可以上桌了，一煲粥裏面有1隻活蟹+3隻基圍蝦，滿滿全是料，調味簡單，喝得就是這口原汁原味！

他們家因為這煲粥在西麗大火，但這些美味也值得推薦，跟着小編往下看！

這些特色，熟客大力推薦👇👇👇

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牛腩蠔油撈竹昇麵

牛腩蠔油撈竹昇麵也是店裏的招牌之一，蠔油是老闆自己自制的，牛腩軟爛入味，竹昇麵得上桌快速拌勻趁熱吃，但是他家蠔油雲吞竹昇麵賣的更好，大家可以根據口味自己選擇哦~

芝士榴蓮土豆煲

老闆強烈建議我們試試這道「芝士榴蓮土豆煲」，口味甜鹹多變層次感豐富，上桌趁熱拉絲超長，軟爛的土豆裹着濃郁的芝士，芝士控看了得瘋狂尖叫的程度！

芝士炸番茄

「芝士炸番茄」聽名字像黑暗料理，但味道還蠻驚豔的，爆汁的番茄、濃郁的芝士相結合再搭配酥脆的外皮，這一口美味誰吃誰知道！

混醬豬腸粉&蜂蜜芥末雞翼&炸雲吞

混醬豬腸粉很正宗，優質的醬為他加了分，芥末雞翅口味刺激，炸得很透很酥脆，炸雲吞酥脆的外皮加玉米鮮肉，簡直是小編的愛，強烈推薦這個小吃，不會失望的程度！

酒糟雞蛋餈粑糖水

最後，再來上一碗熱糖水，這頓才算滿足，「酒糟雞蛋餈粑糖水」裏面添加了順德餈粑，口感層次豐富，春季暖胃就選他，不會踩雷！

復古懷舊風，一秒穿越80年代

店裏的裝修風格主打80年代復古懷舊港風，從進店那一刻熟悉的粵語歌曲就環繞在耳邊，食物和環境都還原的地道的港式風味。

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每一個小角落都細節感滿滿，店裏全是小時候熟悉的舊物件，牆上也貼了許多舊海報和老照片，在昏黃的燈光下，懷舊風更濃了。

店內還免費提供自制菜脯和養生紅棗菊花茶，喜歡這家店的小可愛們，趕緊跟着小編一起打卡吧！

園閏煲仔粥．特色小吃

地址：深圳市南山區石鼓路早安商務中心B座12號

交通：地鐵5號線留仙洞站b口步行920m

時間：周一至周日12:00-14:00，17:30-23:30



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