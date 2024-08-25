深圳東莞美食｜成都麻椒魚火鍋鮮麻爽　王寶器秘製現炒鍋底超鮮香

「匠岳·王寶器麻椒魚」作為成都魚火鍋的排隊王，全國門店有超過400家。



他憑藉穩紮穩打的實力和品質，吸粉無數，讓廣東的老饕們無法拒絕！用舌尖感受到來自千里之外的成都魅力！

進店認準三大絕技👇👇👇

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1. 坐飛機來的「貴賓們」，料好

「匠岳·王寶器麻椒魚」絕招之一，就是他的鍋底！成都的泡菜罈子、四川小磨菜籽油、雲南青花椒，還有秘密武器自制泡椒，個個都有名堂，地道的成都味道就立馬「上位」！

2. 活魚現稱現切，夠鮮

花鰱魚、鮰魚、黃骨魚、清江魚等等魚被養在魚池裏，品類豐富，鮮活看得見。店裏都是活魚現稱現切，每片魚都被處理得剛剛好，讓鮮嫩的魚肉保持最佳狀態。

3. 8小時高温熬製湯底，夠靈魂

優秀的火鍋可離不開靈魂湯底，雞肉和豬筒骨經過7、8小時高温熬製，奶白色的湯還沒出鍋，鮮味已經撲鼻而來了！

準備好開啟一場沉浸式魚火鍋了嗎？

鍋底二選一，有辣有不辣：絕味麻辣紅鍋&寶器老壇酸菜鍋

來王寶器吃麻椒魚，鍋底就兩種選擇，再也不用擔心我的選擇困難症了！吃辣就選絕味麻辣紅鍋，四川朋友吃了都說地道！不吃辣的就選老壇酸菜鍋底，酸香十足！私心建議試試絕味麻椒紅鍋，「鮮、麻、爽」一發入魂，保準一開吃就停不下來！

現炒底料，把廚房搬上桌

如果你是初次來王寶器，見到鍋底現炒的畫面可不要太吃驚！王寶器堅持一鍋一料，新鮮鍋新鮮油當面現炒，直接把「廚房」搬上餐桌！👇👇👇

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重慶鮮花椒、菜籽油、老壇酸菜、青花椒等等一個個下鍋，爆香的味道，讓我直流口水。再加入靈魂高湯，麻辣鮮香即刻噴湧而出。

鮮魚鮮蛙，廣東人愛的死心塌地

說完鍋底，輪到魚火鍋的主角上場！剛剛現點現殺的美蛙美魚搞裏頭，推薦花鰱魚，沒什麼刺。接下來可是重頭戲，在鍋裏淋上熱油和辣椒，滋啦滋啦的響聲確保香氣能夠毫無保留的釋放出來。

魚片和牛蛙肉經過辣鍋的洗禮，藤椒完全融入鍋底，所有的鮮香麻辣被牢牢鎖在魚肉和蛙肉裏，不僅提味，本身自帶的香麻感也會不停刺激舌尖，超級過癮！

細膩的魚肉展現在眼前，配上靈魂秘製蘸料，越吃越香。一口嫩滑的魚肉入口，整個嘴巴都被麻、辣、鮮、香佔據，微微滲汗的感覺很過癮呀！吃完魚和蛙就可以開始涮菜啦~

解辣小Tips：免費的的水果和小吃自助，可不能錯過~



還有這些必點美味，全部都能閉眼入👇👇👇

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1. 精品肥牛

來吃王寶器，真的毫不誇張，這份精品肥牛每桌必點！肥牛的花紋粉嫩清晰，十分漂亮，不愧是高品質的肉肉！

又薄又嫩的肥牛涮燙幾秒就可以入口，涮後肥牛的汁水在口中迸發，吃起來超級嫩，鮮香味十足，入口即化！不用猶豫，直接「無腦」開吃！

2. 千層肚

千層肚在紅油裏滾動的畫面，透着屏幕都讓人食慾大開！涮好的千層肚香辣爽脆，蘸上靈魂蘸料，入口後的滋味很給力，簡直是我的心頭愛！

3. 香滷肥腸

誰能在吃火鍋的時候拒絕一份滷香十足的肥腸！麻辣鮮香的鍋底和肥腸的滷味完美結合，肥腸沒有一點異味，入口嚼勁十足！

4. 農家石磨豆腐

每天手工現做的石墨豆腐，是每桌必點的。把豆腐下入鍋裏，吸滿湯汁的豆腐口感很綿密，鮮、香、麻、辣，十分入味，豆香味十足！

江湖古韻氛圍拉滿，一半仙氣一半煙火

王寶器將古風古色的裝修設計與成都人的悠閒愜意的生活風格相結合，將經典中式元素通過二次設計，糅合到了空間裏典型的川西風格，極具中式美感。

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一走進去，就好像已經到了成都，煙火氣與江湖氣十足！在王寶器吃着熱辣的麻椒魚火鍋，心和胃都能在此被治癒！

匠岳·王寶器麻椒魚分店資料

深圳市分店

龍華店

地址：深圳市龍華區展潤國際大廈33號

營業時間：11:00-次日02:00



得豐榕灣匯西鄉店

地址：深圳市寶安區西鄉街道悅和二街9號得豐榕灣匯商場一樓

交通：深圳地鐵11號線碧海灣站C出口步行90米

營業時間：11:00-23:30



松崗店

地址：深圳市寶安區樓崗大道80-14號肆坊商業廣場

營業時間：10:30-24:00



東莞市分店

東城店

地址：東莞市東城路東城段219號輕出商業大廈1棟1層104-107室

營業時間：10:00-次日03:00

電話：0769-23326789



厚街店

地址：東莞市厚街鎮都匯國際大廈112室

營業時間：10:30-14:00；16:30-次日02:00

電話：0769-85999560



大朗店

地址：東莞市大朗鎮長盛南路188號25棟108室

營業時間：11:00-14:00；17:00-次日03:00

電話：0769-82220418



常平店

地址：東莞市常平鎮常平大道1號嘉宏萬城廣場152鋪

營業時間：09:00-14:00；16:00-次日02:30

電話：0769-86001069



鳳崗店

地址：東莞市鳳崗鎮鳳聯路2號（沃爾瑪紅綠燈路口）

營業時間：10:30-次日01:00

電話：18038387995



長安鴻海時代廣場店

地址：東莞市長安鎮鴻海時代廣場內

營業時間：11:00-14:00；16:30-次日02:30

電話：0769-85070520



虎門店

地址：東莞市虎門鎮連升中路11號虎門國際購物中心F1

營業時間：11:00-14:00；16:30-次日02:00

電話：0769-85199960 / 17722336827



清溪店

地址：東莞市清溪鎮清鳳路1號新世紀中和園5棟101、5棟102

營業時間：10:00-14:00；16:30-次日02:00

電話：0769-86293550



黃江店

地址：東莞市黃江鎮天虹商場（黃江店）御寶花園一樓

營業時間：10:30-14:00；16:30-次日02:00

電話：0769-82525998 / 18128676662



塘廈店

地址：東莞市塘廈鎮環市東路1號東港城B棟1層109室

營業時間：10:00-次日02:00

電話：0769-89605798 / 18902852154



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