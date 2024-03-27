寶安好去處｜深圳人也陌生的「隱秘森林」　企龍山公園散步閒遊

深圳寶安區的企龍山公園，它是從未曝光的「無人森林」。人少、靜怡、免費，漫步山野，感受自然的脈動。

尋個晴好天氣，去登山吧！



企龍山公園，坐落於深圳寶安區西鄉街道，佔地面積546248.53平方米。它與平巒山公園、尖崗山公園相挨，卻遠比它們冷清幽靜，是一處99%深圳人都不知道的隱秘森林。

「靜」是它的主調，「綠」是它的主題。滿山綠野綿延如屏，如果週末想呼吸新鮮空氣、散步、登山、運動……從繁忙生活中抽身，置身自然，這裏是個不錯的選擇。

登高望遠：一攬山野城景

企龍山公園主要有兩種路線，想要登高望遠的可以沿着階梯步道，一路向山而上；想要悠閒散步，則可以在山腳的環山公路漫遊。

企龍山有數條登山道，每條都有蜿蜒延伸的「天梯」。登山途中，城景與山脈重疊，藍天白雲觸手可及，頗有天空之境的唯美感。

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環山綠道：在山腳悠然散步

山下的環山綠道，起伏和緩，和小夥伴一路晃盪閒逛再適合不過了。盈綠植被和繽紛繁花，是大自然在此落下的畫筆。置身其中的一呼一吸，都是治癒身心的妙藥。

休閒健身：運動場免費開放

企龍山公園大部分時候都是零散遊客的狀態，當太陽躲進山巒下，附近居民才集體出動。公園入口外的運動場，是人群最為聚集的地方。

令人驚喜的是，這裏不僅停車免費，足球場也是免費開放，在小程序提前預約即可。企龍山的另一側還設有籃球公園，對運動愛好者非常友好。

登高·宮崎駿漫畫「天梯」

多條登山道可選，半小時便可登頂

企龍山公園海拔低，登山難度小。它共有3個登山口，設有數條登山道。無論選擇哪條棧道而上，半小時至一小時足以登頂，對新手來説也毫無問題。

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我們比較推薦龍歸亭後的9號登山道，以及湖心亭後的6號、7號登山道。

登山「天梯」，向着藍天無限延伸

企龍山公園的最大特色，便是這蜿蜒而上的藍色步道。這是深圳公園中很少出現的清新亮色，鑲嵌山野間，宛如被風吹落的絲帶。在山腳仰望，它與藍天銜接，還蠻有宮崎駿筆下童話世界的感覺。

回頭俯看，360度遍佈綠意

拾級而上，靜謐的氛圍始終環繞。沒有嘈雜干擾思緒，耳邊盡是蟬鳴鳥喚、幽林沙沙婆娑。回頭俯看，方圓幾公里的漫山綠意似乎都匍匐在腳下。

登山時隨時駐足，沿途皆是風光

與許多公園不同的是，山頂不再是最佳觀賞點，登山途中的風光反而更為迷人。不用期待山頂有如何美景，途中的每一眼風光也都值得珍藏。

遠處山巒環抱的鐵崗水庫、錯落有致的樓宇城景、漫無邊際的綠野高山，全都映在眼中、刻入腦海。

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山間閣樓涼亭暫歇，感受涼意

登至山頂，便可見掩映綠林之中的蒼龍閣，古色古香的閣樓頗有一股端莊祥和的氣質。雖然目前不對外開放，但可在外圍石凳休息。四周綠茵籠罩，感受清風拂面，很是靜怡。

此外，每條登山道中都建有涼亭或閣樓，攀登一半時正好可以當作歇歇腳。

散步·環山蜿蜒綠道

繁花綠樹之路，蜿蜒起伏

不想登山的話，可以選擇更輕鬆的環山公路。這條綠道像緞帶般沿着企龍山環繞而建，蜿蜒起伏，但坡度緩和，很適合慢悠悠地晃盪。

山林的青葱、秋日渲染的橙黃、繁花的奼紫嫣紅，交織成一副唯美畫幕。漫步於此，腳步輕盈，心情也不禁變得愉悦起來。

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傍晚時分，邂逅日落劇場

傍晚時分，附近居民和放學的孩子們出動。儘管山腳不是日落劇場的最佳觀賞地，但當天空被橙黃浸染，遮掩在樓宇中的鹹蛋黃緩緩下墜時，人們依舊不約而同地沿着綠道追隨它的腳步。

西鄉企龍山公園

地址：深圳寶安區水庫路120號

交通：地鐵12號線寶安客運站B出口，步行1.6km；自駕可導航至「企龍山足球公園停車場」

開放時間：06:00-22:00，免門票免預約



天氣晴好 順便逛逛這些地方

尖崗山公園：深圳「小青島」

爬完企龍山，不妨順路逛逛附近的公園。與之相隔不遠的尖崗山公園，也是寶安人的小眾後花園。

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尖崗山海拔202.9米，沿階梯盤旋而上，半小時足以登頂。山頂不僅有充滿神秘感的圍屋、紅木連廊圍繞的古廟，還可以目睹大片橙色房子的深圳版「小青島」，遠眺則能更近距離地望見鐵崗水庫。

尖崗山公園

地址：寶安區鐵崗水庫南側

交通：地鐵5號線興東站D出口，步行547米

門票：免費免預約



平巒山公園：寶安最大森林公園

與企龍山相挨的平巒山公園，是寶安區最大的城市公園，也是巨型的天然氧吧。綠廕庇日，風景如畫，宛如現實版的「綠野仙蹤」。

公園設有5個出入口，園內分石階登山道和盤山綠道，登頂可以360度俯瞰寶安城景。

秋冬的深圳，少了燥熱，但盈然綠意絲毫不減。週末出遊，向山野間走去，仍能收穫一派盎然生機。

平巒山公園

地址：寶安區前進二路與寶田三路交叉處

交通：地鐵12號線平巒山站；公交可至「寶安純中醫醫院」站，步行500米

門票：免費免預約



注意事項：建議準備驅蚊水、自帶水和食物



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