深圳好去處｜福田6個免費公園藝術館　大草地野餐露營玩水任打卡

來深圳福田區一定要去的6處地方，建議收藏！



福田區值得去的6處悠閒打卡景點👇👇👇

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1. 蓮花山公園

深圳中心居民的後花園，市內最高的戶外廣場，是深圳熱門的周末野餐地之一。

它坐落在福田CBD中，植被豐富、綠意盎然，其中山頂廣場還可以俯瞰城市夜景。

風箏廣場有一片寬闊的草坪，可以在這放風箏、露營野餐，坐在草地上聽音樂聊天也愜意得很！

營業時間：06:00-22:00

地址：深圳市福田區紅荔路6030號

交通：深圳地鐵2號線蓮花西站A出口、3/4號線少年宮站、3號線蓮花村站D出口、4號線蓮花北站



2. 深圳博物館（古代藝術館）

來福田區必打卡的文化景點，13個展廳和文物近距離對話，從外觀到內容都讓你大飽眼福。

博物館一整個設計也很有特色，入口大廳是簡潔中式園林風格，樓層之間是螺旋式設計，網紅膠囊電梯新奇好拍。

營業時間：10:00-18:00

地址：深圳市福田區同心路6號

交通：深圳地鐵1/6號線科學館站、1/2號線大劇院站、9號線紅嶺南站



3. 深圳國際園林花卉博覽園

復刻了100+來自全球各地的園林景觀，江南水鄉／京都風情你都能找到，是古風愛好者拍照的常駐之地。

藏在樹叢中的小雷峰塔，古色古香的建築，彷彿置身杭州小園林。東區有許多中式院景，新中式的疊石、錯落的徽派屋頂，當真是一步一景了。

營業時間：06:00-23:00

地址：深圳市福田區深南大道8002號

交通：深圳地鐵1號線僑城東站A出口往東步行300米



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4. 香蜜公園

福田區的城市綠肺，綠地率高達81.2%，植物種類繁多，各路攝影博主的熱門打卡地。

深圳最美結婚登記處正是在此，是情侶約會聖地，可以說是深圳最浪漫的公園。

空中棧道也很值得一去，橫穿一大片荔枝林，看起來非常壯觀。

營業時間：07:00-22:00

地址：深圳市福田區農園路30號

交通：深圳地鐵7號線農林站C出口、2號線僑香站B出口、2號線香蜜站D出口



5. 筆架山公園

公園有十餘座小山峰丘陵起伏地，有登山道、觀景台，很適合休閒放鬆或是觀賞景色，從峰頂可俯瞰繁華的市容。

這裏草坪植被濃密翠綠，爬山途中還可以帳篷露營，寬敞綠樹成蔭的大道，是早晨吸氧清淨之地。

營業時間：07:30-17:30

地址：深圳市福田區梅崗路26號

交通：深圳地鐵6/9號線銀湖站步行180米到公園北門、7號線黃木崗站步行500米到公園東門



6. 荔枝公園

將自然風景昇華到高層次的文化中去，高韻、風雅的美景讓人沉醉其中，公園濃廕庇日，鬧中取靜。

是深圳老牌公園中維護極好的一個了，遊船、餵魚、戲水通通幫你實現。

公園的荔枝林亭亭如蓋，在樹林長椅下面湖而坐，尋覓一段獨處的寧靜時刻。

營業時間：05:00-23:00

地址：深圳市福田區華強北街道紅嶺中路1001號

交通：深圳地鐵3/9號線紅嶺站、9號線紅嶺南站、1號線大劇院站



以上就是小編要介紹的福田區6個寶藏之地啦，你都去過哪一個呢？

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