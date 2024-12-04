深圳寶安美食｜東北燒烤新體驗　自轉烤串炭爐＋精釀啤酒氣氛滿滿

每天上下班，生活未免有些枯燥，似乎只有在休息時間與朋友一起到小酒館享受美食與精釀啤酒，才像是真正的輕鬆時光。最近深圳寶安區新開的「乘崎鮮烤×鮮啤」，憑至鮮的東北朝鮮風味燒烤、錫紙煲、下酒小菜、主食熱菜、精釀，成為眾多深圳人私藏的宵夜聖地！



在煙火氣十足的烤串與美酒之間自由切換，不用轉場也能體驗到兩種截然不同的生活方式。

秦川牛肉&貴州牛肉，鮮切現串

鮮切牛肉，是它的頭號招牌。精選秦川牛肉和貴州牛肉，每天宰殺完就送到店，新鮮現切現串，吃的就是一個原汁原味~搭配各種水果、蔬菜，乘崎又把鮮牛肉玩出了近20種花樣！

炭爐自烤，動手不動腦

不同於深圳常見的燒烤店，在這裏吃串，要自己烤！炭爐端上桌，肉串架好一字排開，燒烤氛圍感立馬有了。

把肉串放到自轉小爐子上，慢火細烤，樂趣與隨性通通get！

精釀現打，新鮮度爆棚

聽説，烤串和現打精釀啤酒更配哦！來「乘崎鮮烤×鮮啤」必點「現打精釀」才夠勁！7種精釀，想喝哪款打哪款！在這逛一圈比較容易迷失自己，都不知道該喝哪款了…

用至鮮烤串，開啟味蕾具象化的愜意時光👇👇👇

+ 4

1. 鮮切黃牛肉

來乘崎當然得點鎮店招牌——鮮切黃牛肉！看這牛肉的品質就知道有多新鮮，選用的是牛肋牛腩部位，筋脆肉酥，嚼勁厚實。質感清透的外表，大塊的原切黃牛肉串成串，食肉星人看到都忍不住流口水！

在自轉的小爐子上慢烤，炭火逼出了牛肉的香氣，六七成熟是賞味的黃金時間。外表微焦、滋滋冒油，翻上一翻就可以開動。

先把原切的鮮味嘗夠，再撒點調料佐味，讓牛肉的鮮甜再多一個層次。乘崎有三款調料隨心挑選，五香、孜然、香辣，總有一款能滿足你！看這滋滋冒油的鮮切黃牛肉，一口咬下真的把人香迷糊啦~

2. 果味牛肉串

原切牛肉+水果，在燒烤界又是讓人震驚的存在！蘋果、梨子、菠蘿，與牛肉串到一起，不僅顏值高，味道也有讓人驚喜到！

來來來，果味牛肉串一字排開在自轉小爐子上，無需動手，只需留心火候，烤到滋滋冒油就剛好。一口肉一口水果，牛肉與水果酸甜的汁水在嘴裏融合，不僅解了膩，還提升了口感，真的讓人拍手叫絕！

3. 把把鮮小牛

在乘崎佔據熱門榜單的「把把鮮小牛」也很推薦，長短適宜的牛肉條，超級嫩的口感，吃起來非常入味，一口一串，實在是過癮。

4. 七彩時蔬牛肉

肥瘦相間的新鮮牛肉搭配清爽香脆的彩椒和黃瓜，有顏有料，別提有多美味了。烤的時候，肉香四溢，還能聞到青椒散發的淡淡清香。

瑩潤的油脂在咀嚼時迸濺，香氣如海浪般撲向口舌之間。每一塊鮮牛肉都足夠鮮嫩緊實，彩椒和黃瓜特有的香氣與牛肉香氣夾雜在一起，入口直接迷上！

+ 5

5. 谷飼雪花牛肉

精選高品質的谷飼雪花牛肉，看這紋理，「肉張力」直接拉滿！炙熱的火焰烤出滋滋油星，猛烈的美拉德反應誘發出陣陣牛肉香氣，誰能抵擋得住哇！

6. 台山精品生蠔

乘崎家的生蠔，都是每天新鮮到店的台山精品生蠔，即點即開。個個有手掌那麼大。肥美的生蠔叫上金黃誘人的蒜蓉和小米辣，入口後卻是生蠔的鮮甜佔領主導地位，咬開就爆汁！

7. 乾炒牛河

每一頓都離不開主食的朋友可別錯過這份乾炒牛河，坐在小爐子旁吃乾炒牛河也太有煙火氣了吧！上桌時趁着熱氣拌勻，青菜和牛肉散發着誘人的香氣，趕快來！

用現打精釀鮮啤開啟夜晚，鬆弛感滿滿👇👇👇

1. 大麥原漿

這款大麥原漿，採用了經典德式皮爾森的工藝，酒體透亮、奶油狀的泡沫比較豐富。大麥麥芽和啤酒花組成的香氣，入口非常清爽飽滿，微苦舒適，口感圓潤，收口很乾淨！

2. 百香果精釀

百香果精釀，初聞便能感受到一股清新，彷彿一顆百香果在鼻腔裏起舞！淺嘗一口，先感受到的是百香果的淡淡果香在舌尖跳躍，隨之而來是麥芽的香氣緩緩鋪展，層次分明，充滿新鮮馥郁的味道，對第一次接觸精釀的新手也是很友好的選擇！

3. 新英格蘭IPA

比起普通的IPA，自然渾濁的IPA會擁有更豐腴的香味，強烈的啤酒花香氣包裹着熱帶水果風味的香氣，入口醇厚、回味悠長。

4. 老醋花生

來乘崎吃烤串喝精釀，怎麼少得了超級送酒的老醋花生，簡直是送酒絕配！就着現打精釀，邊喝邊吃，真的超chill~

是煙火氣烤串店，也是沉浸式社交空間

結束忙碌的工作，回到夜晚的生活，舌尖上的治癒良方，有什麼比得上來這吃上一頓更舒適？小爐子端上來，啤酒一開，小串一烤，在這兒，感受煙火氣十足的燒烤氛圍。

+ 1

「燒烤一開，快樂自來」，在這裏，不管是宴請還是朋友家人間的小聚，這裏都是不錯的選擇！門店還有無最低消費的包間，提前預約即可。有酒有肉有朋友，何嘗不是人間至味呢？

乘崎鮮烤×鮮啤

地址：深圳市寶安區沙浦藝展四路6號藝術小鎮1號樓T1-048室

營業時間：17:00-次日02:00



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