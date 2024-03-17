深圳福田美食｜歎潮汕牛肉火鍋生醃海鮮燒烤　再睇DJ跳舞通宵表演

深圳的潮汕深夜食堂「河粉先生」，憑藉着30年來的傳統手藝和地道的潮汕味道，從最初的30平方米小攤到現在的100平方米連鎖店，一步一個腳印使得深圳眾多食客慕名而來。不少回頭客更是讚歎「感覺回到老家了！」



N種菜系揀到眼花，生醃海鮮火鍋燒鳥燒烤

這次，河粉先生華強北店更是菜品菜系大升級！菜品應有盡有，從潮汕牛肉火鍋、河粉，到新增的燒鳥、生醃、燒烤等，可謂是把潮汕「美食文化」貫徹到底，進店一秒穿越「超潮」潮汕，真正的深夜食堂由此撫慰心與胃。

和潮男美女DJ們共舞，喚醒夜生活熱情

河粉先生華強北店主打「夜生活文化」，通宵直落早上8點！每個時間段還有精彩的DJ表演和舞蹈演出，釋放壓力的同時，用美食撫慰身心，用超燃氛圍喚醒生活的激情~

一次推出多款新菜系，解鎖不一樣的潮汕味

1. 靈魂海鮮類

河粉先生的靈魂海鮮，個個鮮活大隻，除了活蹦亂跳的鮮蝦和蝦蛄（亦稱瀨尿蝦、皮皮蝦）等，還有波士頓龍蝦和帝王蟹！新鮮生猛，看得見的活潑，彷彿着急上桌似的！新鮮看得見，「張牙舞爪」的在水池中表演。👇👇👇

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鮮活非常大瀨尿蝦

比手臂還長的超大瀨尿蝦一上桌就成為C位！還有滿滿的蝦膏都快溢出來，包裹着豐富的鮮甜汁液，一口咬下，蝦肉的鮮美在口中迸發，滿溢的汁液頓時讓味蕾沉浸在濃郁的海鮮風情中！口感細膩而有彈性，每一絲蝦肉都鮮甜無比，蝦膏更是吃後直呼上頭！

鮮活三目蟹&四頭大鮑魚

招牌潮汕三目蟹，顧名思義，在蟹殼上有三隻「眼睛」，每一隻都帶濃郁金黃的蟹膏。僅僅用清水煮，都能品嚐飽滿多汁的蟹肉，蟹肉Q彈清甜，蟹膏更是濃郁鮮香，僅需輕蘸調味，一口嗦一塊，嘆嘆都是肉，嘴角止不住上揚。

還有四頭大鮑魚，鮑身肥大，質地鮮嫩，鮮甜清爽，回味悠長！（更有新西蘭黑金鮑待你來解鎖~）

2. 泰式生醃類👇👇👇

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靈魂生醃皮皮蝦

提到「潮汕毒藥」，生醃一定享其美譽。河粉先生對海鮮極致的新鮮和原汁原味的追求，讓生醃系列一推出便飽受喜愛！皮皮蝦的肉質含水分較多，肉質清甜細滑，淡而柔軟，配上獨家醃汁，一隻便上癮，根本停不下來！

靈魂生醃小青龍龍蝦

這個醃汁的調味地道無比，小青龍龍蝦肉質緊實彈牙，晶瑩剔透的小青龍肉像剝好殼的荔枝一樣鮮嫩，酸辣的醬汁與龍蝦肉的清甜相互融合，口感豐富且有層次，每每咀嚼一次都在瘋狂的刺激着味蕾，生醃小青龍配上一杯好酒，直接一口入魂！

靈魂生醃鮮蝦

「雪糕口感」説的就是它的生醃蝦！新鮮嬌嫩的蝦肉被精心醃製，微微泛着透明的粉紅色，在燈光下輕輕閃爍。蘸上秘製醬料，感受清脆的蝦肉在舌尖上舞動，輕柔的質感與微酸的味道完美交融，微微的酸甜中透露出海的清新氣息，品味一觸即化的口感，越吃越上癮！

3. 靈魂燒鳥&海鮮燒烤👇👇👇

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到底誰懂在潮汕食堂能吃到燒鳥和燒烤的含金量！燒鳥講究食材的新鮮度，對用炭也極為講究。河粉先生的師傅熟練的手藝使烤出來的雞肉外焦裏嫩、自帶炭火香，毫不遜色於外面的專業燒鳥店~

靈魂京葱雞腿肉、靈魂黑虎蝦、靈魂紫蘇

汁水四溢，外層焦酥的雞尖、肉質Q彈緊緻的黑虎蝦、還有一口爆汁的鴿子腿，應有盡有！撒上紫蘇，細鹽，配上一杯好酒一口下肚，這才是「深夜燒鳥」的魅力！

4. 牛肉海鮮火鍋👇👇👇

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牛轉乾坤

他的招牌牛肉火鍋也不容錯過！鍋底推薦槽粕醋和牛骨湯湯底~清晰的紋路，鮮豔的色澤，這便是新鮮匙仁肉的體現！在牛骨湯底中入味，鮮甜的感覺滲透到各個角落，口口都是鮮美！

九牛乾坤

一盤靈魂九牛乾坤，從牛筋丸到牛栢葉，再到五花趾，店裏的招牌都在這了。一次性嚐遍牛肉的精美部位，蘸上廣東人最愛的蘸碟或是牛肉標配的沙茶醬，更是讓人回味無窮！

直落早上8點，深夜食堂暢吃到底

店內的每一處都是打卡點！

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進店的那一刻彷彿瞬移潮汕，迎面而來的是濃濃廣式裝潢，還有牆上掛滿了古舊的木製招牌和毛筆字裝飾，燈光昏暗而柔和，營造出一種復古而溫馨的氛圍。

在這兒，除了品嚐多種地道特色美味，還能矚目精彩的「夜間表演」，除了財神爺到店派發金幣，還有魔術師和各大DJ活躍現場氣氛！深切的感受到夜晚的魅力，「夜晚，燃起來！」

在這個夜晚的食堂裏，熱氣騰騰，瀰漫着各種誘人的香氣。店內坐滿了各式人等，有才下班的打工族，有覓食宵夜的夜貓子，還有朋友聚在一起的歡聲笑語。無論是單人獨食還是與朋友相約，河粉先生都值得一來，在深夜的孤寂中，感受到家鄉的美味和朋友相聚的温馨。

河粉先生（華強北店）

地址：深圳福田區振華路50號中聯大廈401棟蘭光路2號1樓A-L1-02號鋪

交通：深圳地鐵2號線燕南站C出口，步行110m

營業時間：18:00-次日8:00

電話：17727818856



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