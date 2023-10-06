深圳寶安最新「室內超級遊樂場」100+設施保齡射箭碰碰車¥128任玩

撰文：深圳Book
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深圳新「超級遊樂場」，15000+㎡多元創新社交空間，100+遊玩項目，一票制暢玩，高爾夫球、保齡球、滾軸溜冰場、射箭、飛鏢、碰碰車、體感遊戲、酒吧、藝術打卡空間……
9月23日，正式開放，年輕人週末，原來都在這裏！

HOP-DX潮玩運動街區　深圳超IN的潮玩空間

15000+㎡多元創新社交空間

HOP-DX潮玩運動街區坐落於深圳前海HOP天地，一整層空間佔地15000㎡，集結社交、運動、酒吧一體等100+個玩樂解壓項目，是深圳的室內超級遊樂場了！週末不如約上朋友來這裏，開啓一站式吃喝玩樂！

100+遊玩項目，解壓暢玩

HOP-DX潮玩運動街包括七大主題特色，運動遊戲體驗豐富，不論是親子玩樂還是公司團建都很合適，各種項目在這玩一天也不重複。

一票制暢玩，無限制進出

HOP-DX採用一票通玩全場項目，帶上手環即可掃碼進入遊戲區域。中途如果需要離場再入場也可隨意進入，手環一天內持續有效。

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HOP-DX潮玩運動街區　還能這麼玩👇👇👇

+5

1. DJ駐場．地核音浪滾軸溜冰

滾軸溜冰場是現場的最熱門項目，不僅場地足夠大，中央還設有DJ台，每週會隨機邀請DJ打碟，在場內聽着炸裂的舞曲競速溜冰，快樂在飛速中直接拉滿！

2. 賽事級．保齡球

深圳可以玩保齡球的地方一隻手能數得過來，而HOP-DX潮玩街區就有全新的保齡球館，全電子屏顯示，按局計分，保齡球是標準賽道的規格8道21米，規模十分壯觀了。

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3. 童年．碰碰車

還有童年回憶裏的的碰碰車，小時候練就的碰碰車技能現在還沒生疏，開着碰碰車在場內風馳電掣、激情碰撞、感受刺激的飄移。

4. 高爾夫小鎮．室內高爾夫

將户外的高爾夫場景搬進現實，一切都更加鮮活有趣，HOP-DX潮玩運動街區在保證場地足夠的同時，在高爾夫小鎮設置多種地域類型，為高爾夫挑戰者增加遊戲樂趣，找好隊友組成隊伍，即刻開打！👇👇👇

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5. 動感能量大道．桌遊、電玩、射擊射箭

現場的遊戲項目多到數不過來，走到每個角落都有可以遊戲的裝置，光是桌球都有五六張桌子，且不説各種年代的童年回憶電玩，拳王、食鬼……

還有桌上足球、冰球等等。在這裏真的走兩步停一下，稍不留神就和朋友在一張遊戲桌前坐下玩得入迷。

6. 一條龍娛樂．遊戲魔方街

和常規的電玩城或是室內運動場不同，在玩完競技運動項目後，HOP-DX潮玩運動街區還有遊戲魔方一條街，麻將、桌遊、占卜甚至可以在膠囊屋中舒舒服服地躺打SWITCH，我的人生美夢就是住在這裏！

水果太多砍不完了！
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膠囊屋、對打球

如果是一群人一起來，不如在遊戲魔方街玩個桌遊，朋友間的信任能不能抗住，就在桌遊中檢驗吧！雙人對打球記得嘗試一下，球網全封閉空間不用擔心球會到處跑，天花板級的安全系數儘管放心。

+2

HOP-DX潮玩運動街區　必玩項目

餐飲．精釀．遊樂場裏的live house

HOP-DX運動街區除了玩樂區域外，還有藏在遊戲場裏的Livehouse，看現場表演的同時，順帶在此就餐飲食。👇👇👇

+2

隔壁的自助精釀區有一整面啤酒牆可供選擇，22款精釀包括了各種風味的精釀，在這吃飽喝足，為下一輪的玩樂補充體力，還能再玩一輪~

*餐食、酒水吧枱區為自費項目

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玩樂解壓地．團建聚會

HOP-DX潮玩運動街區很適合團建聚會，常有公司成員組團一起來，這裏也能私人訂製生日宴，舉辦生日派對。膠囊屋的雙人遊戲，遊戲魔方街的集體桌遊一次體驗！

20+藝術打卡點👇👇👇

+4

店裏還有20+藝術打卡點，打卡點之一的盲盒牆，可可愛愛的卡通IP是裝點生活日常的治癒玩伴。

HOP-DX親子區

HOP-DX潮玩運動街區的親子區，專門為小朋友們打造他們也可以玩的活動，遊戲機、DIY手工區、換裝遊戲、柔軟沙地，都是適合小朋友安全玩耍的選擇。

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DX-GAME電玩區

在運動區肆意活動後，來電玩區玩玩遊戲機放鬆一下，這裏的電玩項目種類豐富，跳舞機、推金幣、娃娃機……每一樣都讓人忍不住駐足玩上片刻。

*親子區、電玩區不包含在運動區一票制內，需要另外付費噢~

HOP-DX潮玩運動街區就是這樣一個地方，沒進來前以為只是遊戲廳，進來後卻捨不得出去，各式各樣的遊戲項目與不同方式的娛樂活動，在這可以挑戰拿手項目，也能嘗試學習新遊戲，現場的工作人員會耐心指導大家，話不多説，這週末我先衝了！

HOP-DX潮玩運動街區
地址：深圳寶安區新安街道海旺社區興華一路19號前海HOP天地購物中心B1
交通：深圳地鐵5號線寶華站B2出口
營業時間：10:00-24:00
電話：0755-23082886、17841080996

票價：
運動區2.5小時 ¥198
運動區全天不限時 ¥268
新開張10月價格：運動區2.5小時 ¥128、運動區全天不限時 ¥168

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