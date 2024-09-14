深圳寶安「烤肉自助餐」　百幾蚊任食原切安格斯牛肉、鰻魚、海鮮

要説吃肉吃得爽，還得是放題！近來深圳自助烤肉界又增一名猛將，只憑實力收穫無數食客的「盒牛先生自助烤肉」，才剛開業就好評無數，到底為何這麼火？



店內主打高性價比原切自助烤肉，注重食材品質，份量足價格實惠，簡直是肉食控的天堂！整體以橘棕色為主基調，加入一些金屬元素，構成了別具一格的用餐環境，精緻不失大氣，格調滿滿，幫烤服務更是品質貼心。直接在環境、菜品、服務上，實現一鍵三連的chill氛圍~

想要做好烤肉，最重要的就是肉質，要是沒質素，怎麼能俘獲老廣的胃口！盒牛先生精選澳洲、美國進口牛肉，這樣就算不蘸調料，入口都是濃郁的奶香味。

不僅如此，在他家更是可以平價嚐到澳洲谷飼牛肉中，適合烤製的各種部位，都是當日現點現切，不用任何調味料醃製，為了讓你吃到更新鮮的味道，就是這麼有底氣！

「烤肉超市」攻略，會吃的先衝這些

進口原切烤肉，暢吃！👇👇👇

盒牛的頭牌當屬這檔原切烤肉，原切直接上桌，食材的新鮮品質肉眼可見。盒牛先生秉持初心，從牧場到餐桌，捍衞每一口牛肉的原鮮。

1. 安格斯牛肋條

喜歡勁道口感的朋友們一定不要錯過牛肋條，安格斯級別的牛肋條的品質相當高，直接生烤，帶着嫩筋和油脂，烤到表皮微微泛黃，就可以開動了！皮脆肉嫩，入口即化！

牛油釋出讓口感提升了一個層次，完全不會覺得膩，炙熱的炭烤為牛肉增添了一絲特別的風味。汁多味美，嫩中帶韌，越嚼越香！

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2. 安格斯肩胛牛排

牛排肉是老饕們不能割捨的美味，油脂分佈均衡、豐腴柔嫩，肉在高温烤盤上滋滋作響，光是聞着就叫人饞的流口水，出色的安格斯肉質無需額外的加工，肉熟後直接入口，就能嚐到香醇美味！

烤到7分熟時外焦裏嫩，切開還能見到豐盈的汁水滲出，鮮香多汁、帶有自然地甘甜、肉質奶香更足，炭烤賦予的乾香與肉汁碰撞，簡直不要太誘人！

3. 安格斯西冷&安格斯牛眼肉&安格斯肥牛

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更有精選安格斯西冷牛排，將其放入烤盤上烤製，可以更大程度地鎖住汁水，油脂泡沫不斷在肉塊上翻湧，肉香一點點侵佔食客的味蕾。

還有肉質的嫩度僅次裏脊的眼肉，吃進嘴時，能一點一點體驗到肉香的層次和肉的豐腴鮮嫩，汁水多的甚至可以直接沁出來。

最後怎麼少得了肥牛這個銷冠！薄薄一片炙烤幾秒就轉熟，經過高温炙烤後，油花滋啦滋啦冒出，散發出誘人的油潤色澤。趁熱吃一口，牛脂香四溢，實在讓人回味無窮！

盒牛先生推薦牛肉食用小tips👇👇👇

壽喜鮮食雞蛋烤肉：口感層層疊加，更加鮮嫩爽滑

山葵烤肉：喚醒牛肉力量，清新且爽口

烤肉拌飯：牛肉、海苔、米飯，一鍵三連的滿足

原味和牛：還原食物本真滋味



貴價生猛海鮮，暢吃！

1. 鮮烤鰻魚

鮮烤鰻魚是每一位海鮮愛好者必不容錯過的鮮。綿柔鰻魚皮和細滑肉質以及自帶的鮮美口感，看這厚度感人的鰻魚，白嫩的魚肉和豐盈感霸佔着眼球！

接上鍋烤，要先烤魚皮再烤魚肉才能均勻上色，滋滋冒響、悄悄彎曲、漸漸發香，待到鰻魚換上金黃焦褐的外衣便可享用，蘸上醬汁，魚脂醇香佔據口腔，竟有種想自製鰻魚飯的衝動。

2. 超多絕美海鮮

海鮮當然也是必不可少的硬頭菜！大隻新鮮的生蠔、鮑魚，大蝦、扇貝......聯合組團來襲，隨意暢吃，實在是無法拒絕！👇👇👇

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作為中國生蠔的產出聖地，乳山地區潮汐通暢，為生蠔營造了得天獨厚的生長環境。乳山大生蠔口感鮮美至極，嗦一口湯汁帶着飽滿生蠔肉一同絲滑進嘴，這口鮮得直皺眉！

還有鮑魚，肥美鹽烤大蝦，粉絲扇貝也是非常滿足的口味~

多款烤榴槤，暢吃！👇👇👇

1. 原味烤榴槤

作為水果之王，當榴槤經過烈火的炙燒，散發出更加迷人的氣息，一上桌，榴槤獨特的香味瞬間填滿鼻腔，甜味超級濃郁。最爽的一口悶吃法，盡情享受榴槤果肉在你嘴裏纏綿拉絲的快感，果肉似凝脂，絲絲韌感香甜順滑。

2. 芝士榴槤

即便是一道點心，也有自己的獨到之處。濃香榴槤，鋪上滿滿一層芝士，高温下的果肉和芝士相互交融不分彼此，勺勺軟糯拉絲。親測，果肉香氣很濃烈，榴槤黨可以閉眼衝啦~

還有百款人間風味暢吃，輪番轟炸味蕾

超絕肉類，暢吃！👇👇👇

盒牛先生家的其他肉類，同樣喜提爆棚口碑！精選豬肉，雞肉，香腸，內臟等，新鮮到店，現點現切，烤製後，回味散發出絲絲甘甜肉香氣，大口吃肉的快樂終於被我拿下了~

特定主食，暢吃！👇👇👇

1. 自製山葵冷麵

盒牛先生自製山葵冷麵，不僅顏色很適合夏天，入口也有喚醒味蕾的力量，奇妙的結合真是夏日的主食佳選。

2. 招牌海苔飯

還有招牌海苔飯，不僅可以搭配烤牛肉食用，就算乾吃也是鹹香四溢，自己拿下兩碗根本沒問題！

炸物小食，暢吃！👇👇👇

炸物小吃當然是必不可少的美味，外酥裏嫩的炸豬排、一口一個聽不下來的炸雞塊、更有秘製的鍋巴土豆桌桌必點......總有一款是你的所愛！

手打檸檬茶，暢喝！👇👇👇

夏天來一杯鮮製的檸檬茶，是盒牛先生對大家的偏愛！到店可以選擇多款當紅美味飲品，全部現點現做，這口味，單獨開一家水吧都可以！

還有這些統統暢吃👇👇👇

小菜、甜品、蛋糕、水果、雪糕、酒水飲料，全部任食！

盒牛先生 自助烤肉

地址：寶安區海雅繽紛城第五層L559號

交通：深圳地鐵12號線新安公園站C1出口，步行570m

營業時間：週一至週日 11:00-21:00



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