同朋友自駕遊司機洗唔洗AA油錢？網民熱議：開車咁辛苦仲要畀錢

多人喜歡跟朋友一起自駕出遊，不過關於駕駛是否需要分擔租車費和加油費總是眾說紛紜，近日就有網友提出疑問「錢到底要不要算駕駛的那一份？」話題引發熱議。



一名網友於台灣社群平台《Dcard》發文表示，之前他和朋友們租車出遊，由朋友中的一對情侶男生負責開車，最後大家要結算費用時，對於是否應該讓駕駛分擔車費、油費產生了不同意見。

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這對情侶的女生提出，因為男友開車辛苦，希望能少付一些錢，並指出，車子是在高鐵站附近找連鎖的，由情侶負責訂車，車錢為950元，油錢則是400元，因此認為「其實我認為真的不貴…. 就算少一個人負擔，金額也不大」。

最後他們討論出兩種方案：

「1. 駕駛都不用出錢，除了駕駛之外，剩下人平分費用。2. 駕駛不用出油錢，剩下的費用大家一起平分」



便好奇詢問網友們，

「大家覺得怎樣比較恰當呢？」



貼文曝光後，網友們紛紛表示，

「駕駛辛苦一整天還要分錢會不會太慘」

「駕駛要攤車錢那駕駛就要收司機的費用，誰覺得不用下次誰來開，談不攏那就沒有下次了」

「如果有人可以跟我替換，那幫忙出油錢沒關係。 如果都是同一個人在駕駛，那建議其他人多分擔點，當作是辛苦費——因為開車真的很累」

「支持駕駛不用出錢，駕駛很辛苦」



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不過也有人認為，

「我主張跟錢有關全部均分，不然開車很累就不用車錢，那排行程很累要不要旅遊費用還是門票錢不用之類的，訂房間跟飯店溝通很累要不要房錢也少一點，幫大家拍照很累要不要也收一點錢，一群朋友本來就會有人擅長排行程、有人擅長拍照、有人擅長開車之類的，互相分工就好，錢的東西不均分就是傷感情」

「我不知道實際狀況是怎樣，但假如另一個人主要負責行程安排、訂房等等雜事，聽到開車就不用分車錢做何感想，肯定也會不平衡」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：朋友租車出遊「司機該不該分攤油錢」？過來人曝真實經驗：否則傷感情】