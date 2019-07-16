【北海道自由行】洞爺湖景點交通懶人包　嚴選8大必去必玩行程！

洞爺湖位在日本北海道，是北海道三景之一，而在洞爺湖周圍有支笏洞爺國立公園、洞爺湖有珠山地景公園等兩個自然保護區，保護區內更有洞爺湖溫泉，昭和新山等自然景觀。因此，洞爺湖也成為了國人來到北海道必訪的景點之一，今天就讓小編來好好介紹，這個充滿美景與靜謐的洞爺湖有什麼好玩的吧。

洞爺湖怎麼去

從札幌出發──自駕：約2小時車程

大眾交通工具：搭乘JR特急從札幌車站搭到洞爺車站大約要110分鐘，之後再轉搭道南巴士約20分鐘就可以抵達洞爺湖溫泉。

從函館出發──自駕：約2小時15分鐘車程

大眾交通工具：從涵管車站到洞爺湖車站搭乘JR特急約120分鐘，再轉搭道南巴士後就可抵達洞爺湖溫泉，交通時間與札幌出發差不多

必去景點：洞爺湖越後屋

看過銀魂這部動漫的朋友一定對洞爺湖這三個字非常熟悉，因為主角「阿銀」手中那把木刀上就刻著大大的洞爺湖三個字，而這把木刀就是出自這間位在洞爺湖溫泉的洞爺湖越後屋啦。而這間洞爺湖越後屋也是整個洞爺湖溫泉街中最大的土產專賣店，如果想買最道地的洞爺湖土產，這裏是你絕不能錯過的地方。

地址：北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖溫泉71

交通：洞爺湖公車總站步行10分鐘

洞爺湖越後屋（Instagram@kitaruka0519）

洞爺湖汽船

洞爺湖遊覽船是洞爺湖一年四季都非常熱門的旅遊設施之一，這艘船全年無休，每天都有船班，在冬天時你可以看見洞爺湖中島的美麗雪景；夏天時則可以達成遊覽船登上中島，晚上還有絕美的夏日花火大會，不管什麼時節搭乘，都別有一番風味呢。

航班資訊：

夏季航期（4月下旬～10月底）8:00～16:30（每30分鐘）

冬季航期（11月～4月初）9:00～16:00（每60分鐘）

乘船費用 1420円/人

洞爺湖汽船（Instagram@butagumi）

Sairo展望台

Sairo展望台是來洞爺湖必訪的景點，這裏的景色非常的好，除了能看見北海道知名地標的昭和新山，更能俯覽整個廣闊的洞爺湖，而湖畔旁也設有伴手禮店及餐廳都非常具有北海道的特色，在整個北海道旅途中，非常適合作為中繼休息站的好去處。

點擊下圖繼續看清必去必玩行程！洞爺湖獨木舟體驗​、夏季花火大會......

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洞爺湖2天1夜推薦行程： Day1：抵達洞爺湖溫泉街 ➝ 洞龍の湯 ➝ Sairo展望台 ➝ 洞爺湖汽船 ➝ 夏季花火大會 Day2：獨木舟體驗or騎馬體驗 ➝ 有珠山地景公園 ➝ 洞爺湖溫泉街 ➝ 洞爺湖越後屋

洞爺湖在一年四季中都有不同的美景，春天有燦爛的櫻花、夏天有炫麗的花火、秋天有通紅的楓葉、冬天則有壯麗的雪景，在不同的時節有著不同的景色，因此不管何時都非常適合前往旅遊。還在思考下次出國要去哪的朋友，洞爺湖是個非常棒的選擇。

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【洞爺湖行程懶人包】交通方式、必去景點不藏私公開】