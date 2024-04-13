深圳南山美食｜西藏墨脱石鍋雞煲湯濃菌鮮超養生　港人送牛肝菌

深圳錦煲以山珍食材主打「鮮野甜」，以錦煲三寶墨脫石鍋、高原野生菌、龍門鬍鬚雞，讓你的舌尖到西藏旅行，一起探索生命之鮮。



錦煲三寶

錦煲用的石鍋，產自西藏墨脱縣，從新石器時代流傳至今的石鍋是稀有的天然皂石，可耐2000℃的高温，能很好地保持食物原味，其微孔結構可以吸附食物油脂，減少油煙，非常健康，養生族必試！👇👇👇

錦煲的野生菌，是生長在海拔2000-4000米地形複雜的森林裏，這些「地面精靈」每日呼吸着高山裏的新鮮空氣，具有很高的營養價值，不用提有多鮮了！

錦煲選用鬍鬚雞是廣東四大名雞之一，全部散養在林中，只餵食天然穀物，日行萬步，肉質緊實，燉煮出來皮薄肉脆，鮮美可口，營養非常豐富！

錦煲攻略

第1步-選錦煲，選配料

第2步-調美味，製蘸料

第3步-錦煲熟，留樣存

第4步-先喝湯，再品鮮

第5步-品鮮雞，後涮菜

第6步-饗甜食，好心情



錦煲三錦 三款招牌雞煲👇👇👇

+ 3

1. 錦繡河山：野生菌石鍋土雞煲

一錦「錦繡河山」：野生菌石鍋土雞煲。野生菌本身的鮮和濃郁飄香雞湯的碰撞，在石鍋內使鮮味得以昇華，鮮上加鮮！

野生菌和鬍鬚雞的營養價值在石鍋內釋放，從味蕾體驗上説幾乎讓食客無可挑剔，故稱為「錦繡河山」！

2. 錦囊妙計：胡椒石鍋豬肚雞煲

二錦「錦囊妙計」：胡椒石鍋豬肚雞煲。使用氣味芳香的胡椒和蛋白質豐富的豬肚與雞的組合煲製而成，胡椒善於温中散寒，加上豬肚健胃的功效，可大大促進食慾。

胡椒石鍋豬肚雞其獨特的廣東風味，真正做到了清淡，健康，回味無窮，唇齒留香，沒有一個廣東人能拒絕，故稱之為「錦囊妙計」！

3. 錦瑟年華：油柑雞煲

三錦「錦瑟年華」：油柑雞煲。令人生津止渴、潤肺清嗓的油柑，通過不斷加熱釋放出酸甜汁液，與熬煮許久的雞湯在鍋內融合，簡直不要太美味！第一口湯喝下略帶苦澀，而後回甘，這先苦後甜的味蕾體驗，就是「錦瑟年華」！

必點推薦👇👇👇

+ 8

1. 和牛前胸M7-8

看，這豐富的大理石花紋與鮮豔肉色，讓人一看就忍不住想要品嚐。經過嚴格挑選的和牛前胸M7-8，只需在雞湯裏燙幾秒，即可有細膩嫩滑的口感，不愧是和牛中的佼佼者！

吸收了雞湯精華的牛肉，蘸上DIY的醬料更好吃！每一口都散發着淡淡的奶香和草本的芬芳，讓你一吃難忘，回味無窮。

2. 松香菇

哇，一棵長滿了「蘑菇」的「樹」上了餐桌！感覺自己像是森林裏精靈，這食材不能再新鮮了！這特別的模樣，讓人忍不住在開吃之前拍一張照片，贊！

煮的時候將其剪下，直接落入石鍋的雞湯裏，讓其慢慢吸收雞湯的濃郁滋味，同時也賦予了雞湯更多的「鮮」味，二者相輔相成，營養價值MAX！

3. 羊肚菌

羊肚菌是食藥兼用菌，自帶大自然的芬芳，且富含多種人體需要的氨基酸等營養，因此被視為高端補品。其肉質厚實而富有彈性，咬上一口，能夠感受到那飽滿的肉質在舌尖上輕輕彈跳，帶來獨特而愉悦的舌尖體驗！

4. 海味盛宴

「Q到彈牙」的黑虎蝦、鮑魚、青口和扇貝……不愧是「海味盛宴」！其造型優雅，在冰上精緻的模樣是餐桌上的「顏值擔當」。下鍋涮煮一會兒即可入口品嚐，一口入魂！

喜歡吃海鮮的朋友不要錯過啦！蘸上料碟更好吃，只需要一點醬油，混合着雞湯的香氣，唇齒留香。

+ 4

5. 嫩芽芽

嫩芽芽，即豌豆苗，主要以其嫩梢和嫩葉為食用部位，營養價值很高，其所含的纖維素可以促進胃腸蠕動，同時給你帶來美味與健康的享受！

錦煲精心選擇的嫩芽芽，品質和口感都在線，這嬌嫩欲滴的樣子，一茬子剪下再下鍋涮煮，甭提有多鮮美啦~

6. 南方小土豆 & 茨菇

南方小土豆是七彩斑斕的，不同於普通的土豆，這是來自雲南的七彩洋芋，好看又好吃~

茨菇其實是一種蔬菜，營養豐富、口感獨特，吃起來略顯甘甜，適量食用可以健脾開胃，如果食慾不振可以嘗試一下！

7. 山珍煲仔飯 & 湛江撈粉

一打開木質蓋子，山珍煲仔飯那撲鼻而來的香氣，瞬間帶你穿越到了山間的清新與寧靜。米飯吸飽了山珍的精華，粒粒分明，口感Q彈，記得要倒入特配醬油一口吃下，大快朵頤！

湛江撈粉，粉皮白嫩柔滑，輕輕一撈，彷彿就能感受到那細膩滑嫩的口感。搭配香濃可口的特製醬汁，更是讓人慾罷不能，成就特別的粵西風味。

顏值甜品太萌了，融化你的心：小企鵝 & 森林熊

小企鵝和森林熊也太可愛了吧，真讓人捨不得吃掉！

精緻小巧的甜品小企鵝和森林熊也太可愛了吧，真讓人捨不得吃掉！（深圳Book提供）

別忘了來一份精緻小巧的甜品，作為你「養生盛宴」的收官之作，味蕾體驗和心情都達到頂點！

錦煲新店，就在前海卓悅INTOWN

錦煲新店就在前海卓悦INTOWN，儘管身處繁華商圈卻彷彿城市綠洲般，以其足夠「鮮野甜」的食材，帶來養生和治癒的氛圍感。

哪怕是香港的食客，也願意慕名而來，「鮮」嘗為快！（港澳居民憑回鄉證消費，每桌可贈一份牛肝菌哦~）

錦煲·野生菌墨脱石鍋土雞

營業時間：週一至週日 11:00~14:00；17:00~21:00

前海卓悦店

地址：深圳南山區聽海大道卓悦INTOWN購物中心T3棟2樓07號商鋪（理想汽車樓上）

交通：深圳地鐵5號線桂灣站E出口，步行470m

電話：0755-86952113

太古城店

地址：深圳南山區中心路2233號寶能allcity購物中心北區B1層NB129-1（牛角燒肉隔壁）

交通：深圳地鐵2號線海月站B出口，步行70m

電話：0755-36889281



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