深圳南山最美味的唱K房　萬象天地「純K」新店美食環境器材誇啦啦

假期總需要放鬆，在那樣的時光裏，最好有家人、朋友、愛人，有美食與美酒，音樂與晚風。最近，深圳的快樂老家又有新成員，不僅能盡興唱K、享受美食，還能跳舞、看演唱會、開Party……

約上朋友KTV，純K·萬象天地店不見不散！



深圳KTV聚會天花板：純K·玩樂宇宙

每一個重要時刻的儀式感，都承載着值得紀念的歡聚時光。從忙碌的工作狀態切換至聚會的輕鬆氛圍，用美食和音樂，去去工作的疲累。

不想要循規蹈矩的老派聚會，首選KTV界的天花板——純K，最近純K在萬象天地開新店啦！

不僅僅是唱歌，這裏更是一處集視覺、聽覺與味覺享受於一體的綜合娛樂新地標，為深圳帶來全新的玩樂宇宙。

Taylor Alison Swift全球限量簽名海報

純K店內珍藏了一幅Taylor Swift的全球限量簽名海報。（ShenzhenStyle提供）

純K玩樂元宇宙，總有一些新花樣。店內珍藏了一幅Taylor Swift的全球限量簽名海報。此刻，想要打卡的心已經按捺不住了！

深圳第一家純K小廚終於開了！被KTV耽誤的美食餐廳

一家被KTV耽誤的美食餐廳——純K小廚，終於上線了。

+ 4

包廂內的經典美味延伸至餐廳，不僅有大家愛的滷肉飯和牛肉麵，更推出了多款令人期待的新品。

劃重點：餐廳獨立對外開放，不唱歌也可以吃到純K的美食，以後去萬象天地的理由又多了一個～



是餐廳，也是藝術館

純K小廚將藝術日常化，將室內打造成了如藝術館一樣的場景，巨幕高清屏不停變幻，科技感與現代美學結合，用餐體驗儀式感拉滿。

屏幕環繞空間，無論坐在哪張桌子，都能收穫「在藝術館裏用餐，在餐廳環遊」的新奇體驗。

在繁華都市中舉杯、看海底鯨魚遊弋、感受文藝復古的情調氛圍......每一幕都精心設計，在這裏用餐不僅是享受美食，更是沉浸在一場視覺與味覺交織的藝術盛宴中。

純白靈境藝術展，治癒毛絨世界

純K聯動AWHITE毛絨奢侈品牌，在萬象天地店特別呈現了一場治癒的純白靈境藝術展。童趣的玩偶點綴於空間各處，温暖而治癒。

鱷魚和恐龍或隱匿於葱鬱的植物之間，或懸浮於宛如天空的穹頂之下，與純K的時尚氛圍完美融合，彷彿置身於童話世界中。

純K必吃美食榜👇👇👇

+ 5

「吃飯是正事，唱歌成了順便。」

純K經典的滷肉飯和牛肉麵還是熟悉的味道，不過今天再推薦點不一樣的。純K推出一系列新菜品，從對食材的甄選和把控，到菜品的顏值和口感，每道菜都給足多重驚喜。

1. 冬蔭功海鮮湯：集鮮香酸辣於一鍋，口感層次豐富

純K新品冬蔭功海鮮湯，彙集了大蝦、花甲、菌菇等新鮮食材浸入湯底。鮮、香、酸、辣多種滋味融入其中，只是聞着便讓人垂涎欲滴，開胃又治癒，太有泰式那味兒啦~

2. 開胃青檸蒸鱸魚：泰式風味，含金量極高

蒸鱸魚上桌咕嚕嚕冒着熱氣，辣椒、蒜蓉、葱花、青檸......調出來的汁清爽帶點酸辣，魚肉再蘸上醬汁兒鮮嫩可口。

3. 精釀雞尾酒：爆米香/柚咪咪/酸梅超人/桃氣烏龍

對於深圳酒鬼們來說，純K的雞尾酒精釀已經是next level！

純K小廚全新推出的4款特調雞尾酒組合，巧妙融合了雞尾酒與精釀啤酒，帶來令人驚豔的口感，每一口都更加醇厚香濃，豐富的層次感讓人回味無窮。選擇困難症的人有福了，一次性便能嚐到多種獨特風味。

純K深夜食堂，赴一場白天到黑夜的美食之約

夜幕降臨，燈光漸暗，純K小廚的營業時間跟隨純K超長待機，即使是在深夜，也能來這裏相約享受一頓美味夜宵，簡直是深夜食堂。

純K板前料理

純K小廚居然都有板前料理了，環境小而美，主廚在吧枱前現場製作，第一時間就能品嚐到更多不同的菜式。

沉浸式藝術氛圍，音樂相伴，歡樂無限

放肆玩·沉浸式高清巨屏

出來玩莫過於大家玩得不夠盡興，包廂內的純K高清落地巨屏，營造出影視級的視覺效果，簡直是為了聚會量身定製。

不僅僅能K歌，還新增了派對模式和情景模式，和三五好友相約，沉浸式看足球電競賽事、演唱會、節日晚會直播......一秒如臨現場，體驗感滿分。

放肆拍·藝術氛圍打卡

純K新增藝術壁紙場景，不僅提供超多藝術壁紙隨意切換，還可以任意投屏照片，定格完美瞬間，是拍攝氛圍感照片的絕佳場地。

+ 3

放肆唱·3D立體音效

包廂內全部配備了頂級音響設備，3D環繞音效營造出livehouse般的沉浸式體驗，直接原地出道，盡享屬於自己的高光時刻。

一個人來很解壓 & 一群人來很high

不管是生日會還是team building，在純K只需要一個包間，便能提供一切所需，從聚會帶來的快樂中，釋放日常瑣碎帶來的煩躁壓力，簡直和在家開Party沒區別。

純K

地址：深圳南山區粵海街道深南大道9668號萬象天地北區里巷5樓（HAUS NOWHERE樓上）

地鐵：1號線高新園站A出口步行567米

營業時間：10:00-06:00

菜單：冬蔭功海鮮湯、椰香咖喱牛肉、黑椒豬頸肉、泰式香茅雞腿、三巴醬炒四季豆、青橘香茅氣泡飲



【本文獲「ShenzhenStyle」授權轉載，微信公眾號：style-0755】