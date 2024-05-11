深圳南山好去處｜最新氧吧僑城北公園開放　打卡木棧道順逛華僑城

深圳南山區又一處吸氧公園，城市中心的「綠光森林」，新開、人少、地鐵直達。

下雨也沒關係，去公園發發呆吧！



僑城北公園開放 市中心的綠光森林

夏初之際，温煦陽光挾着微風，是出門逛公園的好時節。南山華僑城，又一處「森林氧吧」開放了，它就是僑城北公園，從深圳地鐵2號線僑城北站步行十來分鐘即可抵達。

靜謐是它的主調，踏入公園的那刻，一切喧囂彷彿都被隔絕。園內行人三三兩兩，非常悠然靜怡，是i人漫遊的好地方。

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盈盈綠意：超治癒的「綠野仙蹤」

僑城北公園佔地僅6.7萬㎡，但綠植覆蓋率極高。儘管沒有枝繁葉茂、遮天蔽日的大樹，但每寸土地都栽種了綠植草木。

深淺不一的盈盈綠意，同樣渲染出無盡的蓬勃生命力。微風把綠葉吹成碧浪，一呼一吸間盡是清新治癒的氣息。

木質棧道：蜿蜒曲折，充滿自然氣息

曲折的木質棧道，是僑城北公園的特色。原木色的棧道充滿着自然的氣息，遮掩在葱林之下，高低起伏，錯落有致。

挑個好天氣，花20分鐘逛逛公園吧。曬曬太陽，遛遛自己，置身自然的時光，永遠不覺得浪費。

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Station 1 多處觀景台：隨時休憩賞風光

公園不大，但木質棧道連接着好幾處觀景平台。不管走到哪兒，都可以隨時停下歇歇腳。四周被綠茵籠罩，鳥鳴輕啼，樹木婆娑，伴隨着大自然的bgm，靜謐的氛圍始終縈繞。

Station 2 玻璃棧道：藍天綠樹交相輝映

棧道還連接着一處玻璃觀景走廊，高度適宜，畏高的朋友也不用擔心。抬頭看，是天空清澈的藍，透過玻璃往下，是草地蒼翠的綠，兩種顏色交相輝映。在這兒駐足休憩，心情也變得愉悦起來。

Station 3 絕美觀景窗：抬眼便是葱綠美景

大家一定要登上游客服務中心的二樓，這裏是隱藏的休息區。一面通透的觀景窗，框住了滿屏綠。

臨窗而坐，看灑在枝葉上的金光，看翠綠小葉欖仁寫滿的春意，微風帶走內心的霧霾，此時此刻，自然給予我們能量。在這看書、辦公、放空，每分每秒都充滿治癒。

Station 4 兒童樂園：大小朋友都能玩耍

園內的小型兒童樂園，搖搖板、搖搖車是可愛的蜜蜂形狀，還有獨木橋、沙池、攀爬網等遊玩設施。大朋友們也可以體驗，放下包袱，瞬間收獲小時候的同等快樂。

哦對了，遊樂園旁就是洗手間，貼心地專門設置了母嬰室，來遛娃的家長更方便啦。

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Station 5 跑步道：坡度緩和友好

僑城北公園還設有一條跑步道，步道平坦，起伏和緩。入口處修建了籃球場，對周邊的運動愛好者非常友好，將於未來正式開放。

Station 6 登山道：登頂眺望城市風光

公園另一個入口便是登山道，海拔低難度小，十來分鐘足以登頂，從園內一路閒逛也可抵達。拾級而上，站在最高點，前方的華僑城創意園、錯落有致的樓宇城景，全都映入眼中。

Station 7 簕杜鵑花廊：拍一組春末寫真

從主入口進入公園前，必將經過一條長達幾十米的簕杜鵑花海長廊。豔紅的鮮花傾瀉而下，趕着在花期尾聲，為大家送上最後的浪漫。途經花牆時不妨留影一張，記錄這即將結束的盛大春天。

在華僑城一路漫步 最浪漫的city walk

逛完公園，去華僑城轉一圈，來看看6個好去處👇👇👇

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Station 1 香山中街：四月的浪漫花街

深圳最浪漫的city walk，我心中的最佳永遠是華僑城。逛完公園，從僑城北地鐵站一路往前，將會進入被稱為「最美花街」的香山中街。

香山中街長達1.8公里，兩側樹木葱蘢蔽日，鋪陳出一條林蔭綠道。每年的4月和11月，簕杜鵑也嬌豔綻放，將大街裝點得更加浪漫。

Station 2 燕晗山公園：幽靜的綠野仙蹤

香山中街的東邊，連接着另一片「綠林仙蹤」，燕晗山郊野公園。依舊是綠意盎然的主調，遍地綠植肆意生長。漫步其中，炎熱和煩惱都被隔絕在外。

公園內還有池塘、石階、木橋、溪流，與僑城北公園相比，顯得更為清幽隱秘。

Station 3 天鵝湖：碧波盪漾的湖畔

燕晗山公園緊挨着碧波盪漾的天鵝湖，湖泊四周綠林環繞，陽光照耀下，翠綠得如同一塊綠寶石。隨意找塊空地歇腳，看湖光瀲灩，看飛鳥掠過湖面，光是放空就足夠愜意。

Station 4 O·POWER文化藝術中心：藍色油罐樂園

O·POWER文化藝術中心，也是值得打卡的地方。它由華中電廠改造而成，經過天藍色點綴，成了大小朋友們最愛的「油罐樂園」。鞦韆、滑梯、網洞、螺旋階梯，有一個角落不得到小朋友的喜歡。

Station 5 華僑城生態廣場：休閒娛樂好去處

華僑城生態廣場，是爺爺奶奶們最愛的地方。棋友、牌友、廣場舞搭子常常相聚於此，各種休閒活動都能在這進行，從早到晚都熱鬧非凡。

Station 6 華僑城創意園：文化藝術街區

最後一站來到華僑城創意文化園，這裏是藝術氛圍非常濃郁的創意街區，也是附近打工人的摸魚地。

不定期舉辦展覽和市集，許多咖啡店、書屋、寶藏小店散佈在各個角落，隨意逛逛，總能邂逅驚喜。

僑城北公園

地址：深圳南山區僑香路228號

交通：深圳地鐵2號線僑城北站C出口，步行/騎行1.2公里



Tips：

1. 門票免費、免預約

2. 園內禁止騎行、禁止攜帶寵物

3. 注意做好防蚊措施



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