深圳南山西麗美食全攻略：老字號小店/鹹甜小吃/Cafe甜品24間推薦

好吃的西麗，不僅有3條充滿煙火氣的美食街，還有老店、新店、各類特色小吃。



深圳西麗美食攻略大放送，去大吃特吃吧！

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來西麗，吃地道老字號

1. 東城餐吧：深職人的第二飯堂，最好吃的葱油雞飯

「隔壁深圳職業技術大學啊，10個裏面有8個都吃過我家！」

被稱作是「深職第二食堂」的東城，靠一碗大白盤子裝的碟頭飯，在「墮落街」裏屹立16年，餵胖了幾代深職人。葱油雞飯配杯凍檸茶，是多少人的午餐標配？每當新生入學，它一定出現在學長學姐的推薦菜單裏。

葱油雞飯、棒棒雞飯、薯仔牛肉飯、椒鹽雞扒飯......這些，不管畢業多久都要回來吃上一次。

東城餐吧

地址：南山區西麗街道旺棠工業區22棟一樓32號

時間：週一至週日 09:00-14:00、16:00-21:30

交通：深圳地鐵5號線西麗站F出出口步行770m



2. 君祥清遠雞煲：藏在深巷中的脆皮雞煲大排檔

這家開了近20年的君祥清遠雞煲，前後經過多次搬遷，最後終於選擇在南山的西麗安定下來。主打的是椰子雞老前輩——脆皮雞煲，君祥家的清遠雞煲，也當了快20年的網紅，老熟人都愛他家。

14+種鍋底可以選擇，石橄欖、五指毛桃、茶樹菇等都有，用都是必須要養2年以上的清遠老母雞，煮個10min左右可以享用，湯底清甜，雞肉卜卜脆；愛吃脆皮雞煲的人一定不能錯過。

君祥清遠雞煲

地址：南山區西麗街道西麗南支路4號惠民街市西麗店A2號

時間：週一至週日 11:00-次日4:00

交通：深圳地鐵7號線茶光站B出出口步行250m



3. 電白鴨粥店：西麗人最愛去的大排檔

在深圳能和豬腳飯抗衡，大概就是電白鴨粥了，幾乎每條村都能找到它的身影。西麗這家還曾一度登上了必吃榜，也算得上頗有地位。

紮根十多年，來這吃飯的街坊甚至連菜單都不需要看，便熟門熟路點上他的三件套例牌，外加一碗免費的鴨粥。撈粉的香氣，鴨粥的蒸汽，匯聚成了這家店迷人的煙火氣。

電白鴨粥店

地址：南山區西麗街道同沙路新圍村188棟底商

時間：週一至週日 10:30-14:00、17:00-23:00

交通：深圳地鐵7號線西麗站E出出口步行420m



4. 啃得香餅店：來西麗必買的綠豆餅，20年只漲價2毛5

不少人畢業或搬家後還會特意回來買的，一定得有「啃得香」綠豆餅，在深職院東區南門開了20年；店主夫妻檔做餅，開了這麼久，每個餅僅僅漲價兩毛五。

小店一共賣五種口味的餅，除了最經典的綠豆餅外，還有綠豆紫菜、綠豆肉鬆、紅豆餅以及鹽酥餅，每次經過都會忍不住，一次性得打包好幾袋帶走。

啃得香餅店

地址：南山區同沙路15號

時間：週一至週日 08:00-22:00

交通：深圳地鐵5號線西麗站F出出口步行480m



5. 潮汕牛肉店：從早餐到夜宵都能在這裏解決

這家店的名字是真的樸素，但懂吃的學生都捧它的場。店裏賣湯粉、牛河、腸粉、捆粄……在這裏可以從早餐吃到宵夜。

乾拌牛河一定要試試，乾拌的醬汁和粉分開，口感上米味更重一些。沙茶醬汁是店家自制，偶爾吃完還想打包一袋醬汁走，也算是隱藏「招牌」了。

潮汕牛肉店

地址：南山區西麗鎮旺棠工業區22棟13號

時間：週一至週日 07:00-23:00

交通：深圳地鐵5號線西麗站F出出口步行740m



6. 還有這些美味老店：龍哥炒粉｜冰果湯糖水｜黃志強甜品店｜春宇麻辣燙

還有流水的學生，鐵打的龍哥炒粉，炒粉攤前永遠都是那羣剛剛下課的學生；那家招牌閩南特色冰果湯糖水，夏天必定喝上幾碗才算解暑；黃志強甜品涼茶店，飯後消遣都會來這裏喝上一碗糖水；被稱作是深圳最好吃的春宇麻辣燙......

每一家，都是西麗人共同的記憶。

來西麗，吃人均不過百小吃

1. 南充方鍋盔：深職院第一小吃，排隊最長的那家

這家不到10平米的店，賣深圳少見的南充特色，方鍋盔+川北涼粉，有人稱它是「深職院第一小吃」。

鍋盔和手作涼粉都是老闆自己每日現做的，將涼粉與辣椒攪拌在一起，再塞進烤制好的鍋盔裏，南充涼粉方鍋盔完成了。涼粉會拌辣椒，四川人的辣建議不要輕易挑戰，乖乖微辣就好。熱熱脆脆的鍋盔，又滑又辣的涼粉在口腔裏橫衝直撞，雖然不是肉餡，也足夠驚豔。

南充方鍋盔

地址：南山區新高路官龍村中街西區31號

時間：週一至週日 10:30-22:30

交通：深圳地鐵5號線留仙洞站B出口步行1.2km



2. 潮汕潘記：潮汕人開的湯粉自助

潮汕人的自助湯河粉來了，就憑着一碗，曾一舉拿下四個西麗第一名。

無限選料，擁有全深最多選擇的湯河粉，選料區堆滿潮汕人愛吃的，潮汕來的活蝦、肉餅、肉卷、牛肉丸、蝦餃、蛋餃，選擇超多，只要有錢，隨便點。

湯底很鮮，每天都用豬筒骨和雞筒骨熬上好幾個小時，是潮汕正宗湯粉的那味！

潮汕潘記

地址：南山區石鼓路留仙居3號鋪(近西門)

時間：週一至週六 07:00-14:00、17:00-21:00；週日 07:00-14:00

交通：深圳地鐵5號線留仙洞站B出口步行740m



3. 雞翼山炸雞：只做奇葩口味的炸雞

這家炸雞，一週被同事大推了6次。和以往的不太一樣，盡是一些我們沒聽過的奇怪口味，避風塘味、香檸芥末蟹籽味，甚至檸檬茶味都有。

儘管只做外賣，但總有人吹它是深圳最好吃的雞翼。

雞翼山炸雞

地址：南山區新圍旺棠工業榆峯公寓14-103

時間：週一 11:00-21:00；週二至週日 11:00-22:30

交通：深圳地鐵5號線西麗站F出口步行840m



4. 僖和軒：椰子冰頂流，終於在西麗開分店

稱霸整個福田十幾年的僖和軒，終於也在西麗開了新門店，就在366大街。

維持老店傳統，還是現開椰子現做冰，不加一滴水，光是椰子的香甜就足夠誘人。

一碗椰子冰壓得厚厚實實的，醇厚的椰香甜，新鮮的脆椰肉讓這碗的口感無限昇華。赤尾店有的炒冰小吃，這裏也都有。

僖和軒

地址：南山區西麗街道新高路366大街79號商鋪

時間：週一至週日 13:00-次日01:00

交通：深圳地鐵7號線西麗站F出口步行673m



5. 景象·越南小卷粉：越南卷粉專門店，西麗TOP1

旺棠新開的越南卷粉店，已登上西麗粥粉面熱門榜Top2。建議直接入手全家福，14元6條，有葱肉、豆角、木耳和香菇4種口味。

吃前一定要淋上特製蘸汁，清新酸甜，非常開胃。除了卷粉，店裏也做越式河粉、冬陰功和一些傣味小吃。

景象·越南小卷粉

地址：南山區新圍旺棠工業區

時間：週一至週日 12:00-22:00

交通：深圳地鐵5號線西麗站F出口步行700m



6. 還有這些美食小吃：珍芝華養生湯｜366長沙臭豆腐｜FINDESSERT

還有廣東人愛喝的養生湯、總是在街頭尋覓的臭豆腐......

每一家小吃都讓人好心動。

來西麗，吃治愈系甜品

1. 心創優米：總是提前賣光的手工糯唧唧麻糍

西麗的大熱門「心創優米」，主要是做糯唧唧麻糍類，開業至今每天都提前賣光。

店裏共有五大系列：麻糍系列、招牌系列、冰淇淋系列、水果系列以及夏季限定的麻糍冰。

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基礎款的花生麻糍和黑芝麻麻糍，一口一個。如果大老遠過去吃的朋友，記得提前打電話預定。

心創優米

地址：南山區西麗街道新圍村194號102鋪

時間：週三至週日 13:00-20:30

交通：深圳地鐵5號線西麗站F出口步行500m



2. 漫卷甜點屋：現點現做的火山酥皮大泡芙

開在新圍村的漫卷，是深職人的新晉甜品基地，主打和拳頭一樣大的泡芙。

菜單上的泡芙口味不算多，但都是深圳比較少見的。9種口味，雙層奶油，超級爆漿。最愛芋泥麻薯泡芙，芋泥醬+卡仕達醬融合，很罪惡但很滿足。

除了泡芙還會售賣一些手作蛋糕卷，限量限口味。門店較小，建議大家打包或外賣。

漫卷甜點屋

地址：南山區新圍村210-1號

時間：週二至週日 11:30-23:00

交通：深圳地鐵5號線西麗站F出口步行460m



3. AMINO BAKEHOUSE：深圳第一家做曲奇杯的老網紅

它是深圳甜品屆的老網紅了，也是深圳第一家做曲奇杯的店。

以曲奇餅作為基底，杯口沾上一圈杏仁片，內裏杯壁有巧克力塗層，熱牛奶倒下去，巧克力漸漸融化，還能邊喝邊啃。

AMINO BAKEHOUSE

地址：南山區西麗社區留新二街萬科雲城泊寓商鋪L1-09號

時間：週二至週日 07:30-21:30

交通：深圳地鐵5號線留仙洞站A出口步行910m



4. 昭熹ZAOC Patisserie·預定蛋糕·茶歇·巧克力：法國藍帶創意甜品

這是一家日法甜品工作室，主理人是法國藍帶甜品烘焙雙學位，主打各種創意手作甜品。

司康在深圳比較常見，但這家店的出品味道稍顯獨特，有艾草與豆乳乳酪結合的、海苔與肉鬆乳酪結合的，以及紅酒肉桂蘋果司康...最喜歡的是開心果黑巧司康，黑巧味隔着袋子都聞得到，醇香濃郁。開心果醬奶油奶酪上點綴着黑巧豆，口感鬆軟濕潤。

昭熹ZAOC Patisserie·預定蛋糕·茶歇·巧克力

地址：南山區西麗街道新圍村118棟103

時間：週二至週日 12:00-20:30

交通：深圳地鐵5號線西麗站F出口步行380m



來西麗，喝咖啡超級Chill

1. Akimbo：網紅咖啡Akimbo終於回歸了

時隔兩年，那個「叉腰男孩」咖啡網紅鼻祖Akimbo終於回歸了，新店在西麗，打造成了一個充滿工業藝術風的廠房。

全新的空間，開放式的吧枱，以咖啡為鏈接，串聯了麪包、酒飲、集合户外、騎行、植物、活動等，每個角落都很適合打卡。

Akimbo

地址：南山區打石二路

時間：週一至週日 09:00-19:00

交通：深圳地鐵5號線留仙洞站A出口步行600m



2. KUDDO COFFEE：韓式奶油風新店開到了西麗

KUDDO COFFEE的又一家新店，整個空間被奶白色包圍，KUDDO的招牌綠色加以襯托，外牆是長條型磚紋，韓系風格中又充滿着一股復古調性。

點上一杯綠豆沙拿鐵，猶如夏日裏的清爽，在此放空，很是自在。

KUDDO COFFEE

地址：南山區打石二路雲城萬科裏西里綠廊C區L1-18街邊

時間：週一至週日 08:30-19:00

交通：深圳地鐵5號線留仙洞站A出口步行910m



3. 丘山咖啡：斜坡下的寶藏咖啡廳

斜坡下的咖啡廳——丘山剛開不久的時候，就已經在附近有了不少的名氣。

丘山開在斜坡底下，門外滿牆的爬山虎，就成了最Top的背景板，每到午後，露天的外擺區就坐滿了人，我都很懷疑是不是在附近上班的摸魚羣眾。

如果第一次來，不知道點什麼的話，那可以試試它們家的菠蘿美式，聽介紹説是最近研發的新品，不會後悔。

丘山咖啡

地址：南山區萬科雲城設計公社B區B506(停車場出入口)

時間：週一至週五 08:00-20:00；週六至週日 09:00-20:00

交通：距中興人才公寓東公交站280m



在西麗的每一天，都能吃得很幸福～

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