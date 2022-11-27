親子旅行攻略｜教你化解三大崩潰情境　行程住宿貼士小孩物品清單

身為新手爸媽的你，想在假期規劃一趟美好的親子旅遊，為家中寶貝留下快樂的旅遊回憶，卻又擔心害怕旅途中發生的各種突發狀況會令你不知所措，因此遲遲不敢行動嗎？你的心聲小編都聽到了！



現在小編就為各位爸媽整理出親子旅遊的大小事攻略，讓你第一次親子出遊就上手！實現你心目中親子旅遊的美好憧憬！

先看看親子遊有哪些必帶物品👇👇👇

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親子旅遊三大崩潰情境 & 解決辦法

帶小孩出遊往往是想為了創造一段美好的親子回憶，為了避免出現那些令父母頭痛的各種崩潰情境，所以出遊前事先預想各種可能發生狀況就非常重要！讓你在面對這些危機時能立即隨機應變，接下來就讓小編為各位列舉親子旅遊常見崩潰情境及解決方式，希望讓爸媽們都能在第一次親子旅遊順利見招拆招！

1. 孩子突然不受控大吵大鬧

相信各位在還沒成為爸媽前，若在交通工具上或是餐廳內發現一旁坐的是嬰幼兒，難免都會不自覺在心中打個冷顫，心想：「天哪……拜託那小孩等等千萬不要大聲吵鬧……我只想好好睡個覺吃個飯」；但當了爸媽後才會知道，小孩的情緒根本捉摸不定，身為新手爸媽的你也總是被小孩突發狀況搞得措手不及，心中吶喊好幾回：「寶貝拜託別再哭了，現在最想哭的人是我……」這種不僅令爸媽頭痛同時又相當尷尬的崩潰狀況，絕對是讓許多爸媽對於帶孩子出遊卻步的主要原因！

解決辦法：轉移小孩注意力！

其實出遊時孩子情緒不受控的主要原因通常有兩個，一個是在出發前太過興奮，另一個則是旅途中玩到累過頭，而根據這情境中兩種截然不同的狀況當然也有不同解法。

首先，若想避免小孩因為出遊而過度興奮而吵鬧，爸媽可以事先算好出發時間與孩子的用餐時間，讓孩子在上車出發前或出發時再開始用餐，因為當孩子吃飽喝足後通常就會自然有睏意，另外，同時一定也要準備好小孩平時愛吃愛玩的零食玩具們，讓孩子醒來時也有東西可以轉移注意力。（Tip：記得一次僅拿出一樣就好，等孩子玩膩後再拿出第二樣！否則你就算帶一整個玩具櫃出門也不夠用阿）

若小孩是在旅途中玩到太累而開始鬧脾氣時，建議爸媽其中一方先帶孩子離開現場在四處散步走走，主要也是為了讓孩子轉移注意力加上完全放電，因為孩子這時已經過累，所以通常邊安撫邊散個十分鐘的步，孩子也會因為精力耗盡自然而然進入夢鄉，總之在漫長的旅途中適時放手讓孩子改找周公玩絕對是上上策阿（笑）！

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2. 孩子突然想上廁所

「我想要上廁所！」相信這句話絕對是除了哭鬧聲之外爸媽最害怕聽到的聲音了，尤其剛好在交通工具上或戶外景點的時候，爸媽內心崩潰聲音：「為什麼偏偏這個時候想上廁所……我到底要去哪生廁所給你……」；若是有小小孩的爸媽，一定還會遇到小孩在各種特殊時機點突然大小便，像是正在餐廳用餐時，時常伴隨來的除了食物的香味還有一股特殊又熟悉的臭味呢，這些崩潰時刻總是讓爸媽焦慮又尷尬不已阿！

解決辦法：事前準備做足不會慌！

所以在出遊前規劃行程時，一定要確認每個景點附近有無廁所，並了解廁所的位置和距離，這樣小孩隨時提出需求時你也不至於會手忙腳亂，然後也建議可以在抵達景點時先帶小孩上廁所，以降低他們在半路突然想上廁所的可能，當然最重要的還是要隨時準備好尿片與換洗衣物，以防小孩總是在莫名的時機點突然失控的可能！

3. 孩子不小心生病或受傷

相信無論何時，孩子生病或受傷絕對是每個爸媽最不樂見的事，但出遊總是會發生許多難以預料的事，所以如果真的不幸遇上了，有提早準備好解決辦法至少也心安一些！但爸媽也要記得除了全心全意照顧孩子外，同時也要照顧好自己的身體，這樣才有辦法好好享受親子同樂的美好時光！

解決辦法：醫藥物品有備無患！

旅途中切記要隨時留意孩子的身體狀況，尤其是孩子的飲食情形，小心不要讓孩子誤食變質食物或過量食用冷飲，避免「病從口入」！發生嘔吐、腹瀉和食物中毒的可能；同時也要當心旅遊安全性問題，像是盡量避免較容易發生意外的景點或行程活動，並且也要記得為孩子穿戴合適的服裝配備等，然後一定要隨身備妥一些常備藥，像是暈車、感冒、腹瀉、發燒等藥品，外用藥膏也千萬別忘了！若孩子生病情況沒有改善的話就請直接送往附近醫院尋求專業醫護人員幫忙！

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親子旅遊行程如何安排？

親子旅遊的行程安排不宜太緊湊，建議一天排兩三個行程就好，否則不僅會累到小孩，同時大人也吃不消；而景點行程安排方向則盡量以孩子的興趣喜好為主，為的就是不要讓孩子有機會感到煩悶而開始吵鬧，最好的選擇當然是可以親子同樂的景點行程為主，像是觀光工廠、水族館、主題樂園等。

親子旅遊住宿怎麼挑選？

首先挑選條件是以舒適為主，且記得要選擇適合小孩入住的住宿，像是可以留意住宿處有沒有提供嬰兒床或嬰兒澡盆等服務，再來切記還要注意住宿處的相關入住規定，像是可以接受幾歲的小孩入住，以及床位是一大床還是兩小床等事項；帶小孩外宿本來就不是件容易的事，所以若能事先確認好些服務設備，相信一定能幫你減去許多不便之處，讓你不會手忙腳亂！最後建議住宿處可以選擇距離景點近一點的地點，因為若小孩中途玩累或是有午覺需求的話，隨時想返回住宿處都不成問題！

親子旅遊必備物品

親子旅遊除了要準備平常出遊時會帶的行李，還要再帶上小孩所需的大大小小用品，相信爸媽們在準備行李時總是一個頭兩個大，尤其是沒有帶孩子出遊經驗的新手爸媽，整理行李時肯定更是茫然無助，別擔心！現在就讓小編告訴你親子旅遊有哪些必備物品吧，快跟著小編一起快速輕鬆打包親子行李去！

1. 小孩的貼身用品

除了準備小孩的換洗衣物、奶粉、尿布等基本必備物品外，其餘小孩的貼身用品也千萬別忘了！上述有提到外出旅遊時最好避免「病從口入」，因此建議自行準備孩子會用到的餐具，像是湯匙、碗盤、水壺等，以防外頭大大小小的病菌趁機而入！

還有記得帶上小孩熟悉的小毯子、玩偶或枕頭等物品，因為小孩到陌生環境總是比較容易感到不安，像是晚上睡覺時可能會認床，所以帶些他平常熟悉的貼身物品，可以盡量還原他平常的生活環境，以降低他的焦慮感，讓他在外面也能一覺好眠，隔天更不會因為沒睡好精神差而一直鬧脾氣；另外，若有安排需要步行的行程，則可以多帶個輕便的推車，孩子途中若累了便可以直接休息，爸媽同時也能減去許多負擔！

2. 安撫類物品

小孩安靜時各個可愛的像天使，但一旦哭鬧起來爸媽真的眼神死，尤其若又剛好遇到上述提及的密閉空間，還會有旁人們所投射的眼神壓力，實在讓爸媽頭痛又尷尬，所以事先一定要準備些能分散孩子注意力的安撫類物品！像是孩子平時熟悉的小毯子、玩偶或奶嘴等，或是準備一些簡單的水果、餅乾等零食，只要能達到安撫小孩作用的物品都可以，以免發生讓爸媽們更崩潰的情境。

3. 簡單但齊全的醫藥包

其實無論有沒有帶小孩出門，行李都應該備個簡易的醫藥包，以備妥日常所需的口服藥、外用藥膏以及簡單的包紮用品等，畢竟出門在外總是會發生許多意想不到的小插曲，所以隨身備好這些醫藥用品，絕對有備無患！

以下提供個旅行醫藥包參考清單：

口服藥：感冒藥、退燒藥、暈車藥、胃藥、止瀉藥、止痛藥

外傷藥：OK蹦（急救膠布）、消毒棉花、眼藥水、食鹽水

萬用藥：曼秀雷敦、萬金油白花油、蚊蟲藥、退熱貼片等

衛生用品：濕紙巾、衛生紙、乾洗手



看完小編整理的親子旅遊大小事攻略後，相信各位爸媽們應該對於帶小孩出遊更有信心了吧！其實只要事先預想可能會發生的各種狀況，預備好因應的物品，就能大大降低崩潰悲劇發生的可能，現在二話不說，趕緊著手規劃一趟親子旅遊！小編也祝各位爸媽都能與家中寶貝創造出一段美好的親子旅遊回憶！

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於「親子旅遊攻略｜新手爸媽看過來！第一次親子出遊就上手！」】