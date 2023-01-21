巴黎詐騙8大手法大公開！假地鐵職員真扒手　簽名捐錢檔都有假

小編不是故意要嚇你們的，真的！只是，如同世界各大城市，巴黎雖然非常值得大家旅遊，但是不得不承認巴黎也有很多危險需要特別注意的地方，尤其巴黎是世界第一觀光大城市，許多扒手及騙子都專挑旅客下手！



因此，INSIDR整理了以下8個巴黎常見的詐騙手法，希望在你們看過這些文章後，對於巴黎小偷及詐騙集團手法更加了解，能因此降低被騙的風險，在巴黎度上一個美麗的假期！

按圖睇睇在巴黎遇到的8大常見詐騙手法，教你如何避免中招👇👇👇

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巴黎治安 – 8大常見詐騙手法

狀況一：珠寶遺失

如果有任何陌生人接近你，跟你說他們撿到一個看起來很貴的戒指，並且問「是不是你掉的？」一定要提高警覺！因為這不是求婚，而是個詐騙的老招！因為接下來可能會有以下情況發生：

1. 說服你買這個假貨戒指

2. 在你跟這個人對話的同時，有人正在後面偷偷摸你的錢包



遇到這種情況，別理他裝作聽不懂就對了。除此之外真的要一直保持警惕，並且保護好自己的包包。

狀況二：球藏在杯子裡

相信很多人都不陌生，但是還是有一些人會掉下這個陷阱！在許多巴黎熱門觀光景點附近，你會看到一人蹲在地上將一個球藏在輪流交錯的杯子裡，讓一群圍觀的人賭球最後落在哪個杯子裡。看到這種場景真的不用懷疑，百分之百是詐騙！

一般來說莊主會讓你先贏幾場，或是讓你目睹別人贏幾場。但其實贏的那些人和部分湊熱鬧的人都是同夥，他們只是故意炒熱氣氛騙你賭下去。而這種騙局一般來說只有兩種結果：

1. 絕對不會贏錢，還會大賠特賠

2. 當你專注在看賭局時，會有人在背後偷偷將手伸進你的包包



最簡單的避免方式就是不要靠近這種賭局，因為不管怎麼玩受傷的絕對是你！

狀況三：簽名捐錢做公益

這個伎倆也算是一個相當常見的小把戲，尤其是在熱門觀光景點附近，如艾菲爾鐵塔及蒙馬特。通常都是一群年輕女孩或婦女，專門挑遊客請求幫忙簽名，聲稱他們是幫助肢體有障礙的孩童公益基金會，並請求你在一個破破爛爛的紙上簽名。

在簽名的同時，遊客通常已經卸下心防，他們就會趁機告訴你前一個簽名的人還非常慷慨地捐錢給慈善機構，希望你也能「捐」一點，有時候可能會連幾個一起把你圍起來「勸你捐錢」，但更多時候是當你在簽名的同時，其他的同夥正在忙著把他們的手伸進你的包包裡找尋錢包！

狀況四：地鐵售票機提供購票協助

這類型的詐騙通常發生巴黎這幾個地鐵站，因為以下這幾個地鐵站通常有較多的觀光客在這裡搭乘：

Porte Maillot

Gare du Nord

Charles de Gaulle Etoile

Marne la Vallée



這些騙子看準的是剛抵達巴黎的遊客不熟悉地鐵的購票系統，於是他們就會假裝好心用著破破的英文來協助你買地鐵票。有些「認真」一點的小偷，還會拿巴黎的交通卡Navigo掛在脖子上，假裝自己是站務人員。

他們通常都會拿已經使用過的單程票或是兒童票來賣給你。或是假裝協助你使用售票機，其實一邊在觀察你的信用卡密碼或是錢包位置等等。

要避免這種情況其實非常簡單，其實巴黎的售票機有英文甚至是中文的介面，使用起來並不會那麼困難。但如果你真的怕買錯，或是身上沒有小額現金等情況，請一定要找有穿制服的站務人員！不要相信穿便服、隨便掛張交通卡在脖子上的怪人。

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狀況五：幸運手環黨

在聖心堂（Sacré-Cœur）下的階梯，你一定會看到這些幸運手環黨！他們一開始接近你時，會伸出他們的手假裝要跟你握手攀談，其實他們是要在你手上綁一條手環，然後藉此跟你敲詐這條幸運手環的錢。如果想要避開這種情況發生，別跟他們對到眼睛開啟話題，往前直走避開他們就是了！

狀況六：黑心計程車

如果在巴黎需要搭計程車時，我們強烈建議向知名的車隊叫車，像是G7或是Uber，以上這兩者都有提供app叫車的服務。而若你是在火車站或是機場搭乘計程車，請一定要到計程車乘車處搭車，不要隨便跟著在路上拉客的司機走。

一般正當的計程車車頂上一定會有燈，並且車內有跳表機。如果你發現你要搭的計程車以上兩樣都沒有，他就很有可能是黑牌的計程車會亂喊價。

狀況七：被報紙掩蓋的手機

在繁忙的巴黎餐廳用餐，你更要小心自己的貼身物品及包包！當你坐在戶外座時，有些扒手會假裝成路人前來問路或是搭訕，他們會用報紙或是其他物品遮住你放在桌上的手機錢包等等，等你們對話結束之後，你就會發現你的你的東西已經被扒走了。

而在餐廳內用餐也不要太過於放鬆，因為小偷們看準有些人吃飯時會把包包掛在椅背、放在地上，他們會假裝進來用餐，或是上廁所路過時偷偷把你的貴重物品拿走。

狀況八：ATM領錢

當你在巴黎街頭的ATM取錢時，要特別注意是否有人緊貼在你身後，尤其是身形小剛好與吐鈔口平行的小孩也需特別注意，他們通常等ATM吐出鈔票後立馬取走現金或提款卡！如果想要避免這種情況，請盡量選擇機台設在室內或銀行內的機台，或是讓自己的朋友在身後幫你注意。

當心扒手

在以下這些地點，請多加確保看管好自己的隨身物品：

· 在艾菲爾鐵塔下

· 羅浮宮和杜麗樂公園附近

· 情人橋 Pont des Arts

· 香榭麗舍大街和附近地鐵站：Charles de Gaulle Etoile, George V, Franklin D Roosevelt

· 繁忙的地鐵站內及車廂內，特別是你拉著行李箱



做足保險措施

1. 將大鈔跟小鈔分開：我們建議先事先規劃當天大概會花到的錢，如20-50歐跟地鐵票放在一個小零錢袋，這樣一來不用來來回回地拿出錢包，降低風險！

2. 貴重物品在自己視線範圍內：包包一定要一直保持在你的身前，後背包的拉鍊可以考慮用一個小鎖或是迴紋針別起來，讓有心人不容易拉開。特別是人多的地鐵站，請一定要好好的護著自己的包包，保持警覺！

3. 不要隨便和陌生人說話：通常會主動搭話的人都是怪人或是對你別有意圖，他們的目的就是分散你的注意力藉機偷東西。

看完這些詐騙手法，是否讓你感到緊張但同時又對巴黎詐騙手法了解許多呢？

只要多注意人群多的地方，不要招搖將貴重物品露出，出門時多一份謹戒心，但也別將自己搞得神經兮兮的讓緊張感和壞心情影響了您美好的巴黎旅程了！

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